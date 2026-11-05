יום המסחר של הבורסה בתל אביב ננפתח בירידות שערים של המדדים המובילים: מדד ת"א 35 יורד ב-1.3%, ת"א 90 ב-0.9% ות"א 125 ב-1.2%.

יום המסחר של הבורסה בתל אביב ננפתח בירידות שערים של המדדים המובילים: מדד ת"א 35 יורד ב-1.3%, ת"א 90 ב-0.9% ות"א 125 ב-1.2%.

יום המסחר של הבורסה בתל אביב ננפתח בירידות שערים של המדדים המובילים: מדד ת"א 35 יורד ב-1.3%, ת"א 90 ב-0.9% ות"א 125 ב-1.2%.