הצמיחה במשק ברבעון השלישי של 2026 עמדה על 8% בחישוב שנתי ועל 1.9% בחישוב רבעוני. אולם אם מתמקדים בייצור המקומי ומנכים את הייצור שנעשה בחו״ל, המיוחס בעיקר לאנבידיה, הצמיחה ברבעון עמדה על 4% בחישוב שנתי ועל 1% בחישוב רבעוני.
התמ״ג העסקי כולל אנבידיה עלה ב-11.5% בחישוב שנתי וב-2.8% בחישוב רבעוני. ללא אנבידיה, העלייה בתמ״ג העסקי עומדת על 5.3% בלבד בחישוב שנתי ועל 1.3% בחישוב רבעוני. גם נתונים אלה ממחישים שוב את חשיבותה של אנבידיה לתוצר.
המשמעות היא שהצמיחה בישראל בשנת 2026 תהיה ככל הנראה מעל 5%. זאת בדומה לתחזית בנק ישראל שפורסמה באוקטובר, ולפיה המשק יצמח השנה ב-5.6% כולל אנבידיה וב-3.4% ללא אנבידיה.
דרך נוספת לבחון את הצמיחה ברבעון היא השוואה לרבעון השלישי של 2025, שמראה את רמת התוצר השנה לעומת השנה הקודמת. לפי נתוני הלמ״ס, התוצר כולל אנבידיה גדל ב-6.7%, ובלעדיה ב-2.8%. התמ״ג העסקי עלה ב-8.3% כולל אנבידיה וב-3.5% ללא אנבידיה.
התמ״ג העסקי עלה בשיעור גבוה יותר מהתוצר הכולל, וזה קשור לכך שההוצאה לצריכה ציבורית ירדה ב-1.9% בחישוב שנתי. הירידה בצריכה הציבורית נובעת מירידה של 8.4% בחישוב שנתי בהוצאה לצריכה ביטחונית.
מבין הגורמים שהובילו את הצמיחה ברבעון השלישי, הצריכה הפרטית עלתה ב-6.4% בחישוב שנתי. העלייה הזו מגיעה אחרי עלייה של 17% ברבעון השני, שנבעה מכך שברבעון הראשון ירדה הצריכה הפרטית ב-2.8% בשל מבצע ״עם כלביא״.
ההשקעות עלו ב-11.3% בחישוב שנתי, אבל כדאי לבחון את הרכבן. ההשקעה במוצרי קניין רוחני עלתה ב-5% וההשקעה בבנייה למגורים עלתה ב-7.9%. הנתון האופטימי ביותר הוא אולי העלייה של 45.5% בחישוב שנתי בהשקעה בסחורות המיוצרות בענפי ה-ICT. מנגד, ההשקעה בכלי תחבורה יבשתיים ירדה ב-20.2% בחישוב שנתי.
בצד הייבוא, ייבוא שירותי התיירות זינק ב-106.6% בחישוב שנתי. זה המונח המקצועי לנסיעות של ישראלים לחו״ל, כלומר הישראלים טסים לחו״ל.
בצד הייצוא נרשמה עלייה של 39.5% בחישוב שנתי, אבל בניכוי הייצוא שאנבידיה אחראית לו, הייצוא עלה ב-18.4% בחישוב שנתי. בנוסף, ייצוא חברות ההייטק ירד וייצוא חברות היהלומים עלה.
אנבידיה מייצרת שבבים מחוץ לישראל, אך חלק מהקניין הרוחני של השבבים רשום בישראל, ולכן חלק מפעילות אנבידיה מיוחסת למדינת ישראל למרות שהשבבים לא מיוצרים בה. כתוצאה מכך, ישראל מרויחה הכנסות ממסים, אך מאידך, מדובר בפעילות עסקית שאינה מבוצעת בישראל והיא נותנת תמונה שגויה לגבי רמת הפעילות המקומית.