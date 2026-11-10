רפאל מרחיבה את פעילותה בחיפה: החברה הביטחונית חתמה על הסכם לשכירת שתי קומות נוספות בפארק המדע וההייטק בעיר, בהיקף של כ-32 מיליון שקל לתקופה של חמש שנים. העסקה נחתמה מול קבוצת מבנה נדל"ן והחברה הכלכלית לחיפה, תאגיד עירוני של עיריית חיפה, והיא מצטרפת להסכם שכירות קודם בין הצדדים, בהיקף של כ-45 מיליון שקל . בסך הכול מגיע היקף שתי העסקאות שנחתמו בשנה האחרונה לכ-77 מיליון שקל.

במסגרת ההסכם החדש, תשכור רפאל שתי קומות נוספות בבניין B בפארק, עם אופציה להארכת תקופת השכירות. זאת, לאחר שלפני כשנה שכרה החברה שלוש קומות במתחם לתקופה של חמש שנים, גם אז עם אופציה להארכה. רפאל כבר מאכלסת את שלוש הקומות הראשונות וצפויה להיכנס לשתי הקומות הנוספות בחודשים הקרובים.

פארק המדע וההייטק חיפה ( צילום: איל תגר )

העסקה משקפת את התרחבות פעילותה של רפאל בחיפה, על רקע מאמציה של העירייה למשוך לעיר חברות מתחומי התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיה המתקדמת. בעירייה מבקשים למצב את חיפה כמרכז לתעשיית הדיפנס-טק (טכנולוגיות ביטחוניות), תוך הסתמכות על פעילותן של חברות ביטחוניות באזור, מוסדות אקדמיים ומרכזי מחקר ופיתוח.

רפאל הציגה השנה נתוני שיא חסרי תקדים בעקבות גידול בביקושים בעולם למערכות הנשק שלה, נתון שמחייב אותה להרחיב קווי ייצור ולקלוט עובדים חדשים. החברה קלטה 2000 עובדים בשנה החולפת, וצבר ההזמנות הגיע במחצית שנת 2026 לסכום של כ-75 מיליארד שקל - עלייה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת, עוד לפני עסקת הענק עם יוון, שמוערכת ב-3.6 מיליארד אירו. המכירות גדלו ב-20% והסתכמו ב-5.6 מיליארד שקל והרווח הנקי הסתכם ב-663 מיליון שקל.

פארק המדע וההייטק, המוקם על ידי קבוצת מבנה והחברה הכלכלית לחיפה, ממוקם במבואות הדרומיים של העיר, בסמוך לאצטדיון סמי עופר ולפארק מתם. הוא כולל כיום שלושה בניינים קיימים, לצד שני בניינים נוספים המתוכננים לקום בו. בסך הכול מדובר בשטח כולל של כ-80 אלף מ"ר.

המתחם סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, בהם כביש החוף ומנהרות הכרמל, וכן לתחנת הרכבת ולמרכזית חוף הכרמל. הוא מיועד לחברות טכנולוגיה, מחקר ופיתוח ותעשיות מתקדמות, כאשר בשותפות המקימה אותו מבקשים להתמקד בין היתר בחברות מתחום התעשייה הביטחונית.

"אקוסיסטם טכנולוגי"

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, מסר כי "ההתרחבות של רפאל בפארק המדע וההייטק היא הבעת אמון משמעותית בחיפה ובפוטנציאל העצום שלה. כשחברה ביטחונית מובילה כמו רפאל בוחרת לא רק להגיע לעיר אלא גם להרחיב בה את פעילותה בתוך זמן קצר, זו הוכחה לכך שחיפה היא מוקד אסטרטגי של ידע, חדשנות ותעשיות מתקדמות".

יו"ר החברה הכלכלית לחיפה, רני בנדר, העריך כי הרחבת הפעילות של רפאל תוביל לתוספת של מאות משרות בעיר. לדבריו, "לא מדובר רק בהשכרת שטחים, אלא ביצירת אקוסיסטם טכנולוגי וביטחוני שלם, הנשען על היתרונות הייחודיים של חיפה: התעשיות הביטחוניות, מוסדות האקדמיה, המחקר וההון האנושי האיכותי". בנדר הוסיף כי החברה הכלכלית תמשיך לפעול למשיכת חברות נוספות ולחיזוק הפעילות הכלכלית בעיר.

גם בקבוצת מבנה רואים בעסקה חלק ממהלך רחב יותר למשיכת חברות ביטחוניות לפארק. מנכ"ל הקבוצה, עוזי לוי, מסר כי "ההתרחבות של רפאל בפארק המדע וההייטק בחיפה, לאחר חתימת הסכם השכירות הראשון, היא עדות נוספת לאיכות המתחם ולמענה שהוא מספק לחברות מובילות במשק". לוי הוסיף כי בקבוצה צופים הצטרפות של חברות נוספות מתחומי התעשייה הביטחונית, באופן שיאפשר לפארק לבסס את מעמדו כמרכז פעילות בתחום הדיפנס-טק.