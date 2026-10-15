אסף רפפורט ושותפיו לאקזיט הענק של חברת הסייבר וויז (Wiz) בדרך לקבל את הזיכיון להפעלת רשת מקדונלד'ס בישראל. לכלכליסט נודע כי המגעים בין מקדונלד'ס העולמית לבין קבוצה בהובלת רפפורט ושלושת שותפיו להקמת וויז - ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - נמצאים בישורת האחרונה, והצדדים מתקרבים לחתימה על עסקה.
על הזיכיון להפעלת רשת המזון המהיר בישראל התמודדו כמה קבוצות, אולם כעת מסתמן כי הקבוצה של מייסדי וויז היא המועמדת המובילה לקבלתו. בעבר הכחישו נציגיו של רפפורט את הידיעה על האפשרות שייכנס לעסקי מקדונלד'ס, אך בתקופה האחרונה חלה התקדמות במגעים בין הצדדים, וכעת הם נמצאים בשלבים מתקדמים לקראת עסקה. עם זאת, העסקה עדיין לא הושלמה.
המהלך צפוי להכניס את ארבעת מייסדי חברת הסייבר, שנמכרה לגוגל תמורת 32 מיליארד דולר באקזיט הגדול בתולדות ההייטק הישראלי, לאחד מעסקי המזון המהיר הגדולים בישראל. כל אחד מארבעת המייסדים קיבל בעקבות העסקה סכום המוערך בכ-3 מיליארד דולר לפני מס.
מקדונלד'ס העולמית רכשה ב-2024 את הפעילות בישראל מידי עמרי פדן, שהחזיק בזיכיון במשך יותר משלושה עשורים. במסגרת העסקה רכשה החברה העולמית את פעילות הרשת, שכללה באותה עת 225 סניפים וכ-5,000 עובדים. פדן הביא את מקדונלד'ס לישראל ופתח את הסניף הראשון שלה בקניון איילון ב-1993.
רכישת הפעילות בידי מקדונלד'ס העולמית התבצעה על רקע החרם שהוטל על הרשת במדינות שונות בעולם בעקבות המלחמה בעזה וההטבות שהעניק הזכיין הישראלי לחיילי צה"ל. לאחר הרכישה עברה הרשת להפעלה ישירה בידי מקדונלד'ס העולמית, שהחלה לבחון אפשרות להעביר את הפעילות לידי זכיין חדש.
עבור רפפורט ושותפיו מדובר בהרחבת פעילות ההשקעות שלהם אל מחוץ לעולם ההייטק. בספטמבר האחרון פרסם כלכליסט כי מקדונלד'ס היתה בין הגופים שהציעו למייסדי וויז הזדמנויות השקעה. הארבעה הקימו לאחר האקזיט חברת השקעות משותפת, המנוהלת בידי יוטב קוסטיקה, אחיו של ינון קוסטיקה.
לצד השקעותיהם בחברות טכנולוגיה, רפפורט וקוסטיקה הובילו גם את רכישת השליטה ברשת 13, באמצעות קרן מריט, והתחייבו להזרים לערוץ 120 מיליון דולר בתוך שלוש שנים. בנוסף, הקרן רכשה 60% מקבוצת הדיגיטל ישראל בידורתמורת 48 מיליון שקל. אם תושלם העסקה הנוכחית, תתרחב פעילותם העסקית של מייסדי וויז גם לתחום המסעדנות, באמצעות אחד ממותגי המזון המוכרים בעולם.