דירקטוריון כלמוביל אישר את מינויו של אסף חרל"פ לתפקיד יו"ר הקבוצה, כך היא הודיעה היום (א'). חרל״פ מחליף בתפקיד את אביו, ד״ר שמואל חרל"פ, מבכירי אנשי העסקים בישראל, שנפטר בחודש שעבר בגיל 82.
אסף חרל"פ הצטרף לכלמוביל ב-2006, ניהל בה מספר תחומים ומותגים ושימש בשנים האחרונות כדירקטור פעיל. מ-2020 הוביל יחד עם אביו מעבר בין-דורי בחברה, ועבד מול הדירקטוריון, הנהלת החברה ושותפיה בארץ ובחו״ל.
כלמוביל היא יבואנית הרכב הגדולה בישראל, עם נתח שוק של כ-22%. הקבוצה, שבבעלות משפחת חרל"פ, מייבאת בין היתר את מרצדס-בנץ, יונדאי ומיצובישי, ופועלת גם בתחומי האנרגיה, המחזור והנדל״ן.
אסף חרל"פ מסר עם המינוי: "ברצוני להודות מעומק ליבי על התמיכה של הנהלת החברה, העובדים, שותפי דרך וקולגות בימים קשים אלה מאז שאיבדנו את אבא. אני מודה לדירקטוריון על האמון. זוהי זכות ואחריות עצומה עבורי להמשיך להוביל את כלמוביל יחד עם ההנהלה, השותפים בארץ ובחו״ל והעובדות והעובדים המסורים שלנו לשיאים חדשים, תוך שמירה על הערכים שמלווים אותנו מאז ומתמיד".