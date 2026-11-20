אחרי שרשמה זינוק של 17% בבכורה שלה בוול סטריט, מניית אנתרופיק יורדת היום (שישי) ב-6.6%, אחרי שפתיחת המסחר כבר קרסה ב-9%.
המניה עדיין מעל מחיר ההנפקה, 83 דולר, אך הרחק מהשיא של 115.10 דולר שנרשם אתמול בפתיחת המסחר. שווי השוק של החברה, שהגיע אתמול לשיא של יותר מ-2 טריליון דולר, עומד כעת על כ-1.2 טריליון דולר. בהנפקה גייסה החברה כ-81 מיליארד דולר.
במקביל, מדד נאסד"ק במסגרתו היא נסחרת, יורד ב-1.5%. שאר המסחר במדדים המובילים מעורב, כאשר דאו ג'ונס עולה בכחצי אחוז, ו-S&P500 נחלש בחצי אחוז.
אתמול נסגרו המדדים בירידות חדות. הדאו ג'ונס איבד כ-1,100 נקודות, 2.19%, וירד מתחת ל-50 אלף נקודות לראשונה מזה זמן, לרמה של 49,097. S&P500 ירד ב-2.02% ל-7,176 נקודות, והנאסד"ק ב-2.25% ל-23,879 נקודות. הסוחרים מצביעים על חשש משווי מניות הבינה המלאכותית ועל תחזיות ריבית הנוטות לצד המחמיר.