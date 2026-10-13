דובי אמיתי נבחר הבוקר (שלישי) פה אחד לכהונה שלישית כיו”ר נשיאות המגזר העסקי בישראל, ארגון הגג של 14 ארגונים כלכליים, בהם התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, התאחדות הקבלנים, איגוד הבנקים ולהב – לשכת העצמאים.
אמיתי, המכהן גם כיו”ר התאחדות האיכרים, אמר לאחר בחירתו כי על המשק לעבור מניהול המשבר של שנות המלחמה לשיקום ולצמיחה. “הפוליטיקאים מדברים לבייס ולקהלים שלהם, אבל הכלכלה היא המקום שבו האינטרס המשותף של כולנו נפגש”, אמר. לדבריו, יש לחזק את הקשרים הכלכליים עם מדינות האזור, “שלא נמצא את עצמנו במצב שמדלגים עלינו במהלכים דרמטיים שנרקמים בימים אלה”.
במהלך כהונתו עסק אמיתי בין היתר בגיבוש מתווי פיצויים לעסקים שנפגעו במלחמה, בהסכמים להגנה על משרתי מילואים ובני זוגם ובקידום שיפוי למעסיקים בגין עלויות העסקת אנשי מילואים.
אמיתי, אלוף-משנה במילואים וסגן מפקד חטיבה 769, שירת מאז פרוץ המלחמה כ-600 ימי מילואים בגזרה הצפונית. הוא בן למשפחת חקלאים ממייסדי מטולה, שבה הוא מתגורר עד היום.