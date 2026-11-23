היא נחטפה בידי הפינגווין, דהרה ברחובות גות'האם ושכנה מתחת לאחוזתו של ברוס וויין. עכשיו הבאטמוביל המפורסמת מהסרט "באטמן חוזר" מ-1992 יכולה להיות שלכם – בתנאי שיש לכם חשבון בנק כמו של ברוס וויין.

המכונית, אחת משלוש שנבנו במיוחד עבור סרטו של טים ברטון בכיכובו של מייקל קיטון, תוצע היום (שני) למכירה פומבית בגרדנה, סמוך ללוס אנג'לס. היא תהיה הפריט המרכזי במכירה של בית המכירות Julien's Auctions, שתכלול עשרות פריטי אספנות הקשורים לבאטמן ולגיבורי-על נוספים.

גלריה הבאטמוביל מהסרט "באטמן חוזר" ( צילום: AP Photo/Eugene Garcia )

לפי הערכות בית המכירות, הבאטמוביל צפויה להימכר תמורת 7-5 מיליון דולר, ובכך היא עשויה לשבור את שיא המחיר ששולם עבור מכונית של באטמן במכירה פומבית. השיא הנוכחי נקבע ב-2013, כאשר המכונית שבה נהג אדם ווסט בסדרת הטלוויזיה "באטמן" משנות ה-60 נמכרה ב-4.6 מיליון דולר, כולל עמלות.

המכונית השחורה והמבריקה, המכונה "Number One Hero Car", היא באורך של כמעט 6 מטרים, ובחלקה האחורי שני סנפירים ארוכים ומעוקלים. לפי בית המכירות, היא הופיעה ברוב סצנות הנהיגה בסרט.

לראותה בלבד

במשך שנים הוצגה המכונית במוזיאון הרכב מרקוני בטסטין שבקליפורניה. היא עדיין נושאת את צבעה המקורי, מצוידת במנוע שברולט V8 ובמערכת פליטה היורה להבות ונשלטת מרחוק – אותה מערכת שבה השתמש באטמן בסרט כדי להצית את אחד מאנשיו של הפינגווין. בבית המכירות ציינו כי העיצוב האפל של ברטון השפיע על סרטי גיבורי-העל המודרניים, ותיארו את הבאטמוביל כאחת המכוניות המזוהות והחשובות ביותר בתולדות הקולנוע ההוליוודי.

באטמן והבאטמוביל המקורית. מהמכוניות המזוהות ביותר בתולדות הקולנוע ( צילום: AP Photo/Eugene Garcia )

אבל מי שיוכל להרשות לעצמו לשלם מיליוני דולרים עבור המכונית לא יוכל לצאת איתה לנסיעה ברחובות העיר. הבאטמוביל אינה מורשית לנסיעה בכבישים ציבוריים, והמנוע ותיבת ההילוכים שלה נבדקו מספר מצומצם של פעמים בלבד מאז שהסתיימו צילומי הסרט.