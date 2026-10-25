לאחר שמניית אל על עלתה ב-43.3% בשלושת החודשים האחרונים, והיא בדרכה להיכנס למדד היוקרתי תל אביב 35 עם שווי של 11.3 מיליארד שקל, יו"ר החברה עמיקם בן צבי בדרך לחבילת תגמול שנתית של כ-7 מיליון שקל ולהגדלת היקף משרתו מ-90% ל-100%.

כעת ייהנה יו"ר אל על משכר חודשי של 157 אלף שקל. סך עלות השכר השנתית שלו וההוצאות הנלוות יסתכמו מעתה ב-2.63 מיליון שקל, רכיב המענק עולה ל-1.97 מיליון שקל בשנה, ואליהם יצטרף תגמול מבוסס מניות בשווי 2.43 מיליון שקל.

עמיקם בן צבי, יו"ר אל על ( צילום: דוברות אל על )

היום (ראשון) פרסמה אל על זימון לאסיפה כללית שנתית, שבמסגרתה היא מבקשת לאשר את התוספות לבן צבי, מקורבו של בעל השליטה קני רוזנברג ומי שסייע לו ברכישת אל על. עוד תתבקש האסיפה לאשר פטור מאחריות ושיפוי למשך שלוש שנים לבן צבי ולמנכ"ל אל על לוי הלוי, ששכרו לא ישופר.

בנוסף, החברה מבקשת למנות דירקטור חיצוני חדש ומפתיע: שלום נעמן, ממייסדי רשת מחסני השוק, המונה 72 סניפים. נעמן משמש גם כמנכ"ל משותף של הרשת יחד עם אחיו שאול נעמן, והשניים הם גם בעלים של חברת נדל"ן. זו תהיה החברות הראשונה של נעמן בדירקטוריון של חברה ציבורית. נעמן ובן צבי מכירים מתחום הקמעונאות, שבו עסק בן צבי בעבר.

מניית אל על נמצאת כעת בשיאה. בשל הסיבות הביטחוניות המתמשכות והעובדה שלא כל חברות התעופה הזרות חזרו לארץ, החברה ממשיכה ליהנות מתנאי תחרות משופרים, במיוחד לאחר ניסיון הפיגוע בחברת פליי דובאי. האירוע הזכיר לנוסע הישראלי את יתרון מערך הביטחון של אל על, על המטוס ומחוצה לו, ובשוק מעריכים שהוא ייצור העדפה של הצרכנים לחברה ישראלית עם טייסים ישראלים.