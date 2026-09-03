אחרי יותר משני עשורים כחברה ציבורית וצניחה של 99% בשווי, לייבפרסון מתקרבת לסיום דרכה כחברה עצמאית. בעלי המניות של החברה אישרו אתמול (רביעי) את מכירתה לחברה האמריקאית SoundHound AI בתמורה ל-43 מיליון דולר. המחיר היווה פרמיה של 22% על שווי החברה בעת ההצעה ו-12% על מחיר המניה בפתיחת יום המסחר הנוכחי בבורסה. מניית לייבפרסון עולה היום ב-7%. העסקה תושלם ב-4 בספטמבר.

לייבפרסון, שפיתחה מערכות לניהול שיחות דיגיטליות בין חברות ללקוחות ובהמשך שילבה בפעילותה בוטים ובינה מלאכותית, הוקמה ב-1995. החברה הונפקה בנאסד"ק בשנת 2000 ונרשמה למסחר בתל אביב במרץ 2011, אז עמדה על שווי של כמעט 560 מיליון דולר. בשנות השיא שלה נסחרה לייבפרסון לפי שווי של 4.7 מיליארד דולר ואף נכנסה למדד תל אביב 25. כך שלמעשה החברה נסחרת בשיעור 1% משווי השיא שלה.

משרדי לייבפרסון ( צילום: מיכה לובטון )

עם השלמת העסקה צפויה סאונדהאונד לקבל גם כ-74 מיליון דולר מהמזומנים של לייבפרסון, לפני פירעון האג"ח להמרה שמועד פירעונן חל השנה. בעלי מניות לייבפרסון יקבלו 0.47 מניית סאונדהאונד עבור כל מניית לייבפרסון שבבעלותם.

שנות השיא של לייבפרסון היו בתקופת התפשטות נגיף הקורונה. המעבר המואץ משירות אנושי במוקדים לשירות דיגיטלי העלה את הביקוש לטכנולוגיה שפיתחה ומניית החברה נסקה. חינה של לייבפרסון סר בעיני המשקיעים בעיקר כיוון שלא הצליחה לרתום את הבינה המלאכותית לצמיחה מיידית עבור פעילותה. במסגרת העסקה, הלקוחות שנותרו לחברה יעברו לסאונדהאונד, שתחבר את מערכות השיחות הדיגיטליות של לייבפרסון ליכולות הבינה המלאכותית שלה.