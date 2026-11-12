הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.20 שקל, עלייה של שלוש אגורות לעומת שערו היציג אתמול. גם האירו עולה ונסחר סביב 3.54 שקל. במקביל, גם מחירי הנפט עולים. הסיבה: ההתבטאות החדשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר כי "אנחנו לא זקוקים לעסקה עם איראן".
טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, True Social: "אנחנו לא זקוקים לעסקה עם איראן. הימים האלה חלפו זה מכבר. יש לנו את הכסף שלהם, מאות מיליארדי דולרים, ויש לנו את המיצר שלהם!" - בהתייחסות למצר הורמוז. באותה הודעה הנחה את סגן הנשיא, ג'יי.די ואנס, להפנות את מלוא תשומת לבו לשחיתות ולפשיעה בערים ובמדינות דמוקרטיות בארצות הברית, ולעזוב את המו"מ עם האיראנים.
ההודעה פורסמה כיום לאחר ש"וול סטריט ג'ורנל" דיווח שוואנס שוקל שיחות פנים אל פנים עם בכיר ביטחוני איראני, ואחרי שבמסחר באסיה ירדו מחירי הנפט ביותר מדולר אחד לחבית, על רקע תקוות להתקדמות במו"מ.
אחרי דברי טראמפ קפצו החוזים על חבית מסוג ברנט ב-1.6% ל-94.2 דולק, וחבית WTI האמריקנית ב-1.3% ל-87.6 דולר.
ההודעה מגיעה יותר משבוע אחרי ההפסד הכבד של הרפובליקנים בבחירות האמצע בארה"ב, הפסד שוואנס ובכירים אחרים תלו במלחמה עם איראן.