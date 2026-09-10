פרויקט מרכז הנתונים הענק שמטא מקימה בעיירה הקטנה הולי רידג' (כ-2,000 תושבים), שבמחוז ריצ'לנד, לואיזיאנה, בהיקף השקעה של 27 מיליארד דולר, הופך איזור כפרי ושקט לאחד מזירות התשתית הגדולות בעולם עבור בינה מלאכותית, ולצדו, לזירת מתח בין שגשוג כלכלי לתחושת אובדן של אורח חיים ישן.

חברת האנרגיה אנטרג'י לואיזיאנה (Entergy Louisiana) מקימה תשתית חשמל ייעודית לפרויקט, ובין השאר גם שתי תחנות כוח שפועלות בגז טבעי. לדברי טרוי היטנס, סגן נשיא בחברה, זהו הפרויקט הגדול ביותר שאנטרג'י לואיזיאנה הקימה אי-פעם עבור לקוח יחיד, בסדר גודל שדומה רק לבניית תחנות כוח גרעיניות.

גלריה העבודות במקום ( צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Richland Parish Data Center )

תחנת הכוח צפויה לפעול עד סוף 2028, ומרכז הנתונים של מטא, המכונה "היפריון" (Hyperion), צפוי להיות מבצעי עד 2030. בסך הכול תקים אנטרג'י עשר תחנות כוח חדשות הקשורות לפרויקט: שש במחוז ריצ'לנד, שלוש במחוז פוינט קופה ואחת במחוז סנט צ'ארלס.

לדברי היטנס, מטא היא זו שמממנת את עלויות הבנייה, ולא צרכני החברה, ולפי ההסכם בין הצדדים, חלק מהחיסכון הצפוי בעלויות, כ-2.5 מיליארד דולר, יבוא לידי ביטוי בהוזלת חשבונות החשמל של לקוחות אנטרג'י באיזור.

מנהיגי המדינה מציגים את הפרויקט כמנוע צמיחה: יותר משני מיליארד דולר בארנונה, 200 מיליון דולר להשקעה בכבישים ובתשתיות מים, ומעל 6,500 משרות בענף הבנייה. גזבר המחוז, אמט "לי" בראון, מעריך כי לאחר הטבות המס שתעניק המדינה, מטא תשלם למחוז ריצ'לנד כ-30 מיליון דולר ארנונה בשלוש השנים הקרובות, לעומת 22 מיליון דולר בסך הארנונה שנגבתה במחוז כולו בשנה החולפת. הפרויקט גם הביא איתו כ-4,000 תושבים נוספים למחוז שמונה כ-20 אלף תושבים.

משאיות בכבישי הולי רידג' בדרך למתחם הבנייה ( צילום: Sophie Bates\AP )

העסקים המקומיים חשים זאת באופן ישיר. במסעדת "ביג ג'ונס סטייק אנד סיפוד" ברייוויל, שם ארוחת בופה עולה 12.99 דולר, מדווח הבעלים ג'סי ג'ונס על העומס הגדול ביותר מזה 25 שנה שהוא מנהל את המקום: מ-200 סועדים ביום בממוצע לכ-300, עלייה של כ-30% במכירות. בקרבת מקום, משפחת אלן פתחה את מסעדת הטאקו Holy Tacos בעקבות הכרזת מטא, ולדברי הבעלים, טים אלן, כ-40% מהכנסת העסק קשורים כיום ישירות לפעילות באתר, בעיקר באמצעות קייטרינג ל"מחנות הגברים", מגורי הפועלים הזמניים, בעלות של 4,000 עד 7,000 דולר להזמנה.

אבל לא כל התושבים חווים את הפרויקט כברכה. השכירות באיזור, לדברי בראון, קפצה ממאות בודדות לכ-2,500 דולר לחודש, רמה שאינה נגישה לתושבים ותיקים רבים. ג'ויס פירסי בת ה-81, שגדלה באיזור, מספרת כי לחלק מהמשפחות שהתגוררו במגרשים שפינו את מקומם לפארקים של קרוואנים לא הצליחו למצוא דיור חלופי. גם התנועה בכבישים, שהייתה פעם דלילה, הפכה למכשול יומיומי עבורה.

הדמיה של המרכז ( צילום: מתוך האתר הרשמי של מטא )

ארגון הפיקוח על שירותי אנרגיה Alliance for Affordable Energy מתריע כי אנטרג'י פעלה מול נציבות השירותים הציבוריים של לואיזיאנה כדי לעקוף הליכים רגילים ולזרז את אישור שבע תחנות הכוח האחרונות בפרויקט. מנכ"לית הארגון, לוגן בורק, מזהירה כי אם מטא לא תעמוד בהתחייבויותיה ארוכות הטווח, צרכני החשמל באיזור עלולים להישאר עם עלויות התחזוקה של תחנות הכוח על כתפיהם.