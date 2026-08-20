כוכב הרשת הפך את המסעדה שבה עבד לאתר צילומים לקליפים וסרטונים, ושילם את המחיר. רשת המסעדות וופל האוס מסרה כי פיטרה את העובד אדריק "רוקסטאר" ריילי בשל הפרות חוזרות של מדיניות האוסרת צילום ותוכן תדמיתי בלתי מורשים בשטחי החברה.

מנהלים "העבירו שוב ושוב את ההוראות הללו" לפני שהוא ביים צילום במגרש חניה עם "צוות הפקה, תאורה ורקדני גיבוי", אמרה החברה בהצהרה ל-TMZ. הרשת אמרה כי היא תומכת בעיסוקים היצירתיים של העובדים מחוץ לעבודה, אך דורשת אישור מראש לכל צילום שמיועד ל"קידום אישי, רווח מסחרי, או מוניטיזציה של מותג", שלטענתה ריילי לא קיבל. "בכנות, עשינו כל מה שיכולנו כדי לעזור לו לשמור על עבודתו, אבל בשל ההפרות החוזרות של המדיניות, הוא לא הותיר לנו ברירה", אמרה החברה.

הראפר ריילי. המשיך ליצור תכנים במסעדה למרות שהוזהר ( צילום: מתוך הרשתות )

הפופולריות של ריילי זינקה לאחר שסרטון שבו הוא מבצע ראפ תחת שם הבמה רוקסטאר ריילי בתוך מטבח של וואפל האוס גרף מיליוני צפיות, כשהוא משבח את התפריט ואת האתוס של הרשת שאינה נסגרת לעולם. הוא אמר כי פוטר לאחר שהגיע למשמרת בסנדי ספרינגס, ג'ורג'יה, וכי עבד שם במשך 20 שנה.

לטענת TMZ, נאמר לו בעבר להסיר פוסטים ברשתות החברתיות שבהם הופיע במדים, אך הוא המשיך ליצור תכנים. בקליפ הוויראלי, שצולם בעודו עומד מאחורי הדלפק במדים, ריילי השמיע טקסטים אוהדים על ארוחת האול-סטאר ועל המוניטין של הרשת כפתוחה 24/7, תוך שהוא מעודד מעריצים לבקר במסעדה המקומית שלהם. הסרטון נראה כאילו צולם על ידי לקוח, בעוד הסועדים חייכו ונעו לקצב, דיווח הניו יורק פוסט.

Waffle House Employee goes VIRAL for his song about the restaurant 🔥 pic.twitter.com/iqyh5fhyLB — Daily Loud (@DailyLoud) July 10, 2026 הסרטון שהוביל לפיטורים





החברה אמרה כי הדרך שבה ריילי מתאר את האירועים אינה מדויקת. וופל האוס אמרה כי הוא הועסק לראשונה ב-2008 ועבד "לפרקים" לפני שחזר באוגוסט שעבר, ובסך הכול צבר "סך של קצת יותר מארבע וחצי שנים" בחברה במהלך התקופה הזו. ריילי גם השיק קמפיין גיוס המונים לאחר הפיטורים, שגייס למעלה מ-1,700 דולר. בהופעה הוויראלית, הוא ביצע ראפ ואמר, "ברוכים הבאים לדה וואפי, איפה שאתם יודעים שיש לנו אפשרויות/ אתם יכולים לקחת את ארוחת האול-סטאר שמגיעה עם וופל", ובהמשך הוסיף, "כשכל השאר נסגר מגיעים אלינו כי אנחנו נשארים פתוחים/ הדיינר הגדול ביותר באמריקה עדיין גדל, אתם לא יכולים לעצור את זה", דיווח הניו יורק פוסט.