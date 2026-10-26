סלובקיה נכנסת למשבר דמוגרפי עמוק: מספר הלידות במדינה צנח ב-2025 לשפל היסטורי של מעט יותר מ-42 אלף, ובמקביל אוכלוסיית בני 65 ומעלה הגיעה ל-1.03 מיליון, 19% מהתושבים. לפי דיווח באתר החדשות הסלובקי פראבדה, המגמה מטילה עומס גובר על הקופה הציבורית ועל השירותים.

סלובקיה עדיין אינה נמנית עם המדינות "הזקנות" ביבשת. הממוצע במדינות אירופה של בני 65 ומעלה הוא 22%, ורק ארבע מדינות באיחוד צעירות ממנה. בראש הטבלה ניצבת איטליה, שבה כמעט רבע מהתושבים (24.7%) הם בני 65 ומעלה, ואחריה פורטוגל (24.3%), בולגריה (24%), יוון (23.7%) ופינלנד (23.6%). גרמניה, הכלכלה הגדולה ביבשת, עומדת על 22.7%.

גלריה פישטני, סלובקיה ( צילום: shutterstock )

אלא שהתחזיות מלמדות כי סלובקיה צפויה לסגור את הפער במהירות. כבר היום מספר הקשישים במדינה גבוה ממספר הילדים מתחת לגיל 15. לפי התחזיות, חלקם של בני 65 ומעלה עשוי להגיע ל-30% עד 2050 ולהתייצב סביב 33% בין 2060 ל-2080. מספר הלידות השנתי, מנגד, צפוי לרדת אל מתחת ל-35 אלף עד 2060 ולהישאר ברמה של 32 עד 33 אלף עד 2080.

הלחץ התקציבי כבר ניכר. בשנה הבאה המדינה מתכננת להוציא 13.7 מיליארד אירו על פנסיות, והקצבאות צפויות לעלות ב-3.5% החל מינואר. הפנסיה הממוצעת לזקנה תעמוד בסוף 2025 על 703 אירו לחודש. גוף הפיקוח של המדינה הזהיר כי ההוצאות הרגישות לדמוגרפיה עשויות להוסיף בהדרגה 3.8% מהתמ"ג עד 2060, במערכת שמעריכים מקומיים ומטעם האיחוד האירופי כבר הגדירו כבעלת סיכון גבוה לקיימות ארוכת הטווח.

השכר הממוצע בברטיסלבה מספיק לרכישת חדר אמבטיה

המשבר הדמוגרפי נשזר במשבר דיור חריף. שכר ברוטו שנתי ממוצע בסלובקיה, 23,500 אירו, מספיק לרכישת 8.1 מ"ר בלבד של דירה. בבירה ברטיסלבה, שבה שכר ברוטו עומד על 30 אלף אירו, שכר של שנה שלמה קונה 6.8 מ"ר, בערך גודל של חדר אמבטיה. רק 16 ערים במדינה "מציעות" יותר מ-14 מ"ר תמורת שכר של שנה, רובן באזורי ניטרה ובאנסקה ביסטריצה.

הקושי הכלכלי ניכר גם בקרב המבוגרים. לפי נתוני הלשכה הסטטיסטית של האיחוד האירופי, 24.7% מהגמלאים בסלובקיה עובדים או מרוויחים הכנסה משלימה, כמעט כפול מהממוצע באיחוד. 18.3% ממשיכים לעבוד ללא שינוי, ועוד 6.4% עוברים ללוח זמנים מותאם. הכסף הוא המניע המרכזי: 30.3% מגדירים את העבודה כהכרח כלכלי ו-31% רואים בה משתלמת כלכלית, ורק מעטים מציינים הנאה או קשרים חברתיים. "השמחה מהעבודה" בקרב גמלאים סלובקים היא מהנמוכות באיחוד.

ברטיסלבה ( אתר עיריית ברטיסלבה )

מערכת הבריאות מתמודדת עם ביקוש גובר מצד מטופלים מבוגרים בעלי צרכים ייחודיים, לצד מחסור מתמשך בכוח אדם. המתח מחריף בשכונות שנבנו בתנופת הדיור של שנות ה-70 וה-80, שבהן מתגוררים כיום ריכוזים גדולים של קשישים, בזמן שמשפחות צעירות עברו לפרברים.