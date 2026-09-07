בשיתוף FLY CARD

כולנו מכירים את השמחה הגדולה שמגיעה עם תקופת החגים, אבל איתה תמיד מגיע גם הלחץ הכלכלי. תקופת החגים היא תקופה יקרה שמלאה בהרבה מאד הוצאות, שרובן בלתי נמנעות. אירוח ארוחות החג, מתנות למארחים או לאורחים, בגדים חדשים, בילויים בחוץ וחופשות. כל זה קורה רגע אחרי אוגוסט, שהיה מלא גם הוא בהוצאות על קייטנות ופעילויות שנועדו לשעשע את הילדים בזמן החופש הגדול.

בעוד ההוצאות נערמות, והמחירים עולים ומאמירים, תכנון קפדני והערכות מראש יכולה לעזור לנו לעבור את התקופה הזו בצורה הטובה ביותר. עם תכנון מוקדם והתנהלות כלכלית שקולה ומודעת, אפשר ליהנות מהחג וגם לא ליצור חור גדול (מדי) בכיס.

טיפ ראשון: תכנון תקציב לכל תקופת החגים

לפני שאנחנו פוצחים במלאכת הקניות, שיכולה להיות גם מהנה בפני עצמה, כדאי לנו לשבת ולחשב, באקסל או עם דף ועט. המטרה היא להגדיר את הסכום הכולל שהמשפחה תוציא על כל תקופת החג, עם כל ההוצאות האפשריות. למשל, אפשר להחליט על חלוקה של 30 אחוז למתנות, 30 אחוז לאירוח ואוכל, 20 אחוז לנסיעות ובילויים, 10 אחוז לביגוד ועוד 10 לבלת"מים - לכל מקרה שלא יהיה. המספרים יכולים להשתנות כמובן: מה שחשוב הוא שאנחנו נהיה בשליטה, ונוכל להמנע מהשלמות יקרות של הרגע האחרון, ולהמנע מחריגות הנובעות מגחמות ושינויים פתאומיים.

טיפ שני: תכנון כלכלי של ארוחות החג

קניה בסיטונאות, במהלך מבצעי החג ולא ברגע האחרון, תהיה משתלמת יותר כלכלית וגם מרגיעה יותר נפשית. תכנון מדויק מראש של התפריט יעזור לנו להבין כמה פחות או יותר יעלה סל הקניות שלנו, ולהבין איפה אפשר לקצץ במחיר. כשאנחנו לחוצים ויש לנו משימות רבות לפנינו, אנחנו פחות שמים לב לכסף שאנחנו מוציאים. ככל שנכין מראש את כל המצרכים, כך נוכל להיות רגועים יותר. שווה לבדוק מהן המבצעים של הרשתות, ולהשתמש באפליקציות של השוואת מחירים, שמאפשרות לנו להשוות בין מחירים שונים לאותם המוצרים, בין הרשתות השונות.

גלריה ( צילום: ירון ברנר )

טיפ שלישי: ריכוז הוצאות בכרטיס אשראי אחד – וניצול הנקודות

ריכוז ההוצאות במקום אחד, במקום פיזור תשלומים, עוזר לעשות סדר בתקציב שלנו. המעקב התקציבי המבוקר לקניות החג בכרטיס אחד שגם מייצר ערך מוסף, מאפשר צבירת נקודות על הוצאות שגם ככה מבוצעות.

בדקו גם מה מעניקות לכם צבירת הנקודות. כרטיס FLY CARD למשל, מציע רכישת כרטיסי טיסה והטבות הקשורות בחווית הטיסה באמצעות הנקודות שנצברו. כך- ההוצאות בתקופת החגים יכולות לצבור ערך המקרב אותנו לחופשה הבאה. בנוסף הטבת ספטמבר החדשה של המועדון מוסיפה שכבה נוספת לערך הזה: מצטרפים ל-FLY CARD החדש של אל על עם ישראכרט יכולים לקבל 200 דולר להזמנת כרטיס טיסה באל על*.

200 דולר להזמנת כרטיס טיסה ( צילום: שי פרנקו )

טיפ רביעי: שיחה משפחתית פתוחה על התקציב לחג

הרבה מההוצאות הלא צפויות, נובעות מחוסר הבנה לגבי היכולת הכלכלית של המשפחה. שיחה פתוחה על המצב הכלכלי המשפחתי ועל מה שניתן ואפשרי לקנות ולהוציא, תמנע מריבות ועימותים מיותרים במהלך החופשה עצמה.

טיפ חמישי: שדרוג חוויית הטיסה בחגים

טסים לחו״ל במהלך חגי תשרי? בדקו את ההטבות שמגיעות לכם. כרטיס FLY CARD של אל על עם ישראכרט מציע ללקוחות הטבות על כבודה, אפשרות לצבור יהלומים המאפשרים כניסה לטרקלינים ושדרוג מושבים. אלו בדיוק הדברים שיכולים להפוך את הדרך לחופשה מ"מלחיצה" ל"מושלמת": הקפה בטרקלין רגע לפני העליה למטוס, שדרוג המושב ליציאת החירום או שדרוג מחלקה ועוד.

לסיכום: הוצאות החג הן עובדה קיימת, אבל הדרך שבה תנהלו אותן היא כבר בחירה שלכם. כשמשלבים תכנון קפדני יחד עם ניצול מקסימלי של הטבות האשראי והנקודות במסגרת מועדון תעופה, ההוצאות הבלתי נמנעות של תשרי יכולות להפוך לערך מצטבר לקראת הטיסה הבאה.

בשורה התחתונה: אל תיתנו לחגים לסגור לכם את התקציב – תנו להם לפתוח לכם את שער העלייה למטוס.

בשיתוף FLY CARD