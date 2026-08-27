ב־23 ביולי הגישה המדינה תשובה לעתירות נגד העברות הכספים הבלתי חוקיות בהיקף של מיליארד שקל בדצמבר האחרון. בתשובתה הודתה המדינה: "בפועל לא בוצע קיזוז". הסיבה לכך היא שיטת התקצוב שהיתה נהוגה ברשתות החרדיות – החינוך העצמאי של אגודת ישראל ובני יוסף של ש"ס – ובוטלה לפני שנה. בשיטה זו, רשתות אלה היו היחידות שתוקצבו לפי ההוצאה בפועל ולא לפי מה שמגיע להן על פי חוק. בדיקת כלכליסט מגלה כי היקף הקיזוזים שעליהם המדינה מוותרת מגיע ל־103 מיליון שקל ב־346 מקרים שונים.

ב־23 ביולי הגישה המדינה תשובה לעתירות נגד העברות הכספים הבלתי חוקיות בהיקף של מיליארד שקל בדצמבר האחרון. בתשובתה הודתה המדינה: "בפועל לא בוצע קיזוז". הסיבה לכך היא שיטת התקצוב שהיתה נהוגה ברשתות החרדיות – החינוך העצמאי של אגודת ישראל ובני יוסף של ש"ס – ובוטלה לפני שנה. בשיטה זו, רשתות אלה היו היחידות שתוקצבו לפי ההוצאה בפועל ולא לפי מה שמגיע להן על פי חוק. בדיקת כלכליסט מגלה כי היקף הקיזוזים שעליהם המדינה מוותרת מגיע ל־103 מיליון שקל ב־346 מקרים שונים.

ב־23 ביולי הגישה המדינה תשובה לעתירות נגד העברות הכספים הבלתי חוקיות בהיקף של מיליארד שקל בדצמבר האחרון. בתשובתה הודתה המדינה: "בפועל לא בוצע קיזוז". הסיבה לכך היא שיטת התקצוב שהיתה נהוגה ברשתות החרדיות – החינוך העצמאי של אגודת ישראל ובני יוסף של ש"ס – ובוטלה לפני שנה. בשיטה זו, רשתות אלה היו היחידות שתוקצבו לפי ההוצאה בפועל ולא לפי מה שמגיע להן על פי חוק. בדיקת כלכליסט מגלה כי היקף הקיזוזים שעליהם המדינה מוותרת מגיע ל־103 מיליון שקל ב־346 מקרים שונים.

העתירה האחרונה של חדו"ש עוסקת בחובה של כל המוסדות בשתי הרשתות ללמד 100% ליבה בתמורה למימון שווה לחינוך הממלכתי. בעשורים האחרונים הוכנסו יותר מ־100 תלמודי תורה לבנים לרשתות כדי לקבל את תוספות התקצוב, ולרבים מהמוסדות לא היתה שום כוונה לעמוד בדרישות הליבה.

העתירה האחרונה של חדו"ש עוסקת בחובה של כל המוסדות בשתי הרשתות ללמד 100% ליבה בתמורה למימון שווה לחינוך הממלכתי. בעשורים האחרונים הוכנסו יותר מ־100 תלמודי תורה לבנים לרשתות כדי לקבל את תוספות התקצוב, ולרבים מהמוסדות לא היתה שום כוונה לעמוד בדרישות הליבה.

העתירה האחרונה של חדו"ש עוסקת בחובה של כל המוסדות בשתי הרשתות ללמד 100% ליבה בתמורה למימון שווה לחינוך הממלכתי. בעשורים האחרונים הוכנסו יותר מ־100 תלמודי תורה לבנים לרשתות כדי לקבל את תוספות התקצוב, ולרבים מהמוסדות לא היתה שום כוונה לעמוד בדרישות הליבה.