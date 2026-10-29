מחיר הדלק יירד בלילה בין שבת לראשון ב-42 אגורות - ויעמוד על 7.35 שקל לליטר. אם לא יעודכן צו הבלו, תפוג הוראת השעה כך שהחל מ-5 בנובמבר (בין רביעי לחמישי בשבוע הבא), יעמוד המחיר המרבי על 8.35 שקל לליטר. התוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

במשרד האנרגיה הסבירו את הירידה המשמעותית במחיר הדלק החל מוצ"ש בחצות: "הירידה נובעת מירידה של כ־13% במחיר הבנזין באזור אגן הים התיכון, אשר קוזזה בחלקה בעקבות עלייה של כ-2% בשער הדולר".

תדלוק ( צילום: עמית שעל )

על פי הערכות, הפחתת המס על הדלק תימשך ככל הנראה גם בשבוע הבא, כדי למנוע זינוק במחיר. אולם, נוכח העלות הגבוהה של המהלך, ייתכן שהמס יופחת רק בחצי שקל ולא בשקל שלם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר דן בנושא עם בכירי המשרד.

כזכור, בראשית אוקטובר מנע שר האוצר את עליית מחיר הדלק 95 אוקטן בשירות עצמי לשיא חדש של 8.77 שקלים, כאשר האריך את צו הפחתת המס ואף הכפיל את ההפחתה לשקל שלם, לעומת חצי שקל בלבד בספטמבר. בכך נקבע מחיר ליטר דלק בשירות עצמי על 7.77 שקלים במקום 8.77 שקלים.