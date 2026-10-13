אמיתי, המכהן גם כיו”ר התאחדות האיכרים, אמר לאחר בחירתו כי על המשק לעבור מניהול המשבר של שנות המלחמה לשיקום ולצמיחה. “הפוליטיקאים מדברים לבייס ולקהלים שלהם, אבל הכלכלה היא המקום שבו האינטרס המשותף של כולנו נפגש”, אמר. לדבריו, יש לחזק את הקשרים הכלכליים עם מדינות האזור, “שלא נמצא את עצמנו במצב שמדלגים עלינו במהלכים דרמטיים שנרקמים בימים אלה”.