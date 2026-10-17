בשורות עצובות לחובבי זארה: הרשת הספרדית החביבה על ישראלים סגרה לאחרונה את החנות בעזריאלי ב"ש ומתכוונת לסגור את חנות זארה הום באיילון. בכך יישארו חנויות זארה הום בישראל בקניון tlv ובביג גלילות בלבד. היא עושה זאת במקביל לייקור דמי המשלוח באונליין החודש.
במקביל, זכיינית זארה בישראל גוטקס אופנה, העלתה את דמי המשלוח באתרי קבוצת אינדיטקס: זארה, ברשקה, סטרווידריוס, אוישו, פול אנד בר ומאסימו דוטי, ממשלוח חינם בקנייה מעל 199 שקל, למשלוח ב-14.90 שקל על כל סכום קנייה. החזרת פריטים במשלוח תעלה 39.90 שקל. איסוף מהחנות: עדיין בחינם.
גם בזארה הום אונליין בוטל המשלוח החינמי. כעת תשלמו 49.90 שקל או 75 שקל למשלוחי רהיטים כבדים. הרשת כבר הפריחה בלון ניסוי כזה בסיילים האחרונים שלה, אז גבתה דמי משלוח לכל פריט סייל שנקנה אונליין.