הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.20 שקל, עלייה של שלוש אגורות לעומת שערו היציג אתמול. גם האירו עולה ונסחר סביב 3.54 שקל. במקביל, גם מחירי הנפט עולים. הסיבה: ההתבטאות החדשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר כי "אנחנו לא זקוקים לעסקה עם איראן".

הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.20 שקל, עלייה של שלוש אגורות לעומת שערו היציג אתמול. גם האירו עולה ונסחר סביב 3.54 שקל. במקביל, גם מחירי הנפט עולים. הסיבה: ההתבטאות החדשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר כי "אנחנו לא זקוקים לעסקה עם איראן".

הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.20 שקל, עלייה של שלוש אגורות לעומת שערו היציג אתמול. גם האירו עולה ונסחר סביב 3.54 שקל. במקביל, גם מחירי הנפט עולים. הסיבה: ההתבטאות החדשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר כי "אנחנו לא זקוקים לעסקה עם איראן".