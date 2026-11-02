מחירי הנפט צונחים היום (שני) בשיעור חד, על רקע סימנים להתקדמות בערוץ הדיפלומטי בין איראן לארה"ב. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי העניק לממשלה "סמכויות מסוימות" בנושא שיחות השלום עם וושינגטון, והוסיף שטהרן תפעל לפתור את הסכסוך בדרך של דיאלוג.

מחירי הנפט צונחים היום (שני) בשיעור חד, על רקע סימנים להתקדמות בערוץ הדיפלומטי בין איראן לארה"ב. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי העניק לממשלה "סמכויות מסוימות" בנושא שיחות השלום עם וושינגטון, והוסיף שטהרן תפעל לפתור את הסכסוך בדרך של דיאלוג.

מחירי הנפט צונחים היום (שני) בשיעור חד, על רקע סימנים להתקדמות בערוץ הדיפלומטי בין איראן לארה"ב. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי העניק לממשלה "סמכויות מסוימות" בנושא שיחות השלום עם וושינגטון, והוסיף שטהרן תפעל לפתור את הסכסוך בדרך של דיאלוג.