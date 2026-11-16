הצמיחה במשק ברבעון השלישי של 2026 עמדה על 8% בחישוב שנתי ועל 1.9% בחישוב רבעוני. אולם אם מתמקדים בייצור המקומי ומנכים את הייצור שנעשה בחו״ל, המיוחס בעיקר לאנבידיה, הצמיחה ברבעון עמדה על 4% בחישוב שנתי ועל 1% בחישוב רבעוני.

התמ״ג העסקי כולל אנבידיה עלה ב-11.5% בחישוב שנתי וב-2.8% בחישוב רבעוני. ללא אנבידיה, העלייה בתמ״ג העסקי עומדת על 5.3% בלבד בחישוב שנתי ועל 1.3% בחישוב רבעוני. גם נתונים אלה ממחישים שוב את חשיבותה של אנבידיה לתוצר.

מדפים בסופר ( צילום: שאול גולן )

המשמעות היא שהצמיחה בישראל בשנת 2026 תהיה ככל הנראה מעל 5%. זאת בדומה לתחזית בנק ישראל שפורסמה באוקטובר, ולפיה המשק יצמח השנה ב-5.6% כולל אנבידיה וב-3.4% ללא אנבידיה.

דרך נוספת לבחון את הצמיחה ברבעון היא השוואה לרבעון השלישי של 2025, שמראה את רמת התוצר השנה לעומת השנה הקודמת. לפי נתוני הלמ״ס, התוצר כולל אנבידיה גדל ב-6.7%, ובלעדיה ב-2.8%. התמ״ג העסקי עלה ב-8.3% כולל אנבידיה וב-3.5% ללא אנבידיה.

התמ״ג העסקי עלה בשיעור גבוה יותר מהתוצר הכולל, וזה קשור לכך שההוצאה לצריכה ציבורית ירדה ב-1.9% בחישוב שנתי. הירידה בצריכה הציבורית נובעת מירידה של 8.4% בחישוב שנתי בהוצאה לצריכה ביטחונית.

מבין הגורמים שהובילו את הצמיחה ברבעון השלישי, הצריכה הפרטית עלתה ב-6.4% בחישוב שנתי. העלייה הזו מגיעה אחרי עלייה של 17% ברבעון השני, שנבעה מכך שברבעון הראשון ירדה הצריכה הפרטית ב-2.8% בשל מבצע ״עם כלביא״.

ההשקעות עלו ב-11.3% בחישוב שנתי, אבל כדאי לבחון את הרכבן. ההשקעה במוצרי קניין רוחני עלתה ב-5% וההשקעה בבנייה למגורים עלתה ב-7.9%. הנתון האופטימי ביותר הוא אולי העלייה של 45.5% בחישוב שנתי בהשקעה בסחורות המיוצרות בענפי ה-ICT. מנגד, ההשקעה בכלי תחבורה יבשתיים ירדה ב-20.2% בחישוב שנתי.

בצד הייבוא, ייבוא שירותי התיירות זינק ב-106.6% בחישוב שנתי. זה המונח המקצועי לנסיעות של ישראלים לחו״ל, כלומר הישראלים טסים לחו״ל.

בצד הייצוא נרשמה עלייה של 39.5% בחישוב שנתי, אבל בניכוי הייצוא שאנבידיה אחראית לו, הייצוא עלה ב-18.4% בחישוב שנתי. בנוסף, ייצוא חברות ההייטק ירד וייצוא חברות היהלומים עלה.