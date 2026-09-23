פוסט ויראלי בטיקטוק של מגייסת אמריקנית הצית לאחרונה ויכוח רחב היקף סביב השאלה מה נחשב היום להתנהגות מקצועית בראיונות עבודה. קייטלין וֶהניאינן, בעלת 16 שנות ניסיון בתחום, המליצה למועמדים, ובמיוחד לבני דור Z, שלא להגיע לריאיון עם אייס קפה או לאטה ביד, בטענה שהדבר עלול להיתפס כקליל מדי ולשדר שהריאיון הוא עוד עצירה אחת מבין רבות ביום.
התגובות לפוסט היו חצויות. תומכיו טענו כי ריאיון עבודה הוא מפגש קצר ובעל סיכון גבוה, שבו לרושם הראשוני משקל מכריע, ולכן הגעה בידיים ריקות מסייעת לצמצם הסחות דעת. חלק מהמגייסים הוסיפו כי משקה ביד עלול לפגוע בלחיצת היד, לגרום לריח קפה או ללגימה לא נוחה שמסיטה את תשומת הלב מהשיחה עצמה. מנגד, מגיבים רבים ביטלו את הביקורת וטענו כי היא כזניחה, ואם מעסיק פוסל מועמד בגלל כוס קפה, זה אומר יותר על שיקול הדעת של המעריך מאשר על המועמד.
אחרים תיארו את הריאיון כעצירה קצרה בתוך יום עמוס ולא כטקס שצריך להכתיב את לוח הזמנים האישי, וטענו שהנוקשות הזו בולטת במיוחד בתפקידי כניסה ובמשרות בשכר נמוך, שם התגמול לא בהכרח מצדיק סטנדרט התנהגותי כה מחמיר.
הדיון מתרחש על רקע שוק עבודה מתקרר בארצות הברית, שבו מאז 2022 יש פחות משרות פנויות לכל מובטל, וחלק מהתפקידים מושכים יותר מועמדים ממספר המשרות שקיימות בפועל. בשל כך, ראיונות מציעים חלון צר להותיר רושם, ומאמני קריירה קוראים למועמדים לצמצם ככל הניתן הסחות דעת מיותרות ולשדר רצינות גם בפרטים הקטנים ביותר. מנגד, מחפשי עבודה רבים מתעקשים שמעסיקים מסתכנים בניכור כישרונות כאשר הם מעמידים שיקולי מראית עין שוליים מעל מה שבאמת חשוב: מקצועיות, התאמה ויכולת לעבוד בשיתוף פעולה.