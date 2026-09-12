מייסדת ומנכ"לית של חברת הבינה המלאכותית Joonko, היזמת הישראלית עילית רז, הודתה אמש (שישי) בבית המשפט במנהטן בהונאת ניירות ערך , והפכה את אחת מפרשות הקריסה המביכות שידע ההייטק הישראלי להודאה פלילית.

משרד המשפטים האמריקני מסר כי רז (40), קיבלה אחריות על תרמית שבאמצעותה השיגה החברה כ-27 מיליון דולר ממשקיעים ב-2021 וב-2022. העבירה נושאת עונש מרבי של 20 שנות מאסר, אך זהו הרף הקבוע בחוק בלבד, ואת עונשה יקבע שופט פדרלי, כשמועד גזר הדין עדיין לא פורסם.

עילית רז ( צילום: עמית שעל )





ג'ונקו, שנוסדה ב-2016 והחזיקה משרדים בתל אביב ובניו יורק, הציגה מוצר מבוסס AI שנועד לעזור לחברות לאתר נשים, בני מיעוטים וחיילים משוחררים בארה"ב. לב המוצר היה מאגר של "מדליסטי כסף", מועמדים שהגיעו לשלבים האחרונים בחברה אחת אך לא התקבלו, והיו אמורים לקבל הזדמנות בחברה אחרת. הסיפור התאים היטב לרוח התקופה: בינה מלאכותית, גיוון תעסוקתי, Woke וצמיחה מהירה, כולם באותה מצגת.

בספטמבר 2022 הכריזה ג'ונקו על גיוס של 25 מיליון דולר בהובלת Insight Partners ובהשתתפות Target Global, Kapor Capital ו-Vertex Ventures Israel, וטענה כי גייסה יותר מ-38 מיליון דולר בסך הכול. החברה גם דיווחה על צמיחה של 500% במכירות במשך שנתיים רצופות, והציגה כלקוחות מותגים כמו אדידס, אקסנצ'ר, אמריקן אקספרס, קרוקס, פייפאל ואינטואיט. כתב האישום אינו חושף את שמות הלקוחות הפיקטיביים, ומסתפק בתיאורם כחברת כרטיסי אשראי, מותג בגדי ספורט, חברת נסיעות מקוונת ומותג אופנה יוקרתי.

התיק הפלילי מתמקד ב-10 מיליון דולר שהושקעו בסבב A ב-2021 ובכ-17 מיליון דולר בסבב B ב-2022. התביעה האזרחית שהגישה רשות ניירות ערך האמריקנית, ה-SEC, נקבה קודם לכן בסכום של 21 מיליון דולר לפחות.

מאחורי המספרים המרשימים הסתתרה, לפי מסמכי הרשויות, מציאות שונה מאוד. במצגת מפברואר 2021 נטען כי יותר מ-120 חברות משתמשות בפלטפורמה. שנה לאחר מכן כבר הופיע המספר 153, ובסרטון פומבי מינואר 2023 דיברה רז על יותר מ-200 לקוחות. כאשר הפרשה החלה להתפרק, היא הודתה לפי מסמכי ה-SEC כי המספר האמיתי היה קרוב יותר ל-30, וכי לפחות מחצית מהחברות שהוצגו כלקוחות כלל לא שילמו לג'ונקו.

גם מאגר המועמדים תפח במהירות על השקפים. באחת המצגות הוצג מספר מדויק להפליא של 102,970 מועמדים פעילים בחודש, כולל 4,589 בניו יורק. במצגת מאוחרת יותר כבר הופיעו 185 אלף. ה-SEC טענה כי בפועל היו בפלטפורמה מועמדים מעטים בהרבה, אם בכלל. לדברי הרשות, גם היכולות הטכנולוגיות נופחו: החברה דיברה על שבעה אלגוריתמים, עיבוד שפה, ראייה ממוחשבת והתאמה אוטומטית מקצה לקצה, אך המוצר לא ביצע בפועל את התהליכים שתוארו. בכיר ב-SEC הגדיר זאת אז "הונאה מהסוג הישן עם מילות באזז מהסוג החדש".

הפערים הכספיים היו גדולים לא פחות. רז אמרה למשקיע כי הכנסות החברה ב-2021 הגיעו ל-1.84 מיליון דולר, ובהמשך הציגה הכנסה שנתית חוזרת של 2.2 מיליון דולר. לפי ה-SEC, ההכנסות בפועל באותה שנה לא עלו על 100 אלף דולר. באפריל 2022 היא דיווחה על מכירות של 1.255 מיליון דולר ברבעון הראשון והכנסה שנתית חוזרת של יותר מ-3 מיליון דולר. הרשות טענה שגם בכל 2022 לא עברו המכירות או ההכנסות את רף 100 אלף הדולר. התחזית שהוצגה למשקיעים דיברה כבר על 8.5 מיליון דולר במחצית השנייה של 2023.

כאשר אחד המשקיעים החל לחשוד וביקש לראות מסמכים, הסיפור קיבל אופי כמעט קולנועי, שלחה לו רז דף חשבון שלפיו היתרה הממוצעת בחשבון ג'ונקו היתה יותר מ-5 מיליון דולר. המסמך היה מזויף, והיתרה האמיתית היתה נמוכה במיליונים. חמישה ימים לאחר מכן נשלחה חבילת הזמנות רכש: רבות מהן היו פיקטיביות, נשאו חתימות מזויפות ונחזו להיות הזמנות של חברות שלא קיימו כל קשר עסקי עם ג'ונקו. בתביעה נטען כי רז השתמשה בשמות של עובדים אמיתיים בחברות ויצרה בשמם חתימות אלקטרוניות באמצעות תוכנת Adobe.

ה-SEC טענה עוד כי רז קיבלה תגמול במזומן ובמניות שהיו שווים אז מיליוני דולרים. באוקטובר 2022 היא גם חתמה על מכירת 1.4 מיליון מניות שלה בשוק המשני תמורת יותר משני מיליון דולר.

ההונאה התגלתה בתחילת 2023 לאחר שהדירקטוריון התקשה לקבל גישה למסמכים הכספיים. ביוני אותה שנה, לאחר עימות עם נציג של אחת מקרנות ההשקעה, הודתה רז לפי מסמכי ה-SEC כי זייפה דפי חשבון וחוזים ושיקרה על הלקוחות, ההכנסות והכסף שבבנק. הדירקטוריון השתלט על הפעילות והיא התפטרה. מרבית עובדי החברה, שמנתה אז כ-40 איש, זומנו לשימוע במשרדיה בתל אביב. במאי 2024 הגישה ג'ונקו בקשה להגנה מפני נושים בדלאוור, בלי די נכסים להשיב למשקיעים את מלוא כספם.