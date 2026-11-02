מחירי הנפט צונחים היום (שני) בשיעור חד, על רקע סימנים להתקדמות בערוץ הדיפלומטי בין איראן לארה"ב. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי העניק לממשלה "סמכויות מסוימות" בנושא שיחות השלום עם וושינגטון, והוסיף שטהרן תפעל לפתור את הסכסוך בדרך של דיאלוג.
החוזים על חבית נפט מסוג ברנט, צללה ב-6% ל-106.54 דולר, הנפט האמריקני, מסוג WTI, ירד בשיעור דומה ל-97.6 דולר.
פזשכיאן אמר גם שהלחץ הצבאי לא יכריח את איראן להיכנע. הוא הבטיח לעמוד מול מה שכינה איומים זרים ודרישות מופרזות, אבל הדגיש שהמחויבות לדיאלוג נשארת בעינה. במקביל דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית IRNA שחמינאי אישר לממשלה לנהל מגעים לסיום הסכסוך. לפי סוכנות AP, איראן הציגה תוכנית לפתיחת מצר הורמוז ולחידוש שיחות הגרעין עם ארה"ב בתוך יומיים, במקום שבעה ימים כפי שתוכנן קודם.
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, מסר שסגן שר החוץ כאזם ע'ריבאבאדי נסע לדוחא כדי להעביר מסרים לוושינגטון דרך המתווכים הקטארים. לדבריו, ההצעה האיראנית מתנה את פתיחת המצר בסיום המצור הימי שארה"ב מטילה על איראן.
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בסוף השבוע שהנשיא דונלד טראמפ מעדיף לפתור את הסכסוך בדרכי שלום, ושטרם קיבל החלטה על תקיפות נוספות.
השוק עדיין רגיש מאוד לכל התפתחות. מנכ"ל חברת הנפט של אבו דאבי, ADNOC, אמר שמאז פרוץ המלחמה בסוף פברואר נשאבו מהמלאים בעולם כמיליארד חביות. בנק ההשקעות גולדמן זאקס העלה את תחזיותיו, והעריך שהברנט עלול לטפס ל־140 דולר לחבית ב־2027 אם תפוקת הנפט במפרץ תישאר נמוכה ב-3.5 מיליון חביות ביום מהממוצע של 2025. במקביל הודיעו אתמול שבע יצרניות בקבוצת אופ"ק+ שיותירו את יעדי ההפקה לדצמבר ללא שינוי.