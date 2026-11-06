נובמבר הפך לאחד מחודשי הקניות הבולטים בשנה, עם שורה של אירועי מכירות, מבצעים והנחות שמציעים מותגים ורשתות במגוון תחומים. חגיגת הקניות מתחילה עם Shopping IL בתחילת החודש, נמשכת לאורך נובמבר ומגיעה לשיאה סביב מבצעי בלאק פריידי, שבמסגרתם מוצעות הנחות על מגוון רחב של מוצרים ושירותים. זו הזדמנות לרכוש מוצרי טיפוח במחירים מוזלים, להתחדש בקולקציות חורף לבית ובפריטי אופנה, ליהנות מארוחות משפחתיות במחירי מבצע או לתכנן את החופשה הבאה בארץ ובחו"ל.

גם השנה המבצעים נוגעים כמעט בכל תחומי הצריכה: החל ממוצרי טיפוח עם הנחות ומתנות בקנייה, דרך כלי בישול, מצעים וקולקציות חורף, ועד לחבילות נופש במלונות בישראל ולשיט משפחתי בחנוכה. לצד ההנחות באחוזים, חלק מההצעות כוללות הטבות נוספות, מארזים במחירים מיוחדים ומתנות ברכישה. עם זאת כדאי לשים לב לתאריכי המבצעים, לתנאי המימוש ולהגבלות המשתנות בין המותגים והרשתות. אספנו כמה מההצעות הבולטות של נובמבר, כדי שתוכלו להכיר את האפשרויות ולבחור מה מתאים לכם.

שיט משפחתי

קבוצת גורדון תיירות יוצאת במבצע מיוחד לשיט משפחות בחנוכה, שייצא

ב־4 בדצמבר 2026 ויעבור בין שוקי הכריסטמס הקסומים של אירופה. במסגרת המבצע, ככל שהמשפחה גדלה, כך גדלה ההנחה - 20% הנחה לילד השני, 30% לילד השלישי ו־40% לילד הרביעי. השיט מציע חופשה משפחתית חווייתית, הכוללת ביקור בערים ובעיירות ציוריות, סיורים מודרכים, פעילויות לילדים ולכל המשפחה ואירוח על בסיס הכל כלול - פנסיון מלא בספינת נהרות. החבילה כוללת גם טיסות, העברות, מדריך ישראלי ופעילויות לאורך המסלול.

המבצע תקף להזמנות חדשות בלבד, על בסיס מקום פנוי, ללא כפל מבצעים. אוניית נהרות.





הנחה על הקולקציה החורפית

מותגי הלייף סטייל ורדינון ונעמן מציעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בקניית 2 פריטים ומעלה, 50% הנחה על קולקציות חורף, הנותנות מענה לצורכי הבית.

בנעמן בולטת במיוחד המגמה של התאמת כלי הבישול לחללי המגורים של היום. סדרות בעלות מבנה מודולרי, כלים הנערמים זה בתוך זה וידיות נשלפות מציעים מענה חכם למטבחים שבהם שטח האחסון מוגבל, ומאפשרים לשמור על סדר ונוחות.

קולקציית ורדינון משלבת השראה ממגמות העיצוב הבינלאומיות עם טכנולוגיות אריגה מתקדמות. המותג גם מוביל מהלך חדש להנגשת הכותנה המצרית לקהל רחב יותר, ולראשונה משלב מצעי 100% כותנה מצרית בקולקציה השוטפת ובמחיר דגמי הסאטן הרגילים.

בתוקף עד סוף נובמבר או עד גמר המלאי. www.vardinon.co.il

( צילום: תמי בר שי )





שומרים על העור

דוקטור עור מציעים 40% הנחה על כל המוצרים באתר המותג, כולל מארזים, וגם מתנה: קרם יום מסדרת Natural OR על כל רכישה באתר. בין התאריכים 4.11-22.11. לדוגמה: מארז מוצרי filler or, הכולל קרם חומצה היאלרונית במרקם ג'ל, סרום חומצה היאלרונית וקרם עיניים חומצה היאלרונית יימכר במחיר של 351.42 שקל (במקום 585.70 שקל), שמן רחצה לעור יבש ומגורה Deep Hydration.

יימכר במחיר של 77.94 שקל (במקום 129.90 שקל). dr-or.co.il

( צילום :יח"צ )





רביעיית הבית

רשת בורגר סטיישן מציעה את רביעיית הבית במחיר מיוחד: 4 המבורגרים מנתחי בקר 200 גרם, 4 תוספות צד לוהטות, 4 שתייה לבחירה, במחיר מבצע של 299 שקל. הדיל כולל המבורגר קלאסי, קריספי צי'קן וספייסי.

לצד ההמבורגרים מציעה הרשת גם מנות טבעוניות, ובהן המבורגרים טבעוניים, גבינה וקינוחים טבעוניים

הזמנות דרך האתר burgerstation.co.il ובסניפי הרשת בישיבה במקום או באיסוף עצמי

( צילום: ליאור אשכנזי )





פילינג במתנה

מותג הטיפוח הישראלי TALIA SKINCARE מצטרף לחגיגת הקניות של נובמבר ומציע במהלך החודש 20% הנחה גורפת על מוצרי הטיפוח באתר ו־35% הנחה על כל ערכות הטיפוח.

לצד ההנחות, בכל קנייה מעל 199 שקל יוענק ג׳ל ניקוי הפנים Apple Face Cleanser בנפח 50 מ"ל ובשווי 85 שקל במתנה. בנוסף בימי שופינג איי.אל, 4 ו־5 בנובמבר, יינתן פילינג הפנים Apple Peach Face Exfoliator בגודל מלא של 150 מ"ל ובשווי 175 שקל, במתנה בכל רכישה וללא סכום קנייה מינימלי.

המבצעים מתקיימים במהלך נובמבר, ומתנת הפילינג תינתן בימי שופינג איי.אל בלבד.

להשיג בלעדית באתר המותג: www.TaliaSkincare.co.il

( צילום: נטיה דונדואה )





ויטמינים וסופר פוד

ברא צמחים: הנחות מיוחדות על מגוון סדרות ומוצרים:

40% הנחה על סדרת ברא מגן, הסדרה הסינית (כולל פנדה), ויטמינים ומינרלים.

30% הנחה על סדרת כורכומין אפקט, סדרות נשים, גברים, גוף ונפש ופטריות מרפא.

20% הנחה על סדרת סופר פוד, מנקאי, חליטות, מוצרי קוסמטיקה ומוצרי פודיס נבחרים.

תוקף המבצע: בין התאריכים 4– 7 בנובמבר, במסגרת חגיגות ShoppingIL.

להשיג באתר ברא צמחים: bara.co.il





חופשה מקומית

רשת מלונות פרימה מציעים: הנחות של עד 40% במלונות הרשת בתל אביב ובירושלים ועד 35% הנחה במלונות נוספים ברחבי הארץ

לדוגמה: במלונות פרימה מלכים ופרימה רויאל בירושלים תינתן הנחה של 40%, (במלון מלכים ההנחה אינה חלה על חדרי Classic, Classic Balcony -Classic Triple, ובשני המלונות המבצע אינו תקף בימי שישי).

במלון דיוויד טאואר בנתניה תינתן הנחה של 35%. (המבצע אינו חל על חדרי Classic ואינו תקף בימי חמישי ושישי).

המבצעים תקפים לתקופות אירוח שבין נובמבר למרץ 2027, בהתאם למלון ולתנאי המבצע של הרשת.

ההטבות מיועדות לחברי מועדון פרימה בלבד בהזמנה באתר הרשת (ההצטרפות חינם באתר הרשת) www.prima.co.il

( צילום: איה בן עזרי )





ספות ושולחנות

נאפו: עד 50% הנחה על כל האתר ובסניפים - כולל ספות, כורסאות, שולחנות ושידות, מיטות החל מ־1,190 שקל, לדוגמה: ספת STREAM (בתמונה) תימכר במחיר 2,190 שקל במקום ב־3,190 שקל.

בתוקף לכל חודש נובמבר, להשיג בסניפי נאפו ובאתר www.napo.co.il





הנחות אצל הד"ר

הנחות בכל הקטגוריות אצל ד"ר גב: 20% הנחה על כל המזרנים, עד 30% הנחה על מיטות, כורסאות טלוויזיה החל מ־1,590 שקל,עד 40% על מגוון שולחנות, עד 70% הנחה על מוצרי עיסוי וספא, סלונים החל מ־4,990 שקל. לדוגמה: סלון קומו דו ותלת (בתמונה) יימכר במחיר 4,990 שקל במקום ב-9,990 שקל.

בתוקף לכל חודש נובמבר, להשיג בסניפי ד"ר גב ובאתר www.dr-gav.co.il





מסורת סקוטית

ספיישל מיוחד במסעדת ספרה ברחובות: מסע טעימות מרתק בין חמישה ביטויים של וויסקי - The Glenlivet, מסודות החביות ועד לסיפורים שמאחורי אחת המזקקות האייקוניות של סקוטלנד.

בהובלת רוני פלדמן, מיקסולוג ומנחה סדנאות וויסקי ותרבות אלכוהול.

לצד המסע הסקוטי, ארוחת שף מלאה מבית היוצר של השף בני מדר, עם שילובים בין מנות השף לביטויי הוויסקי השונים במשחק של טעמים, ניחוחות ומרקמים.

SPHERA Kitchen & Bar, בתאריך 1.12, 17:30 - קבלת פנים, 18:00 - תחילת הערב,

מחיר: 550 שקל לאדם. Hello@sphera-rest.co.il





שומעים מארלי

מותג הסאונד מארלי: מחירים של פעם בשנה - עד 60% הנחה על כל האתר והחנות. כל הרמקולים, הפטיפונים והאוזניות של מארלי במחירים חסרי תקדים.

לדוגמה: רמקול GET TOGETHER GO יימכר במחיר של 549 שקל במקום 1,090 שקל (50% הנחה).

בתוקף לכל חודש נובמבר, להשיג בחנות הדגל בדיזנגוף סנטר ובאתר houseofmarley.co.il





חגיגה איטלקית

ברשת חוות נעמי מציעים מבצעים על גבינות איטלקיות, שמן זית ומגוון מעדנים מאיטליה.