בשורות עצובות לחובבי זארה: הרשת הספרדית החביבה על ישראלים סגרה לאחרונה את החנות בעזריאלי ב"ש ומתכוונת לסגור את חנות זארה הום באיילון. בכך יישארו חנויות זארה הום בישראל בקניון tlv ובביג גלילות בלבד. היא עושה זאת במקביל לייקור דמי המשלוח באונליין החודש.