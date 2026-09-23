פוסט ויראלי בטיקטוק של מגייסת אמריקנית הצית לאחרונה ויכוח רחב היקף סביב השאלה מה נחשב היום להתנהגות מקצועית בראיונות עבודה. קייטלין וֶהניאינן, בעלת 16 שנות ניסיון בתחום, המליצה למועמדים, ובמיוחד לבני דור Z, שלא להגיע לריאיון עם אייס קפה או לאטה ביד, בטענה שהדבר עלול להיתפס כקליל מדי ולשדר שהריאיון הוא עוד עצירה אחת מבין רבות ביום.

פוסט ויראלי בטיקטוק של מגייסת אמריקנית הצית לאחרונה ויכוח רחב היקף סביב השאלה מה נחשב היום להתנהגות מקצועית בראיונות עבודה. קייטלין וֶהניאינן, בעלת 16 שנות ניסיון בתחום, המליצה למועמדים, ובמיוחד לבני דור Z, שלא להגיע לריאיון עם אייס קפה או לאטה ביד, בטענה שהדבר עלול להיתפס כקליל מדי ולשדר שהריאיון הוא עוד עצירה אחת מבין רבות ביום.

פוסט ויראלי בטיקטוק של מגייסת אמריקנית הצית לאחרונה ויכוח רחב היקף סביב השאלה מה נחשב היום להתנהגות מקצועית בראיונות עבודה. קייטלין וֶהניאינן, בעלת 16 שנות ניסיון בתחום, המליצה למועמדים, ובמיוחד לבני דור Z, שלא להגיע לריאיון עם אייס קפה או לאטה ביד, בטענה שהדבר עלול להיתפס כקליל מדי ולשדר שהריאיון הוא עוד עצירה אחת מבין רבות ביום.