מניית אינטל צנחה בכ-16% במסחר המאוחר בוול סטריט הערב (חמישי), אחרי שענקית השבבים פרסמה תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הרביעי, ותלתה אותה בהאטה המתמשכת בשוק המחשבים האישיים. את ההאטה ממשיכה ללוות גם השפעת הפיצוץ במפעל של החברה בישראל.

כזכור, בפיצוץ נהרגו שני עובדים, ועובד שלישי נפצע קשה. סמנכ"ל הכספים של אינטל, דייוויד זינסנר, אמר כי האירוע יעלה לחברה כ-600 מיליון דולר בהכנסות אבודות על פני שני רבעונים, וכי החברה מתכננת להתחיל להגביר את הייצור במפעל עד סוף השבוע.

גלריה הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

לרבעון הנוכחי, הרביעי של 2026, צופה אינטל רווח מתואם של 25 סנט למניה, על הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להכנסות של 17.1 מיליארד דולר ולרווח של 43 סנט למניה. "אנחנו רואים את ההאטה בשוק המחשבים נמשכת לפחות עד המחצית הראשונה של השנה הבאה", אמר "נמשיך להשקיע באופן מבוקר בקיבולת ובהון החוזר, כדי להגדיל את ההיצע ולתמוך בצמיחה עתידית".

ברבעון השלישי עצמו הציגה אינטל תוצאות טובות מהצפוי: רווח מתואם של 52 סנט למניה, לעומת 40 סנט שציפו האנליסטים, והכנסות של 16.51 מיליארד דולר, לעומת 16.5 מיליארד דולר צפויים. ההכנסות צמחו ב-21% לעומת 13.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עם זאת, ההכנסות של חטיבת המחשוב ללקוחות והבינה המלאכותית הפיזית ירדו ב-5% לעומת הרבעון המקביל, ל-8.1 מיליארד דולר, ולא עמדו בתחזיות. מנגד, ההכנסות מתחום מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית זינקו ב-78%, ל-7.3 מיליארד דולר.

מניית אינטל זינקה מתחילת השנה בכ-150%, אך באוקטובר ירדה בכ-23% על רקע החששות מהיקף ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית. "נמשיך לשמור על משמעת בהשקעות, ולא נוציא דולר אחד של הון אם לא נהיה בטוחים בבריאות המוצרים וטכנולוגיות הייצור שלנו, ובלי הוכחה ברורה לביקוש מצד הלקוחות", אמר זינסנר בשיחת הוועידה עם האנליסטים.

משרדי אינטל בקליפורניה ( צילום: shutterstock )

אינטל, שמוכרת בעיקר בזכות המעבדים המרכזיים (CPU) שלה, נהנית מעליית הבינה המלאכותית מבוססת הסוכנים. בעוד צ'טבוטים ומודלים גדולים נשענים בעיקר על מעבדים גרפיים של אנבידיה ו-AMD, אפליקציות סוכנים כמו Muse של מטא ו-Dots של OpenAI נשענות על מעבדים מרכזיים כדי לתזמר משימות ונתונים ממחשב שפועל בענן. "למרות הרוחות הנגדיות בטווח הקצר בענף המחשבים, אנחנו ממשיכים לראות ביקוש חזק למעבדים מרכזיים, ובאופן רחב יותר לכל פלטפורמות המחשוב שלנו בטווח הארוך", אמר מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן

עסקי הייצור לצד שלישי של אינטל, לעומת זאת, מתקשים למצוא את מקומם. אינטל היא היצרנית האמריקנית היחידה של שבבי לוגיקה מתקדמים, והיא נמצאת כעת בייצור המוני של שבב ה-18A המתקדם שלה במפעל החדש באריזונה, כחלופה ל-TSMC הטייוואנית. אינטל עדיין הלקוחה המרכזית היחידה של השבב, אך לפי אנליסטים לקוחה גדולה ללא מפעלים עשויה לבחור באינטל לשבב הבא שלה, ה-14A. "אנשים רוצים מקור שני כדי שיוכלו ללחוץ על TSMC ולשמור עליה הגונה בתמחור", אמר האנליסט דן האצ'סון מ-TechInsights. "כל הגדולות ניסו שם".

אלפבית צנחה ב-12%

הנפילה של אינטל במסחר המאוחר הגיעה אחרי יום אדום בוול סטריט. מדד נאסד"ק ירד ב-1.38%, מדד S&P 500 ב-0.3%, ושבר רצף של שלושה ימי עליות, והדאו ג'ונס ב-0.25%. את הירידות הובילה מניית אלפבית, חברת האם של גוגל, שצנחה ב-12% אחרי שהרווח וההכנסות שלה ברבעון השלישי לא עמדו בתחזיות. החברה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי שלילי של 9.07 מיליארד דולר, והותירה על כנה את תחזית ההשקעות שלה לשנה כולה, 195 עד 205 מיליארד דולר, מה שהחזיר לשוק את החששות מהתשואה על ההשקעות בבינה מלאכותית.

גם אמזון אכזבה את המשקיעים. ענקית המסחר והענן הציגה ברבעון השלישי רווח של 1.89 דולר למניה, לעומת 1.96 דולר לו ציפו האנליסטים, והכנסות של 201.94 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזית של 202.31 מיליארד דולר. גם ההכנסות מפרסום, 19.64 מיליארד דולר, היו נמוכות מהצפוי. לרבעון הרביעי, עונת הקניות של החגים, צופה החברה הכנסות של 240 עד 247 מיליארד דולר, ואמצע הטווח נמוך מציפיות השוק. המניה צנחה בכ-7% במסחר המאוחר.

מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי ( צילום: AP )

נקודת האור הייתה חטיבת הענן AWS, שהכנסותיה זינקו ב-39%, ל-45.98 מיליארד דולר, מעל התחזיות. זו הצמיחה המהירה ביותר שלה מאז סוף 2021, והרווח התפעולי שלה קפץ ב-55%, ל-17.77 מיליארד דולר. המנכ"ל אנדי ג'סי אמר שהחברה צופה צמיחה של "יותר מ-40%" ב-AWS בשנה הבאה וב-2028.

אבל ההשקעות האגרסיביות בבינה מלאכותית מכבידות על התזרים: ההשקעות ברבעון הגיעו ל-77.3 מיליארד דולר, הרבה מעל 58.7 מיליארד דולר שציפו האנליסטים, ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים היה שלילי, 42.4 מיליארד דולר. החברה הותירה על כנה את תחזית ההשקעות שלה ל-2026, 220 מיליארד דולר.

מיקרוסופט, לעומת זאת, עקפה את התחזיות ברווח ובהכנסות, ובתחילת היום המניה שלה עלתה, אך נסגרה בירידה קלה. היקף ההשקעות שהודיעה עליו היה נמוך מהצפוי, והפיל את מניות חברות תשתיות הענן: קורוויב ירדה בכ-5% ונביוס ביותר מ-5%. מניית אמזון, שפרסמה את הדוחות שלה גם, ירדה במהלך המסחר ביותר מ-2%.

גם מניית קטרפילר, שנכללת במדד הדאו ג'ונס, צנחה ביותר מ-9%, ירידה יומית חדה במיוחד שלא נראתה אצלה מאז מרץ 2020. זאת למרות שענקית הציוד הכבד הציגה רווח והכנסות מעל התחזיות, אך המכירות בחטיבת ציוד הבנייה שלה היו מעט נמוכות מהצפוי.

משרדי מיקרוסופט בסיאטל ( צילום: AP\Ted S. Warren )

מנגד, ענף הבריאות קבע שיא כל הזמנים, בהובלת אלי לילי, שמניתה זינקה בכ-8% אחרי דוחות חזקים. החברה הציגה הכנסות של 24.4 מיליארד דולר, בעיקר בזכות התרופות להשמנה ולסוכרת זפבאונד ומונג'רו, והעלתה את תחזית ההכנסות שלה ל-2026 ל-91 עד 92 מיליארד דולר. מרק (Merck) עלתה בכ-4.5%. גם מדד המניות הקטנות ראסל 2000 עלה בכ-1% במהלך המסחר, ליום עליות שלישי ברציפות, בניגוד לחברות הענק.