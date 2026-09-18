המשקיע האגדי, וורן באפט בן ה-96, הודיע היום (ו') למשקיעים כי הוא פורש מתפקידו כיו"ר ברקשייר הת'אווי, וזאת באופן מיידי. באפט הוביל את הקונגלומרט הענק, השווה טריליון דולר, מאז שנת 1965.

באפט יהפוך ליו"ר כבוד (אמריטוס) בעודו נשאר דירקטור בחברה, כך נמסר בהודעה נפרדת של החברה. בנו, האוורד באפט, יחליף אותו בתפקיד היו"ר, כפי שנקבע בתוכנית ירושה ותיקה, כך מסרה ברקשייר. סוזן דקר תמשיך לכהן כדירקטורית העצמאית הבכירה.

וורן באפט ( צילום: Nati Harnik, AP )

"הזמן תמיד מנצח", כתב באפט. "עם זאת, הוא היה נדיב כלפיי. הוא העניק לי את ההזדמנות לראות את ברקשייר מגיעה לנקודה שבה אני בטוח יותר מאי פעם במה שצפוי לה בהמשך".

החלטתו של באפט מגיעה קצת יותר מתשעה חודשים לאחר שגרג אייבל (Greg Abel), בן 64, נכנס לתפקיד המנכ"ל, בעוד באפט המשיך לכהן כיו"ר. באפט הודיע לראשונה על כוונתו לפרוש מתפקיד המנכ"ל באסיפה השנתית של ברקשייר במאי 2025. ההודעה הפתיעה אז את אלפי המשתתפים באסיפה, למרות גילו המתקדם.

"התרבות שוורן בנה והערכים שבהם דגל ימשיכו לעמוד בליבה של ברקשייר, והווארד יהיה מי שישמור עליהם", מסר אייבל בהודעת החברה.

"גרג מנהל את החברה; הווארד ישמור על התרבות ועל הערכים שלה - ושניהם שווים יותר מכל דבר שמופיע במאזן שלנו", כתב באפט. "חשבו על הווארד כעל פוליסת ביטוח שנמצאת בבעלות בעלי המניות, ושאותה הם מקווים שלעולם לא יצטרכו לממש".

מורשתו של באפט בבניית ברקשייר, שמרכזה באומהה שבנברסקה, היא חסרת תקדים בעולם התאגידי האמריקאי. בגיל 34 הוא השתלט על מפעל טקסטיל כושל בניו אינגלנד, ובמהלך ששת העשורים הבאים הפך אותו לאימפריה פיננסית ותעשייתית, שרשמה בשנה שעברה רווח תפעולי של 44.5 מיליארד דולר ומעסיקה קרוב ל-400 אלף עובדים.

בתקופת כהונתו של באפט רשמה ברקשייר תשואה שנתית ממוצעת מצטברת של 19.7% לבעלי המניות - כמעט פי שניים מהתשואה של מדד S&P 500.