תושבי ניו יורק שהזמינו בימים האחרונים נייר טואלט, מזון לכלבים או מתנות לחג המולד מאמזון קיבלו גם מסר פוליטי עם החשבון. ענקית המסחר המקוון הציבה בעמוד התשלום באתר ובאפליקציה אזהרה מפני התייקרות של עד 5 דולר לכל הזמנה, והדביקה מסר דומה גם על ארגזי הקרטון שהגיעו לפתח בתי הלקוחות, לצד כתובת הנמען והברקוד. בלחיצת כפתור או בסריקת קוד QR יכולים הלקוחות לפנות ישירות לנבחרי הציבור שלהם ולדרוש מהם להתנגד לחקיקה שמקדם ראש העיר זוהראן ממדאני.

העימות בין ג'ף בזוס, מייסד אמזון ואחד האנשים העשירים בעולם, לראש העיר הסוציאליסט בן ה-35 הפך בתוך ימים ספורים לאחד המאבקים הכלכליים המתוקשרים בארה"ב. מאז יום חמישי האחרון, אז פתחה אמזון במבצעי הבלאק פריידיי והשיקה במקביל את הקמפיין נגד החקיקה, פנו לדברי החברה כ-200 אלף מתושבי העיר לחברי המועצה במחאה על המהלך. הליך ההצבעה אפילו לא החל.

גלריה זוהראן ממדאני, המדבקה לתושבי ניו יורק עח חבילות מאמזון, ג'ף בזוס ( צילומים: ‏AP Photo/Seth Wenig‏, ‏AP Photo/Jae C. Hong )

אלא שגם עסקה ישירה באמזון אינה ערובה לתנאי עבודה נאותים. בעקבות תלונות של איגוד ה-Teamsters ועובדים, פתח משרד העבודה של מדינת ניו יורק בחקירה נגד החברה במרכז ההפצה הענקי שלה בסטטן איילנד, המעסיק כ-6,000 עובדים וב-2022 הפך למתקן הראשון של אמזון בארה"ב שעובדיו הצליחו להתאגד. אחד העובדים טען כי מכסת העבודה זינקה מ-150 ל-250 פריטים בשעה, ואחרים סיפרו כי כשנפצעו הסתפקה ההנהלה במתן משככי כאבים וכמה דקות מנוחה. לטענת האיגוד, ההנהלה מסרבת לשתף עמו פעולה בענייני בטיחות. אמזון מסרה כי היא עומדת בדרישות החוק ואינה קובעת מכסות עבודה קבועות.

אמזון חסכה ללקוחות אפילו את הטרחה הכרוכה בניסוח מכתב המחאה, והעמידה לרשותם נוסח מוכן לשליחה. מבחינת החברה, כל אדם שפותח את האפליקציה כדי להזמין משחת שיניים הוא כעת גם לוביסט פוטנציאלי. מוזר ככל שזה יישמע, עבור ניו יורקרים רבים, בעיקר במנהטן, אמזון היא לא רק אתר לקניות מזדמנות אלא שירות חיוני. בעיר שבה לרבים אין מכונית פרטית, סחיבת שישיות מים, חבילות חיתולים ושקי מזון לחיות מחמד ברכבת התחתית או במעלה מדרגות בבניין ללא מעלית היא תענוג מפוקפק. בעיר שבה אין אפילו סניף אחד של וולמארט, אמזון נהנית ממעמד שקשה למתחרותיה לערער. היתרון שלה הוא לא רק במחירים ובמבחר, אלא גם במהירות המשלוחים. רבים מתושבי העיר משלמים 139 דולר בשנה על מנוי אמזון פריים, המאפשר להם לקבל מוצרים ללא דמי משלוח נוספים, לעיתים בתוך שעות ספורות. תוספת של חמישה דולר לשתי הזמנות בשבוע, למשל, תסתכם ב-520 דולר בשנה.

If it looks like an Amazon delivery and drives like an Amazon delivery, then it's an Amazon delivery, right? Not according to Amazon. Big companies like Amazon have built a vast network of subcontractors who deliver their packages while shielding them from accountability. It leaves our workers unprotected and our streets less safe. It's time for a change. I'm proud to support the Delivery Protection Act to crack down on exploitative subcontracting and build an economy that works for everyone. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) August 10, 2026 הסרטון הרשמי של עיריית ניו יורק

"עכשיו ממדאני לוקח לנו גם את אמזון?", אמר ל-ynet ישראלי המתגורר במנהטן. "גם ככה החיים בעיר הזאת יקרים בקטע בלתי הוגן. אין כאן אלטרנטיבה אמיתית לאמזון, ועכשיו אני עוד אמור לשלם על כל חבילה? שיריב עם בזוס, גריפין וחבורת המיליארדרים שלו כמה שהוא רוצה, אבל למה אני צריך לממן את הריב הזה?"

גם היריבה של ממדאני נגד בזוס

ממדאני האשים השבוע את בזוס בניסיון להרוויח על חשבון תושבים שכבר מתקשים להתמודד עם יוקר המחיה. "לראות את ג'ף בזוס, אדם ששווה יותר מ-376 מיליארד דולר, מאיים להעלות מחירים לניו יורקרים שמזמינים מגבות נייר או מולטי-ויטמינים לילדים שלהם בתקופה של משבר יוקר המחיה, זה מאכזב בלשון המעטה", אמר. קודם לכן כינה את האיום במילה אחת: "חמדנות".

Mamdani on the Delivery Protection Act: "What this legislation would do is put in place some basic guardrails to regulate what is an expanding last mile industry that would keep local residents and workers safe. And to see the response from Jeff Bezos -- a man worth more than $376 billion -- is threatening to raise prices on New Yorkers ordering paper towels or multivitamins for their children during a cost of living crisis is disappointing to say the least." — Aaron Rupar (@atrupar) November 23, 2026 ממדאני תוקף את מייסד אמזון ג'ף בזוס

אלא שאמזון הצליחה להרגיז גם את מי שעשויה להציל אותה מהחקיקה: יו"ר מועצת העיר ג'ולי מנין, דמוקרטית מתונה, בת ונכדה לניצולות שואה ותומכת מובהקת בישראל. מנין, שנבחרה בינואר ליו"ר היהודייה הראשונה בתולדות המועצה, נתפסת כמשקל נגד לממדאני וכמי שקשובה הרבה יותר לקהילה העסקית בעיר. היא עצמה הביעה בעבר חשש שהחקיקה תבריח מעסיקים ותייקר את המשלוחים.

"הקמפיין של אמזון הוא לא פחות ממזימה צינית להונות את תושבי ניו יורק", הכריזה מנין, והישירה מבט למצלמות: "אם אתם חושבים שתצליחו להטעות את תושבי ניו יורק ולהפחיד את מועצת העיר כדי שלא תעביר הגנות בסיסיות לעובדים ולצרכנים, אתם טועים בגדול".

לפי נתוני הלובינג העירוניים, ארגון הממומן כמעט כולו בידי אמזון כבר השקיע השנה יותר משמונה מיליון דולר במאבק בחקיקה. הקמפיין כלל פרסומות, הפגנות מול משרדי חברי המועצה ואפילו עצרת בכנסייה שבה הוצגו ערימות של מכתבי פיטורים סמליים.

יו"ר מועצת העיר ניו יורק ג'ולי מנין ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

לובשים מדים של אמזון, אבל לא עובדים באמזון

בלב המחלוקת עומדת עובדה שרבים מלקוחות החברה אינם מודעים לה: השליחים שמגיעים לפתח ביתם במדים הכחולים של אמזון, נוהגים בכלי רכב הנושאים את הלוגו שלה ומקבלים ממנה את מסלולי החלוקה, כלל אינם מועסקים על ידה. בניו יורק עובדת אמזון עם יותר מ-40 חברות משלוחים חיצוניות, שמעסיקות יותר מ-5,000 עובדים.

הצעת החוק שהגישה חברת המועצה טיפאני קבאן, גם היא סוציאליסטית דמוקרטית, תחייב מפעילי מרכזי הפצה לקבל רישיון עירוני בעלות של 500 דולר בשנה ולהעסיק ישירות את העובדים המבצעים עבורם את משימות הליבה. מאחורי החקיקה עומד בין היתר איגוד עובדי התחבורה רב העוצמה Teamsters, המבקש לאגד את שליחי אמזון ולשפר את תנאי העסקתם.

לטענת העובדים התומכים בחוק, אמזון מכתיבה להם בפועל את תנאי העבודה, אך כששליח נפצע, מפוטר או מבקש להתאגד, האחריות מוטלת על חברה קטנה בהרבה. רק בתחילת החודש הפסיקה אמזון את ההתקשרות עם חברת שליחויות במנהטן שהתמחתה במשלוחים מהיום להיום באמצעות אופניים חשמליים. כ-200 עובדים איבדו את משרתם בן לילה.

It defies logic that Amazon, a $3 trillion corporation, would raise New Yorkers’ cost of living if it’s forced to adhere to basic regulations and worker protections. We are crafting legislation that regulates Amazon and protects workers, without impacting prices or jobs. If Amazon thinks this deceptive campaign will effectively threaten New Yorkers and intimidate this City Council, they are dead wrong. — Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) November 19, 2026 התגובה של יו"ר מועצת העיר ג'ולי מנין

גם הבטיחות בדרכים משמשת את העירייה להצדקת המהלך. לפי נתונים שהציג ממדאני, בסביבת מרכז הפצה גדול של אמזון בקווינס נרשמה עלייה של 48% בתאונות דרכים עם נפגעים לאחר פתיחתו. במאי גבתה העירייה יותר מ-9 מיליון דולר בגין קנסות שלא שולמו על השארת מנועים פועלים בכלי רכב ברשת המשלוחים של החברה, ובמקרה אחר דרשה מאמזון ומקמעונאיות נוספות להפסיק למכור אופניים חשמליים שאינם עומדים בדרישות החוק.

בעלי העסקים מאיימים, השליחים מפולגים

לא כל השליחים משוכנעים שממדאני עושה להם טובה. כריסטין צ'ן, שהשקיעה יותר מ-60 אלף דולר בהקמת חברת משלוחים בהארלם, מעסיקה כיום כ-220 עובדים בשכר של 21 דולר לשעה ומעניקה להם ביטוחי בריאות, שיניים וראייה והפרשות לחיסכון פנסיוני. אחד מעובדיה הוא רקדן בן 23 שעובד בשעות הבוקר, מרוויח לדבריו כ-700 דולר בשבוע ומספיק להגיע לחזרות אחר הצהריים.

גם ארגון זכויות האזרח האפרו-אמריקני National Urban League התייצב לצד אמזון, בטענה שהחקיקה תחסל עסקים בבעלות יזמים שחורים ותפגע דווקא באוכלוסיות שממדאני מבקש לסייע להן. אמזון, יש לציין, תרמה לארגון יותר ממיליון דולר. קואליציית עסקים הנתמכת בידי החברה כבר איימה לתבוע את העירייה אם החוק יאושר, בטענה שמועצת העיר חורגת מסמכותה ומבקשת לאסור מודל העסקה המותר בחוקי המדינה.

משאית של אמזון פורקת משלוחים במנהטן ( צילום: AP Photo/Richard Drew, File )

אמזון עצמה מאיימת לשקול העתקה של פעילות ההפצה אל מחוץ לגבולות העיר, מה שעלול לסכן גם את משרותיהם של כ-2,000 מעובדיה הישירים במתקנים המקומיים. לפי מחקר שהזמינו מתנגדי החוק, ההוצאות השנתיות של משקי הבית בעיר על משלוחים עלולות לגדול במאות דולרים. מומחים אחרים הטילו ספק בהערכות, והחוק עצמו אינו מטיל כל תשלום נוסף על הלקוחות.