המסלול המקצועי של נינג בויאו (30) היה פרוס וברור: הוא הגשים חלום, התקבל לתוכנית היוקרתית "נערים גאונים" של ענקית הטכנולוגיה וואווי והיה בדרך למעלה לעתיד מקצועי מתגמל לשנים רבות.

בויאו הצטרף לתוכנית העילית של וואווי וקיבל חבילת שכר גבוהה שבקרב המובילים בקבוצה הגיעה ל-140 אלף דולר בשנה. מדובר בתוכנית מיוחדת שמכשירה את החוקרים ואת העתודה הניהולית של החברה, ורק בודדים מתקבלים אליה מדי שנה.

גלריה סמארטפון של וואווי. החוקר ויתר על מסלול קריירה מבטיח ( צילום: shutterstock )

למרות העתיד המבטיח, אחרי קצת יותר מ-1,000 ימים בעבודה במרכז הפיתוח של וואווי בעיר צ'נגדו, הוא החליט לעזוב הכל ולהתנסות בחוויות חדשות. במכתב ההתפטרות שלו שהתפרסם בתקשורת הסינית הוא כתב היא עבודתו במחקר נעשתה משעממת והותירה אותו בתחושת הישג פחותה. הוא אמר כי חש מבודד משום שרוב העמיתים היו מוכווני אספקת מוצרים בעוד שהוא העדיף לדון בסוגיות אקדמיות. הוא כתב עוד כי הוא חש חרדה מהלחץ של התווית "נער גאון", במיוחד כאשר הטכנולוגיה אינה מתורגמת לתוצאות מסחריות. עוד הוסיף כי הוא דואג שבינה מלאכותית עלולה להחליף משימות הדורשות שיפוט ותובנה טכניים.

בראיון בסין אמר כי "התואר 'נער גאון' הביא איתו המון לחץ. הרגשתי שאם בסופו של דבר הטכנולוגיה שאני מפתח לא תתורגם ישירות לערך מסחרי ולרווחים עבור החברה, אני פשוט ארגיש שאני מאכזב את החברה ובוגד באמון שלה. זה יצר אצלי חרדה קבועה וחוסר ביטחון לגבי העתיד שלי".

הצעד הבא שלו היה מפתיע עוד יותר: במקום לחפש עבודה בחברת הייטק אחרת, הוא החליט לנסוע לקרוביו בעיר שאודונג, שם סייע לבני משפחתו למכור תירס ונטל חלק בעבודות חקלאיות. הוא תיאר את התקופה כמספקת ואמר כי חש שמח מאוד, והוסיף כי זקני המקום שיבחו אותו.

לדבריו, "החזרה לכפר למכור תירס הייתה חוויה חדשה לחלוטין עבורי. היא גרמה לי להבין בצורה הכי אמיתית שיש שבכל תעשייה ובכל מקצוע יש את הקשיים והאתגרים הייחודיים שלו, ושום דבר אינו קל. המצב הרוח שלי שם היה מצוין. הדודים והדודות בשוק שיבחו אותי שאני צעיר, חרוץ וגם נראה טוב. בסך הכל הרווחתי שם משהו כמו 10 יואן (כ-5 שקלים), אבל זה לא שינה לי".

גידולי תירס. "החזרה לכפר הייתה חוויה חדשה עבורי" ( צילום: Vitaliy Kyrychuk/Shutterstock )

גולשים בסין הגיבו בשעשוע למעבר החד בקריירה שלו ואחד מהם כתב: "ממיליון יואן בשנה ל-10 יואן ביום – מדובר בירידה החדה ביותר בבורסה הסינית השנה!". אחד אחר פירגן לו על השינוי הדרסטי וכתב: "בויאו אמר 'החיים הם רק סדרה של חוויות ואתה לא צריך להוכיח כלום לאף אחד'. הציטוט הזה פשוט ריסק אותי. הלוואי ולי היה האומץ לעזוב את הכלוב המוזהב שלי". גולש נוסף ציין את השינוי: "תראו כמה הוא מחייך בתמונות מהכפר לעומת תמונות הסטודיו הרשמיות שלו. החופש שווה יותר מכל מיליון יואן".