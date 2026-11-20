אחרי שרשמה זינוק של 17% בבכורה שלה בוול סטריט, מניית אנתרופיק יורדת היום (שישי) ב-6.6%, אחרי שפתיחת המסחר כבר קרסה ב-9%.

אחרי שרשמה זינוק של 17% בבכורה שלה בוול סטריט, מניית אנתרופיק יורדת היום (שישי) ב-6.6%, אחרי שפתיחת המסחר כבר קרסה ב-9%.

אחרי שרשמה זינוק של 17% בבכורה שלה בוול סטריט, מניית אנתרופיק יורדת היום (שישי) ב-6.6%, אחרי שפתיחת המסחר כבר קרסה ב-9%.