אירוע אנטישמי ממוקד נגד עסק ישראלי בברצלונה: הלילה (בין שלישי לרביעי) רוסס גרפיטי שנאה בסניף השכונתי של רשת הגלידה הבינלאומית המצליחה "אניטה" (Anita), הממוקם בשכונת לה גרסיה (Vila de Gràcia) המרכזית בברצלונה. בכתובת שרוססה על קיר בית העסק נכתב: "ציונים תסתלקו מהשכונה".
מאז אירועי ה-7 באוקטובר, סניף הרשת בברצלונה חווה מספר מקרים של גילויי אנטישמיות ופשעי שנאה. למרות ההתנכלויות החוזרות ונשנות בעיר, בעלי הרשת מבהירים כי הם אינם נרתעים, מסרבים להוריד פרופיל וגאים לחלוטין בשורשיהם הישראליים.
עדי אביטל, מבעלי רשת "אניטה", מסר בתגובה לאירוע: "אנחנו גאים בשורשים הישראליים שלנו. הדלת שלנו פתוחה לכל אדם, מכל דת ולאום, וכך היא תישאר. את הכתובת המרוססת אפשר למחוק, את השורשים שלנו לא יוכלו למחוק ואנו לא ניתן לשנאה ולהפחדה להכתיב מי אנחנו. נמשיך לייצג בגאווה את העשייה הישראלית ולהיות רשת בינלאומית מובילה".
רשת הגלידריות "אניטה", שהחלה כעסק משפחתי קטן בשכונת נווה צדק בתל אביב, צמחה לאימפריה חובקת עולם המונה כיום כ-30 סניפים בינלאומיים. לצד הסניף בברצלונה, הרשת מפעילה סניפי דגל מצליחים באוסטרליה (סידני, מלבורן, בריסביין וקנברה), בארצות הברית (ניו יורק, לוס אנג'לס, מיאמי ולאס וגאס), בלונדון, פוארטו ריקו, במקסיקו, בניו זילנד ובקפריסין.