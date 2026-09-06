הייתם שותים משקה אחד שמכיל 1,900 קלוריות? השייק החדש של רשת שייק שאק לכבוד חג ההאלווין יצר סערה ברשתות אחרי שהתברר שהוא מכיל כמות ענקית של סוכר וקלוריות.

השייק שהושק תחת השם Reese's Peanut Butter Cup Shake מכיל פודינג וניל, חמאת בוטנים ורוטב פאדג', לצד שברי חטיפי ריזס וקצפת. בזמן ההשקה הרשת לא פירטה לגבי הערכים התזונתיים של המשקה, אך ברשתות החברתיות ובמספר אתרים בארה"ב חישבו כי השייק מכיל כמעט 2,000 קלוריות.

שייק עתיר קלוריות של רשת שייק שאק ( צילום: האינסטגרם של הרשת )

הנתון הקיצוני, שמהווה קרוב לצריכה היומית המומלצת לאדם מבוגר, עורר גל של תגובות מודאגות לצד לעג מצד הגולשים. רבים מהם כינו את הקינוח החדש "שייק התקף לב" וביקרו את הרשת על עצם ההחלטה לשווק מוצר בעל ערכים תזונתיים כאלה. "הביס הראשון מרגיש כמו גן עדן, הביס השני לוקח אותך לשם", התבדח אחד הגולשים בתגובה שהפכה לפופולרית במיוחד. גולשים אחרים באינסטגרם ובטיקטוק ציינו כי "מדובר בתפריט קינוחים שלם שנמחץ לתוך כוס אחת", בעוד שחובבי ממתקים דווקא הגנו על המוצר וטענו: "זה שייק החלומות, אף אחד לא קונה מילקשייק ריזס בשביל לשמור על דיאטה".

אנשי מקצוע בתחום הבריאות והתזונה הביעו דאגה עמוקה מהרכב המשקה. תזונאים קליניים שמיהרו לנתח את הנתונים המשוערים של השייק, הצביעו על כך שמעבר ל-1,900 הקלוריות, המשקה מכיל כ-158 גרם של תוספת סוכר. "מדובר בכמות מבהילה", הסבירו מומחי תזונה בארה"ב, והזכירו כי ה-FDA (מינהל המזון והתרופות האמריקני) ממליץ על הגבלה של עד 50 גרם סוכר מוסף ביום לדיאטה ממוצעת. "השייק הזה לבדו מספק פי שלושה מכמות הסוכר היומית המותרת, עוד לפני שהלקוח אכל ביס אחד מההמבורגר או הצ'יפס שלו". תזונאים קליניים נוספים הוסיפו כי שילוב כה קיצוני של פחמימות פשוטות ושומן רווי מוביל לזינוק חד וקריסה חריפה של רמות הסוכר בדם ומעמיס בצורה קיצונית על מערכת העיכול והלב.

https://t.co/jZPb4iIcWb pic.twitter.com/YPPUWUdHnt — HHS Rapid Response (@HHSResponse) September 2, 2026 ה"ממ" של שאקיל אוניל נגד המשקה



