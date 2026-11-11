הלילה (בין שלישי לרביעי) רוסס גרפיטי שנאה בסניף השכונתי של רשת הגלידה הבינלאומית המצליחה "אניטה" (Anita), הממוקם בשכונת לה גרסיה (Vila de Gràcia) המרכזית בברצלונה. בכתובת שרוססה על קיר בית העסק נכתב: "ציונים תסתלקו מהשכונה".

הלילה (בין שלישי לרביעי) רוסס גרפיטי שנאה בסניף השכונתי של רשת הגלידה הבינלאומית המצליחה "אניטה" (Anita), הממוקם בשכונת לה גרסיה (Vila de Gràcia) המרכזית בברצלונה. בכתובת שרוססה על קיר בית העסק נכתב: "ציונים תסתלקו מהשכונה".

אירוע אנטישמי ממוקד נגד עסק ישראלי בברצלונה: הלילה (בין שלישי לרביעי) רוסס גרפיטי שנאה בסניף השכונתי של רשת הגלידה הבינלאומית המצליחה "אניטה" (Anita), הממוקם בשכונת לה גרסיה (Vila de Gràcia) המרכזית בברצלונה. בכתובת שרוססה על קיר בית העסק נכתב: "ציונים תסתלקו מהשכונה".

מאז אירועי ה-7 באוקטובר, סניף הרשת בברצלונה חווה מספר מקרים של גילויי אנטישמיות ופשעי שנאה. למרות ההתנכלויות החוזרות ונשנות בעיר, בעלי הרשת מבהירים כי הם אינם נרתעים, מסרבים להוריד פרופיל וגאים לחלוטין בשורשיהם הישראליים.

מאז אירועי ה-7 באוקטובר, סניף הרשת בברצלונה חווה מספר מקרים של גילויי אנטישמיות ופשעי שנאה. למרות ההתנכלויות החוזרות ונשנות בעיר, בעלי הרשת מבהירים כי הם אינם נרתעים, מסרבים להוריד פרופיל וגאים לחלוטין בשורשיהם הישראליים.

מאז אירועי ה-7 באוקטובר, סניף הרשת בברצלונה חווה מספר מקרים של גילויי אנטישמיות ופשעי שנאה. למרות ההתנכלויות החוזרות ונשנות בעיר, בעלי הרשת מבהירים כי הם אינם נרתעים, מסרבים להוריד פרופיל וגאים לחלוטין בשורשיהם הישראליים.