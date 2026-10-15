אסף רפפורט ושותפיו לאקזיט הענק של חברת הסייבר וויז (Wiz) בדרך לקבל את הזיכיון להפעלת רשת מקדונלד'ס בישראל. לכלכליסט נודע כי המגעים בין מקדונלד'ס העולמית לבין קבוצה בהובלת רפפורט ושלושת שותפיו להקמת וויז - ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - נמצאים בישורת האחרונה, והצדדים מתקרבים לחתימה על עסקה.

אסף רפפורט ושותפיו לאקזיט הענק של חברת הסייבר וויז (Wiz) בדרך לקבל את הזיכיון להפעלת רשת מקדונלד'ס בישראל. לכלכליסט נודע כי המגעים בין מקדונלד'ס העולמית לבין קבוצה בהובלת רפפורט ושלושת שותפיו להקמת וויז - ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - נמצאים בישורת האחרונה, והצדדים מתקרבים לחתימה על עסקה.

אסף רפפורט ושותפיו לאקזיט הענק של חברת הסייבר וויז (Wiz) בדרך לקבל את הזיכיון להפעלת רשת מקדונלד'ס בישראל. לכלכליסט נודע כי המגעים בין מקדונלד'ס העולמית לבין קבוצה בהובלת רפפורט ושלושת שותפיו להקמת וויז - ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - נמצאים בישורת האחרונה, והצדדים מתקרבים לחתימה על עסקה.