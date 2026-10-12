במכרז של משרד הרווחה להפעלת מרכז לדרי רחוב נבחרה חברה השייכת לאמה של מי שהיתה מנהלת האגף שהוציא את המכרז. המכרז, בשווי 61 מיליון שקל, פורסם ב־1 באוגוסט 2024, ועל החברה הזוכה הודיע משרד הרווחה ב־22 באפריל 2025. המשרד ביטל את הזכייה רק שבעה חודשים מאוחר יותר, ולאחר הליכים משפטיים שנקטה החברה שהפסידה במכרז. ועדת המכרזים של המשרד קבעה שמדובר ב"ניגוד עניינים פוטנציאלי, וכפי שמוכיחות הראיות קמה עילה לפסילת ההצעה הזוכה, ויש פגיעה חמורה במראית עין של השוויון וחשש לפגיעה באמון הציבור". למרות זאת טרם פורסם מכרז חדש, והזמן שעבר יאפשר לזוכה המקורית להשתתף במכרז חדש.

במכרז שפרסם משרד הרווחה להפעלת מעון לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות במחוז תל אביב זכתה חברת מ.ש. שילובים בקהילה, שהיא חברה חדשה בתחום מרכזים לדרי הרחוב. בדיקה שערכה חברת בן יאיר השרון, שהשתתפה במכרז ומפעילה את המרכז זה כ־20 שנה, גילתה כי החברה הזוכה נמצאת בבעלות מירי שעיר — אמה של ד"ר רותם אפודי, שכיהנה עד מאי 2023 כסמנכ"לית בכירה במשרד הרווחה וכראש מינהל של"מ (שיקום, ליווי ומניעה), האחראי למכרז. אפודי היתה שותפה בגיבוש המכרז.

דר רחוב בדרום תל אביב ( צילום: שאול גולן )

מ.ש. שילובים הצהירה כי אין לה כל קרבה משפחתית לעובדי משרד הרווחה, אבל לחברי ועדת המכרזים התבררה קרבת המשפחה משום שאפודי עצמה ביצעה את ההליך הטכני של הגשת המכרז. למרות זאת בחרו בחברת שילובים. לטענת חברת בן יאיר השרון, הניקוד במכרז היה מעוות: ועדת המכרזים העניקה לה ציון אפס בכמה סעיפים, ולא הפחיתה נקודות לחברת מ.ש. שילובים במקומות שהדבר היה הכרחי.

בן יאיר השרון הגישה, באמצעות עו"ד אופיר גנץ, מנהל מחלקת ליטיגציה במשרד שלומוביץ־סורקין ושות', עתירה מינהלית נגד תוצאות המכרז. העתירה נדחתה משום שבית המשפט קבע שההליך הראוי הוא הגשת השגה לוועדת המכרזים. ב־8 ביולי 2025 הגיש גנץ את ההשגה ובה טען: "בהליך המכרז הנדון קיים ניגוד עניינים מובהק. החלטת ועדת המכרזים עומדת בניגוד לתנאי המכרז ובניגוד לעקרון השוויון עליו בנוי חוק חובת מכרזים".

חודש לאחר הגשת ההשגה התכנסה ועדת המכרזים והחליטה לבטל את המכרז בנימוק ש"שמירת אמון הציבור בטוהר ההליך המכרזי ובשוויון ההזדמנויות מחייבת את הוועדה לנקוט משנה זהירות, במיוחד כאשר מדובר בקרבה משפחתית מדרגה ראשונה בין בעלת השליטה בחברה הזוכה לבין נושאת משרה בכירה במשרד, ששימשה בתפקידה בעת ניסוח חלקים מהותיים של המכרז הנדון".

לאחר שנתנה לצדדים אפשרות להגיב קבעה ועדה המכרזים ב־16 בנובמבר 2025 כי "לאחר דיון יסודי ומעמיק הוועדה החליטה לאמץ ולאשרר את עמדתה המקורית בדבר החשש הקיים לפגיעה בעקרון השוויון ובאמון הציבור בהליך המכרז. מבדיקת הוועדה ועל בסיס הראיות עולה כי אפודי, בהיותה עובדת בכירה, היתה מעורבת, במידה זו או אחרת, בדיונים מקצועיים הקשורים לנושא המכרז טרם פרישתה. ועדת המכרזים מחליטה לבטל את המכרז הנדון בשל החשש לניגוד עניינים, יחד עם הצורך המובהק לשמור על עקרון השוויון, טוהר המידות ואמון הציבור בהליכי המכרזים הציבוריים". הוועדה הורתה לצאת במהירות למכרז חדש, אך מאז חלפו שבעה חודשים, והמשמעות היא שיתאפשר למ.ש. שילובים בקהילה להשתתף במכרז החדש.

מחברת מ.ש. שילובים בקהילה נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען, בהשגה של חברת בן יאיר השרון לא נמצא כל ניגוד עניינים של חברת שילובים. ד"ר אפודי סיימה את תפקידה שנה טרם פרסום המכרז, והוכח מעל לכל ספק שלא היתה מעורבת בכתיבת המכרז".

עו"ד אופיר גנץ, המייצג את בן יאיר השרון: "מכרז ציבורי הוא הבטחה: תתחרו בתנאים שווים והטוב ביותר ינצח. כשזה לא נשמר, נפגע הציבור כולו".