כמו בישראל, גם בעולם הערבי השימוש באפליקציות המשלוחים הפך בשנים האחרונות נפוץ מאוד - ולא רק עבור משלוחי מזון. אחת מפלטפורמות המשלוחים המוכרות ביותר בעולם הערבי היא טלבאת (שמה בתרגום לעברית הוא בקשות). אירוע שקרה במצרים בימים האחרונים, שכלל אינו קשור לחברה עצמה, העלה אותה לכותרות והזכיר כי גם בתחום המשלוחים לא חסרים מתחזים וסכנות.

צפו: אפליקציות המשלוחים בעולם הערבי ( צילום: ליאור שרון )

בימים האחרונים זכתה טלבאת, בעל כורחה, לתשומת לב מיוחדת במצרים. ב-29 באוגוסט פרסם משרד הפנים המצרי ברשתות החברתיות כי בעקבות סרטון ופוסט שהופצו ברשתות החברתיות, בו נראים שני אנשים מתחזים לשליחים של חברת משלוחי מזון ומנסים לפרוץ לבית בקהיר, איתר המשרד את האישה מהסרטון, כאשר מדובר בתושבת זרה מאזור שכונת אל-בסאתין בעיר. בבירור שביצע המשרד מולה, היא סיפרה כי ב-25 באוגוסט, שני אנשים, שטענו כי הם שליחים, ניסו לפרוץ לביתה, אך היא סגרה עליהם את הדלת, מנעה את כניסתם והשניים נמלטו. להודעת המשרד צורף גם הסרטון עצמו שהופץ ברשת, בו ניתן לראות בבירור את שני הגנבים שהתחזו לשליחים, ועמם תיק משלוחים של חברת טלבאת.

עוד הוזכר בהודעה של משרד הפנים המצרי, כי הגנבים זוהו ונעצרו על ידי הרשויות המצריות וכי נמצא ברשותם נשק חד. במהלך החקירה הודו העצורים בביצוע הפשע, וסיפרו כי התחזו לשליחי חברת המשלוחים, כדי להיכנס לדירה ולבצע שוד, אך האישה שפתחה את הדלת הצליחה לסגור אותה על רגלו של אחד מהם ולקרוא לעזרה, והם נמלטו. מול השניים ננקטו צעדים משפטיים.

שליח של טלבאת ( צילום מסך מתוך חשבון האינסטגרם של טלבאת )

האירוע העלה את העיסוק במצרים סביב השאלה כיצד ניתן למנוע מקרים דומים, שאלה שרלוונטית כמובן גם לשליחויות בכל מקום אחר, של כל חברה. באחד האתרים המצרים פורסמו המלצות בנושא ונכתב בין היתר כי יש להתבונן באדם לפני פתיחת הדלת, אם קיימים האמצעים המתאימים, לשאול את המבקר על זהותו, הסיבה להגעתו ופרטי ההזמנה, לא לפתוח את הדלת אם לא מרגישים בנוח, לבקש הוכחת זהות ובמקרים מסוימים כדאי אפילו ליצור קשר עם החברה כדי לאשר שהאדם אכן קשור אליה.

נרכשה ב-2015 ע"י חברה גרמנית

טלבאת היא פלטפורמת משלוחים מובילה במזרח התיכון וצפון אפריקה, שפועלת, לפי אתר החברה, באיחוד האמירויות, כווית, קטאר, בחריין, מצרים, עומאן, ירדן ועיראק. באמצעותה לקוחות יכולים להזמין אוכל, מצרכים ומוצרים נוספים ממגוון רחב של מסעדות ועסקים העובדים עם החברה בתחומי המכולת והקמעונאות. האפליקציה מאפשרת מעקב אחר המשלוח בזמן אמת, מההכנה ועד המשלוח. החברה הוקמה בכווית בשנת 2004 כדי "להפוך את הזמנת המזון לפשוטה וקלה", כך לפי אתר החברה.

בשנת 2024, עם ציון 20 שנה לחברה, פורסם סרט אודותיה בשם "Delivering for a Better Tomorrow". בפרסומת של הסרט באתר ערוץ אל-ערביה הסעודי נכתב כי הוא "מתעד את המסע של טלבאת מחברת סטארטאפ צנועה, למובילה בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית במזרח התיכון". טלבאת הלכה והתרחבה בשנות פעילותה. היא נרכשה בשנת 2015 על ידי חברת המשלוחים הגרמנית Delivery Hero, שפועלת ברחבי העולם, והחלה לשמש זרוע שלה במזרח התיכון. בשנת 2025 רכשה טלבאת את חברת השליחויות אינסטשופ, שהוקמה בדובאי ב-2015.