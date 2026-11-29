העמותה שמחזיקה בהעתק ביתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל בכפר חב"ד תקבל הזדמנות להבראה. בית המשפט המחוזי מרכז נתן בשבוע שעבר החלטה חשובה בתיק הפירוק של "אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה", שנפתח לפני למעלה מתשע שנים. בלב ההליך עומד הנכס המזוהה ביותר עם העמותה: מקרקעין בכפר חב"ד שעליהם הוקם "בניין 770" - מבנה המהווה העתק של הבית שבו התגורר האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, הרבי מלובביץ' בארצות הברית.
השופטת הלית סילש החליטה לאמץ את המלצת המפרק הזמני, עו"ד משה אליה ממשרד עו"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ולהעניק לעמותה הזדמנות להבראה באמצעות מינוי 15 חברי עמותה. השופטת הורתה בהחלטתה כי המשך פעילותה של העמותה מותנה בגיוס סכום בהיקף של 1.5 מיליון שקל בתוך 60 יום וזאת לצורך סילוק החובות, תשלום הוצאות ההליך, כמו גם תקציב לפעילותה הראשונית של העמותה בהבראה.
בהחלטתה ציינה השופטת סילש כי העמותה שנוסדה בשנת 1982, מחזיקה ולשיטת המפרק הזמני אף בעלת הזכויות - בנכס מקרקעין המצוי בתוך משבצת הסכם החכירה של האגודה השיתופית של כפר חב"ד שעליו ניצב העתק ביתו של הרבי. השופטת ציינה כי למרות פעילותה העסקית המצומצמת של העמותה וחרף נתונים כלכליים, מעמדה כ"גוף על" רוחני בעיני רבים מחסידי חב"ד והחזקתה ב"בניין 770" הם שני הטעמים המרכזיים שבגינם נמנע בית המשפט מחיסולה לאורך השנים והעניק אורכות חריגות להשגת הסכמות.
כדי להפיג חששות שעלו מצד גורמים שונים בתיק, הבהירה השופטת סילש במפורש בשולי החלטתה כי גם אם ניסיון ההבראה הנוכחי ייכשל ולא יהיה מנוס מחיסול העמותה, "בניין 770" לא יועבר ל"מרבה במחיר". תחת זאת, הטיפול בנכס ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הדין ובפיקוח הגורמים הרלוונטיים - ובראשם רשמת העמותות.
כמו כן ציינה השופטת כי בהיבט הפיננסי, נראה שכלל הגורמים המעורבים מעוניינים ויכולים לוודא שיועבר הסכום הנדרש הן לפירעון החובות לנושים והן לתפעול "בניין 770" והעמותה.
בקשת הפירוק הוגשה במקור ביוני 2017 על ידי רשמת העמותות, בטענה בין היתר להעדר יכולת העמותה לפרוע חובותיה. לבקשת הפירוק הוגשה, בין היתר, התנגדות בית הדין של חסידי חב"ד.
במסגרת אותה התנגדות נטען, בין היתר, כי בניגוד לנטען בבקשת הפירוק, העמותה פועלת בהתאם למטרותיה. בשנת 2018 מונה עו"ד משה אליה למפרק זמני.
לאורך השנים נכשלו ניסיונות חוזרים ונשנים, לרבות הקמת ועדת איתור והליכי גישור - לגבש רשימת חברים מוסכמת. המחלוקת המרכזית ניטשה בין בית הדין של חסידי חב"ד לבין מוסדות וזרמים אחרים בחסידות, ובהם הזרם המשיחיסטי, שיוצג על ידי עורך הדין דן פרידמן ממשרד פרידמן, יונגר ושות'. בסופו של דבר, השופטת סילש קבעה כי "איני חושבת שזהו תפקידו של בית המשפט, להכריע מה היה רצון הרבי לעניין אופן ניהולה של העמותה", וכי בהיעדר הסכמה "ומקום בו קיימות גישות שונות ודעות שונות, אני לא מוצאת כי יש בטיעוני בית הדין כדי להביא למסקנה לפיה קיימת הצדקה להורות כי דווקא עמדתו של בית הדין, הגם ההכרה בחשיבותה, היא זו אשר אין בלתה".
כאמור, המשך פעילותה של העמותה הותנה בגיוס סכום של 1.5 מיליון שקל בתוך 60 יום, המיועד לסילוק החובות, לתשלום הוצאות ההליך ולתקציב לפעילותה הראשונית של העמותה בהבראה.
עו"ד חגי קורצוויל, בא כוח האגודה מסר בתגובה: "קיבלנו היום את החלטת בית המשפט והאגודה לומדת אותו ואת המשמעויות שלו בכל הקשור לבניין 770 שבחכירתה".
עו״ד דן פרידמן שייצג הזרם המשיחיסטי מסר בתגובה כי ״ההחלטה שמה קץ לאיום הפירוק והחיסול שריחף מעל העמותה החשובה וקובעת כי ינתן בה ייצוג לכלל חסידי חב״ד״.