מחר בערב (חמישי, 18:30) תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לספטמבר, כאשר בשוק ההון מצפים לנתון שלילי. על פי תחזיות של כלכלני הבנקים ובתי השקעות מובילים, ובהם הכלכלנים הראשיים של מיטב ולידר שוקי הון, המדד צפוי לרדת בשיעור של 0.2%–0.3%. למרות זאת, ההערכה היא כי בנק ישראל לא יפחית את הריבית שוב בהחלטתו הקרובה ביום רביעי הבא.
הגורמים המרכזיים לירידה החזויה במדד ספטמבר הם תיקון עונתי מסוים במחירי הטיסות והחופשות בחו"ל ובארץ לאחר שיא עונת הקיץ, לצד השפעתה הממתנת של הפחתת מס הבלו על הדלק. אלמלא הופחת המס בחצי שקל, הירידה הצפויה במדד ספטמבר הייתה נמחקת. כך או כך, ולמרות הירידה במדד, קצב האינפלציה השנתי דווקא צפוי לעלות.
הסיבה המרכזית לפרדוקס הכלכלי הזה נעוצה בנתוני השנה שעברה: במדד ספטמבר 2025 נרשמה ירידה חדה במיוחד של 0.6%. מכיוון שהאינפלציה השנתית מחושבת על פני 12 חודשים רצופים, יציאתו של המדד השלילי הזה מהשקלול והחלפתו במדד הנוכחי, שצפוי להיות שלילי בשיעור מתון בהרבה של כ-0.3%, יביאו לכך שהאינפלציה השנתית דווקא תעלה לסביבות 1.8%, לעומת 1.5% כיום. בכך יתקרב קצב עליית המחירים בישראל לרמה של 2%, מרכז יעד האינפלציה שקבעה הממשלה, העומד על 1%–3%.
במבט קדימה, המשך השנה צפוי לאתגר עוד יותר את יציבות המחירים בשל נתוני סוף 2025. באוקטובר אשתקד עלה המדד ב-0.5%, בנובמבר הוא ירד ב-0.5%, ובדצמבר נותר ללא שינוי. בשוק ההון מעריכים כי המדדים שיתפרסמו עד סוף השנה הנוכחית יהיו גבוהים יותר, מה שעלול להביא את שיעור האינפלציה השנתי בסוף 2026 לסביבות 2%, ואולי אף למעלה מזה.
העלייה המחודשת בקצב האינפלציה מעמידה בספק רב את המשך המדיניות המוניטרית המרחיבה. ביום רביעי בשבוע הבא, 21 באוקטובר, תפרסם הוועדה המוניטרית של בנק ישראל את החלטת הריבית הבאה שלה. לאחר שבנק ישראל ביצע שלוש הפחתות ריבית רצופות, וארבע מתחילת השנה, עד לרמה הנוכחית של 3.25%, הקונצנזוס בשוק הוא כי הריבית לא תופחת בשבוע הבא ל-3%.
הסיבות לעצירת ההפחתות ברורות: בנק ישראל מחויב לשמור על יציבות מחירים, והיפוך המגמה באינפלציה לעבר רף ה-2% והעלייה החזויה בהמשך השנה מחייבים את הבנק המרכזי לנקוט משנה זהירות.
אם לא די בכך, חוסר הוודאות הגיאופוליטי והחברתי, לצד הצורך למנוע פיחות חריף של השקל, ייאלצו את חברי הוועדה המוניטרית להמתין ולראות אם עליית המחירים תרוסן לפני שיחזרו לספק הקלות מוניטריות למשק. סיבה נוספת היא התחזיות שלפיהן הריביות בארה"ב ובאירופה יעלו עד סוף השנה. לפיכך, הפחתת ריבית בישראל נראית כעת רחוקה למדי, ועל פי ההערכות היא לא תתרחש לפני הרבעון הראשון של 2027, לאחר הקמת הממשלה הבאה.