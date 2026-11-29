העמותה שמחזיקה בהעתק ביתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל בכפר חב"ד תקבל הזדמנות להבראה. בית המשפט המחוזי מרכז נתן בשבוע שעבר החלטה חשובה בתיק הפירוק של "אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה", שנפתח לפני למעלה מתשע שנים. בלב ההליך עומד הנכס המזוהה ביותר עם העמותה: מקרקעין בכפר חב"ד שעליהם הוקם "בניין 770" - מבנה המהווה העתק של הבית שבו התגורר האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, הרבי מלובביץ' בארצות הברית.

העמותה שמחזיקה בהעתק ביתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל בכפר חב"ד תקבל הזדמנות להבראה. בית המשפט המחוזי מרכז נתן בשבוע שעבר החלטה חשובה בתיק הפירוק של "אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה", שנפתח לפני למעלה מתשע שנים. בלב ההליך עומד הנכס המזוהה ביותר עם העמותה: מקרקעין בכפר חב"ד שעליהם הוקם "בניין 770" - מבנה המהווה העתק של הבית שבו התגורר האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, הרבי מלובביץ' בארצות הברית.

העמותה שמחזיקה בהעתק ביתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל בכפר חב"ד תקבל הזדמנות להבראה. בית המשפט המחוזי מרכז נתן בשבוע שעבר החלטה חשובה בתיק הפירוק של "אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה", שנפתח לפני למעלה מתשע שנים. בלב ההליך עומד הנכס המזוהה ביותר עם העמותה: מקרקעין בכפר חב"ד שעליהם הוקם "בניין 770" - מבנה המהווה העתק של הבית שבו התגורר האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, הרבי מלובביץ' בארצות הברית.

השופטת הלית סילש החליטה לאמץ את המלצת המפרק הזמני, עו"ד משה אליה ממשרד עו"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ולהעניק לעמותה הזדמנות להבראה באמצעות מינוי 15 חברי עמותה. השופטת הורתה בהחלטתה כי המשך פעילותה של העמותה מותנה בגיוס סכום בהיקף של 1.5 מיליון שקל בתוך 60 יום וזאת לצורך סילוק החובות, תשלום הוצאות ההליך, כמו גם תקציב לפעילותה הראשונית של העמותה בהבראה.

השופטת הלית סילש החליטה לאמץ את המלצת המפרק הזמני, עו"ד משה אליה ממשרד עו"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ולהעניק לעמותה הזדמנות להבראה באמצעות מינוי 15 חברי עמותה. השופטת הורתה בהחלטתה כי המשך פעילותה של העמותה מותנה בגיוס סכום בהיקף של 1.5 מיליון שקל בתוך 60 יום וזאת לצורך סילוק החובות, תשלום הוצאות ההליך, כמו גם תקציב לפעילותה הראשונית של העמותה בהבראה.

השופטת הלית סילש החליטה לאמץ את המלצת המפרק הזמני, עו"ד משה אליה ממשרד עו"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ולהעניק לעמותה הזדמנות להבראה באמצעות מינוי 15 חברי עמותה. השופטת הורתה בהחלטתה כי המשך פעילותה של העמותה מותנה בגיוס סכום בהיקף של 1.5 מיליון שקל בתוך 60 יום וזאת לצורך סילוק החובות, תשלום הוצאות ההליך, כמו גם תקציב לפעילותה הראשונית של העמותה בהבראה.

בהחלטתה ציינה השופטת סילש כי העמותה שנוסדה בשנת 1982, מחזיקה ולשיטת המפרק הזמני אף בעלת הזכויות - בנכס מקרקעין המצוי בתוך משבצת הסכם החכירה של האגודה השיתופית של כפר חב"ד שעליו ניצב העתק ביתו של הרבי. השופטת ציינה כי למרות פעילותה העסקית המצומצמת של העמותה וחרף נתונים כלכליים, מעמדה כ"גוף על" רוחני בעיני רבים מחסידי חב"ד והחזקתה ב"בניין 770" הם שני הטעמים המרכזיים שבגינם נמנע בית המשפט מחיסולה לאורך השנים והעניק אורכות חריגות להשגת הסכמות.

בהחלטתה ציינה השופטת סילש כי העמותה שנוסדה בשנת 1982, מחזיקה ולשיטת המפרק הזמני אף בעלת הזכויות - בנכס מקרקעין המצוי בתוך משבצת הסכם החכירה של האגודה השיתופית של כפר חב"ד שעליו ניצב העתק ביתו של הרבי. השופטת ציינה כי למרות פעילותה העסקית המצומצמת של העמותה וחרף נתונים כלכליים, מעמדה כ"גוף על" רוחני בעיני רבים מחסידי חב"ד והחזקתה ב"בניין 770" הם שני הטעמים המרכזיים שבגינם נמנע בית המשפט מחיסולה לאורך השנים והעניק אורכות חריגות להשגת הסכמות.

בהחלטתה ציינה השופטת סילש כי העמותה שנוסדה בשנת 1982, מחזיקה ולשיטת המפרק הזמני אף בעלת הזכויות - בנכס מקרקעין המצוי בתוך משבצת הסכם החכירה של האגודה השיתופית של כפר חב"ד שעליו ניצב העתק ביתו של הרבי. השופטת ציינה כי למרות פעילותה העסקית המצומצמת של העמותה וחרף נתונים כלכליים, מעמדה כ"גוף על" רוחני בעיני רבים מחסידי חב"ד והחזקתה ב"בניין 770" הם שני הטעמים המרכזיים שבגינם נמנע בית המשפט מחיסולה לאורך השנים והעניק אורכות חריגות להשגת הסכמות.

כדי להפיג חששות שעלו מצד גורמים שונים בתיק, הבהירה השופטת סילש במפורש בשולי החלטתה כי גם אם ניסיון ההבראה הנוכחי ייכשל ולא יהיה מנוס מחיסול העמותה, "בניין 770" לא יועבר ל"מרבה במחיר". תחת זאת, הטיפול בנכס ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הדין ובפיקוח הגורמים הרלוונטיים - ובראשם רשמת העמותות.

כדי להפיג חששות שעלו מצד גורמים שונים בתיק, הבהירה השופטת סילש במפורש בשולי החלטתה כי גם אם ניסיון ההבראה הנוכחי ייכשל ולא יהיה מנוס מחיסול העמותה, "בניין 770" לא יועבר ל"מרבה במחיר". תחת זאת, הטיפול בנכס ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הדין ובפיקוח הגורמים הרלוונטיים - ובראשם רשמת העמותות.

כדי להפיג חששות שעלו מצד גורמים שונים בתיק, הבהירה השופטת סילש במפורש בשולי החלטתה כי גם אם ניסיון ההבראה הנוכחי ייכשל ולא יהיה מנוס מחיסול העמותה, "בניין 770" לא יועבר ל"מרבה במחיר". תחת זאת, הטיפול בנכס ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הדין ובפיקוח הגורמים הרלוונטיים - ובראשם רשמת העמותות.