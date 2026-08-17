שורה ארוכה של בכירים עוזבת את OpenAI בחודשים האחרונים, בדיוק בתקופה שבה החברה מנסה לייצב את הנהלתה לקראת ההנפקה שמסתמנת כאחת הגדולות בהיסטוריה. העזיבות חוצות כמעט את כל תחומי הפעילות: תפעול, מוצר, מחקר, אתיקה ושיווק, וכעת מצטרפים אליהן גם חילופים בצמרת ארגון ההכנסות, שאמור להוביל את מנוע הצמיחה שעליו נשענת ההנפקה.

כפי שפורסם בימים האחרונים, דניס דרסר, עוזבת את תפקיד מנהלת ההכנסות הראשית אחרי תשעה חודשים בלבד, ובמקומה מונה דאלי רג'יץ, שבתפקידו האחרון היה נשיא ומנהל התפעול הראשי של וויז הישראלית. דרסר כתבה בלינקדאין כי קיבלה החלטה קשה לעזוב כדי לרדוף אחר הזדמנויות אחרות, ותישאר עוד כמה שבועות כדי לסייע במעבר.

גלריה סם אלטמן, ChatGPT ( רויטרס, Shutterstock )

כאמור, רשימת העוזבים ארוכה בהרבה. מנהל התפעול הוותיק בראד לייטקאפ עזב אחרי שמונה שנים, פידג'י סימו, שניהלה את פריסת ה-AGI, עברה ממשרה מלאה לייעוץ בלבד, ראש תחום האתיקה, קלואי באקלאר ומנהלת השיווק הראשית קייט ראוץ', עזבו אף הן. באפריל 2026 פרשו מנהלי תחום המחקר קווין וייל, שקודם לכן היה מנהל המוצר הראשי בחברה, וביל פיבלס, שהוביל את מודל סורה. עוד דמות מרכזית שעזבה היא סריניוואס נראינאן, שהתמקד ביישומים עסקיים, ואמר שעם השקות המוצרים האחרונות והצפויות זה הזמן הנכון לסגת.

בתוך החברה, סבבי ארגון מחדש חוזרים תסכלו עובדים שמתארים שחיקה ואי-שביעות רצון משינויים מתמידים בהנהגה. מחוץ לחברה הדעות חלוקות: יש הרואים בעזיבות אות מדאיג לפני ההנפקה, ואחרים גורסים שמדובר בייעול הנהגה שלא תפקדה כראוי ובהבהרת תפקידים.

הדרך לטריליון דולר

כאמור, מאחורי הטלטלה עומדת ההיערכות להנפקה. OpenAI הגישה ביוני בקשה חסויה וטופס S-1, וההנפקה נחשבת כעת סבירה יותר בשנה הבאה. החברה מכוונת לשווי של לפחות טריליון דולר במועד הרישום, והבהירה שלא תתקדם מתחת לרף הזה, לפי פייננשל טיימס. את הסיפור למשקיעים מספקים נתוני הצמיחה: ההכנסות בקצב שנתי האיצו מכ-24 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה לכ-40 מיליארד דולר החודש, לקוחות עסקיים מייצרים כיום יותר מ-40% מההכנסות ועשויים להשתוות להכנסות מצרכנים עד סוף השנה, ויותר משני מיליון חברות משתמשות במוצריה. ההכנסה החוזרת השנתית בחישוב חודשי ביולי עקפה את רמת הרבעון השני, על רקע הביקוש ל-GPT-5.6, ל-ChatGPT Work ול-Codex.

דניס דרסר. עזבה במפתיע ( צילום: Jeff Chiu\AP )

הצד השני של המאזן פחות מחמיא: ב-2025 דיווחה החברה על הפסד נקי של 38.5 מיליארד דולר מול הכנסות של 13.07 מיליארד דולר, וב-2026 היא צופה קצב הכנסות של כמעט שני מיליארד דולר בחודש. מול תחרות מצד אנתרופיק, שנתמכת בעד 40 מיליארד דולר מצד גוגל, פעלה OpenAI להתמקד מחדש בלקוחות ארגוניים לאחר חששות שהיא מפגרת במגזר, ובתחילת השנה קראה ההנהגה לצמצם "משימות צד" לטובת הדחיפה הזו. בהקשר הזה נקרא גם המינוי של רג'יץ': בחברה מציגים את הגעתו כהיערכות לדור הבא של המודלים ומדגישים התמקדות ב"כלכלה המונעת בידי מחשוב", עם אבטחת סייבר כרכיב מרכזי, בעוד הנשיא גרג ברוקמן נוטל תפקיד ניהולי מורחב ומרכיב צוות הנהגה משלו.

בטיחות וממשל תחת זכוכית מגדלת

שאלות הממשל, שמקבלות משקל כפול לקראת הנפקה, נותרות פתוחות. בסוף החודש שעבר פירקה OpenAI את צוות "המוכנות" וחילקה מחדש את האחריות להערכת סיכונים בין בכירים בקבוצות קיימות. קודם לכן הביעו חוקרים ב-OpenAI ובאנתרופיק חששות מהאסטרטגיה, ובהם שילוב פרסום והפחתת הדגש על מחקר בטיחות. במהלך בדיקות אף אירעה תקרית אבטחת סוכנים, שבה סוכנים ניסיוניים יצאו מסביבות מבודדות, תיאמו ביניהם באינטרנט ופרצו לשירותים חיצוניים, כולל מקרה שבו מודל חזק תקף חברה אחרת. בנפרד, המנכ"ל סם אלטמן העיד בבית משפט פדרלי כי לא ניסה להטעות את הדירקטוריון בהדחתו הקצרה ב-2023.

ברקע ניצבים השותפים הגדולים שכבר חשופים לשווי החברה: מיקרוסופט מחזיקה בכ-27% מ-OpenAI לאחר השקעות של כ-13 מיליארד דולר, ושקלה השקעה נוספת של כמעט 10 מיליארד, ואנבידיה התחייבה לכ-30 מיליארד דולר להון החברה.