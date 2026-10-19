אלביט זכתה בחוזה בהיקף 235 מיליון דולר לאספקת רקטות ומשגרים ללקוח אירופי, כך הודיעה החברה היום (שני). שמה של המדינה לא פורסם בהודעה. העסקה נעשית במסגרת הסכם ממשלה לממשלה בין משרד הביטחון הישראלי למשרד ההגנה של אותה מדינה, והחוזה יבוצע לאורך שלוש שנים.

במסגרת החוזה תספק אלביט רקטות מדגם EXTRA-MR, הגרסה לטווח בינוני של מערכת הרקטות EXTRA שפיתחה, שמוגדרת "סופר סונית", כלומר טסה מהר מהקול. מדובר ברקטה מונחית מדויקת שנועדה לפגוע במטרות אויב בטווח של עד 80 ק"מ. לדברי החברה, היא מאפשרת פתרון גמיש וחסכוני למגוון נרחב של משימות, ומותאמת באופן מלא למשגרי PULS של אלביט ולמערכות פיקוד ושליטה קיימות.

משגר רקטות PULS ( צילום: באדיבות אלביט )

החוזה כולל גם אספקת משגרי PULS, מערכת ארטילריה רקטית של החברה שממנה נורות הרקטות, ופלטפורמות נוספות בתחום, לצד תמיכה לוגיסטית משולבת. בהודעה לא פורסמו פרטים על כמות הרקטות והמשגרים שיסופקו.