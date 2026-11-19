ענף גידולי הירקות לתעשייה בישראל גוסס, כך טוענים תעשיינים וכנראה שהוא עלול לספוג מכה נוספת: ל-ynet נודע שחברת תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל, בוחנת כניסה לתחום שימורי העגבניות ולהתחרות בקוקה קולה שמייבאת את שימורי Mutti.

בשנים האחרונות מייבאים לארץ מאיטליה מספר רב של מוצרי שימורי עגבניות באיכות משתנה. Mutti נחשב למותג פרימיום, כזה שאפשר לגבות עליו מחיר גבוה בשל טעמו הטוב.

גלריה תחרות מתנובה? שימורי עגבניות מוטי ( צילום: מירב קריסטל )

הייבוא מזעזע את הגידול המקומי לתעשייה ושטחים שלמים מושמדים. במקביל לייבוא מאיטליה, מדינה שחלק מאזרחיה מביעים עוינות כלפי ישראל שבעתיד יכולה להתגלגל לחרם ולא ברור אם כדאי לסמוך עליה ולהשמיד עבורה חקלאות מקומית, ניתן לראות שמדפי השימורים מתמלאים בייבוא ממדינות נוספות באירופה וגם מסין ומתאילנד.

עגבניה לתעשייה מאירופה זולה מהישראלית ב-30%

כך למשל, שטראוס מייבאת שימורי קטניות מאיטליה ותאילנד, קרפור מייבאת מהולנד וסוגת מייבאת שימורי קטניות וירקות מאיטליה. וכמובן שישנו גם הייבוא המתרחב של שימורי עגבניות מאיטליה. הרבה מאוד חברות מייבאות מסין: חברת האופה מוכרת אפונה וגזר וקטניות מסין וכך גם ויליפוד וחברות נוספות.

סוגת. קטניות מתוצרת איטליה ( צילום: מירב קריסטל )





"איזה מין מסר זה לחקלאות הישראלית לתעשייה שהולכת ומושמדת בקצב לא ייאמן בשנתיים האחרונות? כשבגלל סבסוד של האיחוד האירופי, מחיר עגבנייה לתעשייה באירופה זול ב-30% ממה שהוא בישראל, אז זהו, גמרנו את הפרשה", אמר חקלאי ל-ynet.

האופה. חמוס ואפונה וגזר מתוצרת סין ( צילום: מירב קריסטל )

כאמור, לא כל הייבוא נמכר בזול לצרכנים: שלישיית עגבניות חתוכות דק 400 גרם לפחית של פריניר נמכרות ב-18.90-12.45 שקל . מוצר זהה של מותג הייבוא בלה איטליה נמכר ב-23.90-10 שקלים ומוצר כזה של Mutti נמכר ב-29.90-17.50 שקל.

שימורי עגבניות ( צילום: מירב קריסטל )





בשימורי גרעיני תירס מתוק יש גדלים שונים, לכן ניתן לוודא מחיר נמוך בכך שהמחיר ל-100 גרם הוא מ-1.25 שקלים ומטה. רבים ממותגי הייבוא מסין נמכרים ביוקר: ב-3-2 שקלים ל-100 גרם, אבל ישנם אחרים שהם זולים מאוד כמו טעמן שמציעה גודל 340 גרם בהחל מ-98 אגורות ל-100 גרם. בייצור המקומי יש מותגים זולים, אך לרוב הוא נמכר בטווח הבינוני גבוה של המחירים.

סוגת: תירס מתאילנד ( צילום: מירב קריסטל )





ב-3 השנים האחרונות נמחק יותר מחצי מהגידול לתעשייה בישראל

"כשהמוצרים מגיעים בזול מייבוא, זה פוגע בעיקר בחקלאות הישראלית ואחר כך גם בתעשייה, אבל זה לא נושא פופולרי כי צרכנים רוצים את הורדת המחיר הזאת, גם אם היא זמנית וגם אם היא תהרוס את החקלאות והתעשייה", אמר ל-ynet אחד התעשיינים בתחום. "הגידול החקלאי לתעשייה נמצא בירידה של בין 30% ל-40% כל שנה. בשנתיים האחרונות הגידול של תירס לתעשייה ירד מיותר מ-50 אלף טונות ל-20 אלף טונות בלבד.

"זאת אומרת, בשלוש שנים האחרונות נמחק יותר מחצי מהגידול החקלאי לתעשייה בישראל, בגלל שאם אנחנו כתעשייה לא יודעים להתחרות בייבוא ואנחנו לא יודעים למכור מול הייבוא, אנחנו מזמינים פחות חומר גלם חקלאי. זה אירוע ענק כי למגדלים יש שטח ואין להם מה לגדל. בעגבניות המצב דומה".

תוצרת הארץ ( צילום: מירב קריסטל )





גורם בענף השימורים אמר ל-ynet: "ענף התירס לתעשייה גוסס. מספר השחקנים הישראלים הצטמק. פרי גליל עדיין מוכרת סחורה תחת המותג פריניר, שנשאר אצל הבעלים אחרי המכירה והוא עדיין מאוד משמעותי בעגבניות וכולם רק מקווים שהוא ישרוד. בירקות יש כמה מפעלים קטנים שעדיין מייצרים בארץ כמו שימורי עדן וכמובן יש את זנלכל יכין שמובילה, אבל מאבדת הרבה לייבוא מסין. בעוד שבארה"ב מסבסדים חקלאות, פה המדינה לא באירוע בכלל".

ויליפוד: סין ( צילום: מירב קריסטל )

התעשיין מסכים: "בסין החקלאות מסובסדת, באירופה החקלאות מסובסדת: אחוז ניכר מתקציב האיחוד האירופי הולך לחקלאות, שמסבסד בתוכניות שנפרסות על פני 7 שנים ובארה"ב הממשל הקציב עכשיו 13.8 מיליארד שקל בשנה כדי לעזור לחקלאים המקומיים. זה אומר שהחקלאות הישראלית צריכה לקבל יותר מ-400 מיליון דולר כל שנה כדי להשוות את הסבסוד. אף אחד לא חולם פה אפילו על עשירית מזה, כן? אז אז ברור שאפשר להתחרות באופן ישיר, כי חומר גלם הוא 50% מעלות המוצר לפעמים גם יותר, אז זה כבר מתחיל משם.

"עכשיו לסין נוצר יתרון ענק נוסף: מחירי האנרגיה. המחירים בעולם במגמת עלייה בגלל המלחמה באוקראינה ומלחמות איראן בעלייה ובסין להפך, היא נהנית ממחירי אנרגיה מאוד נמוכים, כי היא המדינה הגדולה היחידה שסוחרת עם רוסיה, וקונה שם נפט וגז במחירים שהם מחירי שפל. אין לנו דרך להתמודד עם זה. גם ההבדל בשערי המטבע פגע בייצור המקומי".

הצרכן רואה את האיכות של שימורי העגבניות מאיטליה והוא רואה את המחיר הנמוך של השימורים מסין וקונה. "נכון. התחיל יבוא כל כך מסיבי מסין שנוצר עודף. השוק הזה לא מנוהל הרי. הכניסו איזה 15 יבואנים, חלק מהם מוכרים את הסחורה היום במחירי הפסד עמוקים, כי צריכים להפוך את המלאי לכסף. ואז כשאת הולכת לרשתות שיווק גדולות שמסוגלות לקחת כמויות הן מוכרות במחירי חיסול וזה לא יחזיק לאורך זמן. המחירים יעלו. בינתיים, זה פוגע ביצרנים ישראלים. חלקם דחו תשלומים למגדלים שנה קדימה וגם הם צריכים למכור בכל מחיר כדי למלא את הקופה".

ואם מדינות הייבוא האלה יחרימו אותנו? "נהיה בבעיה כי אין דרך לשקם חקלאות שנהרסה. לכן עכשיו צריך להיזהר מהסתמכות על יבוא ולא בדיעבד. היה הרי יבוא זול מטורקיה, וכשטורקיה סגרה את השערים, אז אז עכשיו הכל מגיע מסין וזה הרבה יותר זול. מה יקרה עוד שנתיים? נהיה תלויים בסין? נהיה תלויים בעגבניות מאיטליה? אחרי שעברנו סגירות מפעלים, מלחמות, מילואים".

אנחנו לא רוצים להיות תלויים בסין או באיטליה, אבל כן שהירקות בשימורים יעלו פחות. "אם רוצים שהתירס והעגבנייה יוזלו ב-30% אז צריכים לדאוג שמחיר חומר הגלם יהיה כמו שהוא באירופה. החקלאי הישראלי הוא חקלאי מצוין, אבל הנה מגיע עכשיו לארץ תירס מהונגריה, ב-50% סבסוד. תנו לחקלאי הישראלי את הסבסוד הזה והמחירים על המדפים ירדו ב-30%. אנחנו יודעים להתחרות, אבל אני לא יודע להתחרות מהמקום שהכל עולה בכפולות. מפעלים נסגרו וייסגרו כי המדינה לא רוצה להוציא כסף מהכיס. אנחנו חייבים לגדל פה מזון. בטח לשעת חירום.