ריקול בנקסט: לקוחות בישראל קיבלו הודעה על בעיה בשק שינה לתינוק של נקסט שנמכר באתר בעשר וריאציות. הפריט אמור להיות תחליף בטיחותי לשמיכה כיוון שהוא מונע כיסוי פנים או הסתבכות, שומר על חום גוף יציב ומסייע להימנע מחימום יתר.מתברר שתקלה במוצר גרמה לכך שהוא עלול להביא לחלק.

בהודעה נכתב: "מכיוון שבטיחות הלקוחות עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו, אנו פונים אליכם בעקבות זיהוי בעיה בטיחותית בפריטים הנ"ל.

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"למרבה הצער, התברר כי קיימת בעיה אפשרית הקשורה למידות הפריטים. מאחר ששק השינה אינו עומד במפרטים הטכניים המחמירים שלנו, נקטנו צעד של איסוף המוצר. אנא השמידו את הפריט והשליכו אותו לאשפה באופן בטוח בהקדם האפשרי. החזר כספי יועבר לאמצעי התשלום המקורי שלכם בתוך 3-5 ימי עסקים.

"אם הענקתם פריט זה כמתנה, אנא בקשו ממקבל המתנה ליצור קשר עם Next בהקדם האפשרי. אין להמשיך ולהשתמש בשקי השינה. אנו מתנצלים על האכזבה ואי-הנוחות שעלולות להיגרם כתוצאה מכך".