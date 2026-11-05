יום המסחר של הבורסה בתל אביב ננפתח בירידות שערים של המדדים המובילים: מדד ת"א 35 יורד ב-1.3%, ת"א 90 ב-0.9% ות"א 125 ב-1.2%.
מדד הביטחוניות יורד ב-1.74%, מדד הביטוח ב-0.31%, מדד הפיננסים ב-0.81%, מדד הנדל"ן ב-0.41% ומדד הבנקים ב-1.21%.
במט"ח, הדולר נסחר לפי שער רציף של 3.166 שקלים, לאחר שאתמול נסחר ברמה הגבוהה ביותר שלו מאז 20 בינואר. אתמול שערו היציג היציג נקבע על 3.157 שקלים. האירו נסחר לפי שער של 3.5567 לאחר שאתמול הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע אפריל. שערו היציג של האירו נקבע על 3.55.
אתמול אחרי פרסום התוצאות של בחירות האמצע בארצות הברית וניצחון המפלגה הדמוקרטית הבורסה ננעלה בירידות חדות של כ-2%.
בתוך כך, המסחר בוול סטיט התנהל בעליות: מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.04%, S&P500 ב-1.58% והנאסד"ק ב-1.44%. מדד הפחד צנח ב-19.11%.
רוב ענקיות הטכנולוגיה עולות. מיקרוסופט קפצה ב-6.68%, אפל ב-5.3%, אמזון ב-6.12%, אלפבית עולה ב-3.25% ומטא ב-1.44%. מנגד, אינטל המשיכה את המגמה וצנחה ב-3.77%. בין המניות הישראליות בוול סטריט, נייס ירדת ב-6.29% אחרי הדוחות, אלביט מערכות ירדה ב-7.03% ונובה ב-2.43%.