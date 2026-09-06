דירקטוריון כלמוביל אישר את מינויו של אסף חרל"פ לתפקיד יו"ר הקבוצה, כך היא הודיעה היום (א'). חרל״פ מחליף בתפקיד את אביו, ד״ר שמואל חרל"פ, מבכירי אנשי העסקים בישראל, שנפטר בחודש שעבר בגיל 82.

דירקטוריון כלמוביל אישר את מינויו של אסף חרל"פ לתפקיד יו"ר הקבוצה, כך היא הודיעה היום (א'). חרל״פ מחליף בתפקיד את אביו, ד״ר שמואל חרל"פ, מבכירי אנשי העסקים בישראל, שנפטר בחודש שעבר בגיל 82.

דירקטוריון כלמוביל אישר את מינויו של אסף חרל"פ לתפקיד יו"ר הקבוצה, כך היא הודיעה היום (א'). חרל״פ מחליף בתפקיד את אביו, ד״ר שמואל חרל"פ, מבכירי אנשי העסקים בישראל, שנפטר בחודש שעבר בגיל 82.

כלמוביל היא יבואנית הרכב הגדולה בישראל, עם נתח שוק של כ-22%. הקבוצה, שבבעלות משפחת חרל"פ, מייבאת בין היתר את מרצדס-בנץ, יונדאי ומיצובישי, ופועלת גם בתחומי האנרגיה, המחזור והנדל״ן.

כלמוביל היא יבואנית הרכב הגדולה בישראל, עם נתח שוק של כ-22%. הקבוצה, שבבעלות משפחת חרל"פ, מייבאת בין היתר את מרצדס-בנץ, יונדאי ומיצובישי, ופועלת גם בתחומי האנרגיה, המחזור והנדל״ן.

כלמוביל היא יבואנית הרכב הגדולה בישראל, עם נתח שוק של כ-22%. הקבוצה, שבבעלות משפחת חרל"פ, מייבאת בין היתר את מרצדס-בנץ, יונדאי ומיצובישי, ופועלת גם בתחומי האנרגיה, המחזור והנדל״ן.