ירושלים

נתיב הל"ה: ורטיגו - מחול בכפר

תוכנית מגוונת של מחול, מוזיקה, אמנות וטבע תתקיים בחול המועד סוכות בפסטיבל “מחול בכפר” של ורטיגו, שיתקיים במשך שלושה ימים בכפר האמנות האקולוגי בקיבוץ נתיב הל”ה. בין יתר ירקדו חברי להקת המחול מופע טרום בכורה ליצירה חדשה של הלהקה. בשעות אחה"צ ייתקיימו במקום אירועי חוצות ללא תשלום.

גלריה ורטיגו - פסטיבל מחול בכפר ( צילום: אנה שמיטקו )





ירושלים: שירת האושפיזין

שירה, מוזיקה ומפגשים עם יוצרים עומדים במרכז פסטיבל “שירת האושפיזין 2026”, שיתקיים במשך שלושה ימים בחול המועד סוכות בבית הקונפדרציה בירושלים. הפסטיבל יפגיש בין שירה מהארץ ומהעולם, כשהשנה יעמוד הפסטיבל בסימן “משוררים במותם נקראים חיים”, עם אירועים לזכר המשוררים הירושלמים חדוה הרכבי וישראל אלירז. הפתיחה תוקדש לחיים גורי, ובאירוע הנעילה ייפגשו לחניו של מתי כספי עם שיריו של נתן זך. את האירועים ילוו מיטב המוזיקאים הישראלים בהם: ערן צור, עמית פוזננסקי, זיו שליט, יפעת ולטמן, עינב ג'קסון כהן, ויסאם ג'ובראן, אפרת בן צור, ליאור אלבו, עומר הרשמן, אסתי קינן עופרי, הדרה לוין ארדי, אלברט סופר, עופר פריאן, ויקטוריה חנה, ליאורה קינג-פיטס, מאיו שבירו ועוד.

ערן צור ( צילום: אורית פניני )





ירושלים: ירוק בפנים ובחוץ

פסטיבל “ירוק בפנים ובחוץ” חוזר בחול המועד סוכות עם עשרות פעילויות ללא תשלום בירושלים, שישלב טבע עירוני, קיימות ופעילות לכל המשפחה. בין היתר בתוכנית: סיורים מודרכים בעמק הצבאים, סדנאות להכנת קישוטים אקולוגיים לסוכה, ירידי קיימות ושווקים קהילתיים. כן יתקיים סיור בנושא בנייה ירוקה בספרייה הלאומית. הפסטיבל, המתקיים זו השנה השישית, הוא יוזמה של קרן ירושלים ירוקה ועיריית ירושלים, בשיתוף שדולת ירושלים בת־קיימא.

פסטיבל ירוק בפנים ובחוץ ( צילום: לטיציה פיאטל )





ירושלים: פעילויות לכל המשפחה מעל ומתחת לחומות

בחול המועד סוכות תציע ירושלים פעילויות למשפחות בעיר העתיקה ובגבעת רם. בטיילת החומות ניתן יהיה לבחור בין שלושה מסלולים עצמאיים, במער''ת צדקיהו יוקרן החיזיון "סודות מתחת לחומות” ותיפתח „מנהרת הזמן”, סיור עם קסדות ופנסים לבני שמונה ומעלה. בעיר העתיקה ניתן גם לתכנן מסלול נגיש באפליקציית Accessible JLM Old City. במוזיאון ארצות המקרא תתקיים הפעילות „סוכות בממלכת הדמיון”, הכוללת חידות, יצירה וסיור מוזיקלי.

ירושלים: פסטיבל העוד

אמנם אחרי סוכות, אבל שווה להכיר. פסטיבל העוד הבינלאומי ה־27 יתקיים בירושלים בין 5 ל־12 בנובמבר, בניהולו האמנותי של אפי בניה ובהפקת בית הקונפדרציה. הפסטיבל יכלול 16 מופעים בשלושה מוקדים: תיאטרון ירושלים, תיאטרון החאן ובית הקונפדרציה.

מטה יהודה: מטיילים וטועמים

חול המועד סוכות הוא הזדמנות לשלב טיול באזור מטה יהודה עם אוכל מקומי, יין ופעילויות לכל המשפחה. בין הפעילויות: סדנה להכנת כדורי לאבנה בעין ראפה, בכפר אוריה יציע מתחם ארץ טובה מסלול מיני־גולף, עגלת קפה, משתלה, מרחבי ישיבה וסוכה. ביקב יהודה יתקיים שוק איכרים, בצובה אפשר לשלב בין מתקנים ופעילויות בקיפצובה, וסדנת שוקולד בגליתא.

מרכז

ראשון לציון: חמישה ימי מוזיקה

פסטיבל ראשון לציון חוזר בחול המועד סוכות לחמישה ימים של מוזיקה, מופעי חוצות ופעילויות ברחבי העיר. בין היתר בתוכנית: הפקת מקור ליום הולדתה ה־75 של ירדנה ארזי, תזמורת המהפכה מארחת את אילן פלד, ומופע משותף של שלומי שבת ופבלו רוזנברג. לצד המופעים יתקיים לראשונה פסטיבל פיצה, וכן הצגות ילדים, פעילויות משפחתיות ומופעים בכניסה חופשית.

נמל תל אביב: כשהעיניים קצת מתבלבלות

מוזיאון האשליות בנמל תל אביב נפתח מחדש ומציע בילוי אינטראקטיבי לכל המשפחה. התערוכה במקום כוללת מיצגים חדשים וישנים, בהם חדרים מתהפכים, הולוגרמות, אשליות ריחוף, קליידוסקופים ומיצגים אינטראקטיביים שמזמינים את המבקרים להתנסות ולנסות להבין מה העיניים רואות.

מוזיאון האשליות ( צילום: באדיבות מוזיאון האשליות )





דרום

צריף בן־גוריון: יום הולדת 140 לראש הממשלה הראשון

בחול המועד סוכות מזמין צריף בן־גוריון בשדה בוקר משפחות לבקר בסוכה הסמוכה לצריף המגורים המקורי ולהכיר מקרוב את סיפורו של דוד בן־גוריון, ראש הממשלה הראשון של המדינה. הילדים יוכלו להכין שרשראות “מתנות” ליום הולדתו ולקשט בהן את הסוכה, ולצאת לפעילות “מסע בזמן – מה נולד יחד עם בן־גוריון”. בנוסף יתקיימו סיורים מודרכים, ובמתחם אפשר לבקר בצריף המגורים שנשמר כפי שהיה.

צריף בן-גוריון שדה בוקר ( צילום: וולפגנג מוצאפי הלר 202 )





יד מרדכי: לעמוד מול הרוע

תערוכה חדשה: לעמוד מול הרוע, שחושפת את הדרמה מאחורי הקלעים של לכידת אייכמן, השמירה על חייו והבאתו למשפט, תיפתח ביד מרדכי. התערוכה היא פרי שיתוף פעולה בין מוזיאון יד מרדכי ומרכז המורשת של משטרת ישראל, ומביאה באמצעות צילומים, עדויות וחפצים מקוריים סיפור שטרם סופר במלואו. הפתיחת מסמלת גם פרק מרגש עבור המוזיאון עצמו, שנפגע מטיל ב־15 באוקטובר 2023 ומתחיל כעת מהלך נרחב של חידוש תערוכות הקבע שלו.

לעמוד מול הרוע - יד מרדכי ( צילום: שמעון בוקשטיין )





צפון

לחרמון בסוכות

בחול המועד סוכות אתר החרמון עובר למתכונת סתווית ומזמין משפחות לבלות על ההר. את ימי החג תלווה פעילות “יוני קירקסוני” לכל המשפחה. בתוכנית יתקיימו סיורים מודרכים המשלבים טבע, מורשת וגיאופוליטיקה. למי שמחפש קצת יותר אקשן, הוא ימצא זאת בפעילות של מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר עם משקפי מציאות מדומה, אבובי קיץ וקרטינג בנהיגה עצמית מגיל 16.

יוני קרקסוני ( צילום: אתר החרמון )





ניר דוד: חוגגים בגן גורו

גן גורו בניר דוד יציין 30 שנות פעילות בחמישה ימים של מופעים, יצירה, משחקים ומפגשים עם בעלי החיים. במהלך חול המועד יתקיימו מדי יום מופעי קצב וסדנאות תיפוף, מופע אש בהשראת התרבות האבוריג’ינית, פינת יצירה ומשחקי יום הולדת עם פרסים. לצד אלה יתקיימו הדרכות, האכלות ומפגשים עם מטפלי בעלי החיים. בחלק מהערבים יתקיים “גן גורו בלילות” עם לינת שטח, סיורים מודרכים וארוחת בוקר, ובערבים נוספים ייערכו סיורי עששיות.

צפון עד דרום: נעים להכיר

"נעים להכיר", הוא מיזם תיירות חדש, שמזמין ישראלים לפגוש מקרוב את הקהילות שהם מכירים בעיקר מהכותרות ולהכיר אותן באמת. סיורים יתקיימו בחברה החרדית, בהתיישבות החקלאית, ביו"ש, בעיירות פיתוח, בשכונות ערביות בערים מעורבות. כל סיור מודרך ע"י מדריך בן המקום. אנשי מילואים ובני משפחותיהם מוזמנים ללא תשלום.