סעודיה לא נוהגת לפרט על הנזקים הנגרמים מתקיפות החות'ים לעברה בשבועות האחרונים. התיעוד שהיא מפרסמת מוגבל מאוד, היא גם מזהירה בצורה עקבית את התושבים לא לתעד את הפגיעות, וההודעות שמתפרסמות מטעם הקואליציה בהובלתה מדווחות בעיקר על יירוטים מוצלחים. היא עדיין מנסה, בתוך הכאוס, להקרין עוצמה ושגרה.

בישיבת ממשלה שהתקיימה שלשום (שלישי) בראשות יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אף שיבחו את "הצלחת חידוש זרימת הנפט דרך צינור מזרח-מערב, שדווח בספטמבר האחרון כי הותקף על ידי כטב"מים ששוגרו משטח עיראק. בישיבה נמסר: "התאוששות מהירה זו מדגימה את הגמישות התפעולית הגבוהה של מגזר האנרגיה בממלכה, ואת יכולתו לפתח פתרונות טכניים ולנהל מצבי חירום".

גלריה תיעוד התקיפה בשדה התעופה בריאד

אך למרות הניסיון להפגין יציבות, סעודיה ניצבת מול אתגרים כלכליים משמעותיים, לטווח הקצר והארוך, שמעמידים בסכנה את חזון 2030 של בן סלמאן – הפיכת סעודיה למעצמה גלובלית: כלכלית, לוגיסטית וטכנולוגית. אחרי הפגיעה המשמעותית בשבת האחרונה בשדה התעופה המלך חאלד בריאד, נראה כי גם יכולתה של סעודיה להסתיר את גודל האיום עליה, הולכת ונשחקת.

החות'ים יודעים היטב לאן הם מכוונים

הפגיעה הכלכלית במדינה כבר מורגשת. סקטור התעופה נפגע בעקבות התקיפות החות'יות שהשביתו את שדה התעופה המלך חאלד, המהווה שער כניסה משמעותי למבקרים, משקיעים ואנשי עסקים. גם התקיפות האחרות של החות'ים, לעבר שדות תעופה ומוקדים אסטרטגיים נוספים בסעודיה, כבר נותנות את אותותיהן.

התקיפות החות'יות מגיעות בתקופה עמוסה בלוח הזמנים העסקי של סעודיה. הממלכה מתכוננת לארח בהמשך החודש את הפסגה המדוברת 'יוזמת ההשקעות העתידית'. מדובר באירוע דגל של סעודיה שאמור להתקיים בין 29-26 באוקטובר. בדרך כלל האירוע מושך אליו בכירים, משקיעים בינלאומיים ובנקאים, אך המצב הביטחוני הופך את קיומו למורכב.

בנוסף, בימים אלה, בין כל הכאוס, מתקיים בסעודה קונגרס האנרגיה של מועצת הנפט העולמית. הכנס נפתח ביום ראשון, וצפוי להסתיים היום. בכירים רבים שהיו אמורים להגיע ביטלו הגעתם עקב המצב הביטחוני, ביניהם מנכ"לי חברות ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, ו-BP. אירועים נוספים בסעודיה הושפעו כמובן גם הם. מארגני פורום מיסק העולמי, כנס שנתי שמאורגן על ידי ארגון לא ממשלתי המקורב ליורש העצר, ביטלו את האירוע הגדול, שאמור היה להתקיים בנובמבר.

קונגרס האנרגיה של מועצת הנפט העולמית. לא מעט בכירים ביטלו הגעתם ( צילום: Baraa Anwer\AP )

במסגרת הצגת השגרה, משרד האנרגיה הסעודי פרסם סרטון מקונגרס הנפט העולמי לצדו כתב כי "מבקרים ומשתתפים ממשיכים להגיע, ויוצאים למסע חדש של דיאלוג, ידע והשפעה". הנסיך הסעודי עבד אל-עזיז בן סלמאן, שר האנרגיה, הודיע השבוע במהלך קונגרס האנרגיה: "המילה פחד אינה קיימת בלקסיקון הסעודי. אנחנו, הסעודים, חסרי פחד. בעלי יכולת ונחישות. נוכיח לעולם שנתגבר על כל אתגר, ועם זאת, עינינו נשואות אל מה שיוביל אותנו לעתיד. לעתידם של בנינו ובנותינו, ושל ילדיהם. לעולם לא נחמיץ הזדמנות לשמר את המחויבות ואת החזון שלנו. חזון שהציב אותנו הרבה לפני רבים אחרים".

עוד אמר באירוע כי אין מדינה בעולם שעברה תהליך שינוי בפרק זמן כה קצר כמו סעודיה והוסיף: "אנחנו יודעים שהעולם עומד לצידנו. יש לנו אמונה אמיתית שאנחנו אלה הקובעים את עתידנו – ולעולם לא ניתן לו לחמוק מידינו".

החות'ים יודעים היטב לאן הם מכוונים ובמה הם רוצים לפגוע. "בפייננשל טיימס" שוחחו בימים האחרונים עם פארע אל-מסלמי, ממכון המחקר הבריטי צ'טהאם האוס, שהדגיש כי הפגיעה בשדות התעופה של סעודיה נועדה לגרום נזק מרבי לתשתיות הכלכליות ולמוניטין של הממלכה. לדבריו מדובר בשיקול חשוב של החות'ים. "לסעודיה יש מה להפסיד, להם לא. הכלכלה היא התחום שבו הם מרגישים כי ביכולתם לגרום את הנזק הרב ביותר", אמר.

כלכלת סעודיה התכווצה בכ-5% ברבעון

הדעות חלוקות לגבי ההשלכות ארוכות הטווח של המתקפות הנוכחיות על הכלכלה הסעודית ויכולתה של סעודיה להשתקם. במאמר בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי נכתב בימים האחרונים: "החות'ים מנהלים מערכה עזה המכוונת לעורק החיים של הכלכלה הסעודית ומאיימת על מגזריה החיוניים - ובראשם האנרגיה, התעופה, התיירות וההשקעות הישירות". הודגש גם השיבוש בזרימת הנפט הסעודי לשווקים הבינלאומיים, תוך פגיעה בתדמית הכלכלית של הממלכה.

לפי הכותב, "התקפות החות'ים יצרו מצב זמני של אי ודאות סביב הכלכלה הסעודית", אך עם זאת, לטענתו, "מדובר בהשפעה זמנית שתיעלם עם הפסקת המתקפות הנוכחיות והמלחמה באיראן".

ד"ר גוז'נסקי: "התחזית של קרן המטבע לכלכלה הסעודית לא טובה. היא צופה שב-2026 תהיה התכווצות של כמעט 4 אחוזים בתוצר. בן סלמאן חתום על הדברים האלה, הוא הבטיח יציבות, שגשוג וביטחון. זה לא קורה. הם נסוגים אחורה בהרבה מאד דברים ועשו הרבה טעויות"

באל-אחבאר הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה ועם הציר של איראן והחות'ים, פרסמו כתבה תחת הכותרת: "מחיר ההסלמה עם תימן: סעודיה מסכנת את כלכלתה". נכתב כי "ההסלמה הסעודית בתימן מציבה את מתקני הנפט וקווי היצוא על הכוונת של החות'ים, ומאיימת על כלכלת הממלכה בהפסדים נרחבים, תוך שהיא דוחפת מיליוני תימנים לעבר עוני ורעב נוספים". צוטטו בכתבה נתונים שיוחסו לבנק המרכזי של סעודיה, לפיהם הכלכלה התכווצה ב-4.7 אחוזים בחישוב שנתי ברבעון השני של השנה.

ד"ר יואל גוז'נסקי, איש המל"ל לשעבר, חוקר בכיר וראש תוכנית המפרץ ב-INSS, מסר בשיחה עם ynet כי "הבטחת 2030 (של יורש העצר הסעודי), שגם ככה נתונה לקשיים ומקרטעת, תהיה עכשיו קשה יותר ליישום. סעודיה צריכה הון, השקעות וידע. בהקשר הזה, המלחמה הנוכחית עושה לה ממש לא טוב. צינור מזרח-מערב הותקף פעם אחר פעם. זה נכון שהסעודים מצליחים להשמיש אותו, אבל יכולים לתקוף אותו שוב. גם עם ההצהרות של שר הכלכלה הסעודי, האמון בו לא גדול. זה נשמע לא אמין, שהם יכולים להתמודד".

עוד מסר בנוגע לתקיפה הקשה בשדה התעופה של ריאד בשבת: "הם לא מצליחים להגן על אחד האתרים הכי אסטרטגיים בממלכה. שדה התעופה הבינלאומי החשוב בממלכה, בריאד, מושבת כבר כמה ימים. חברות טיסה לא טסות. יש בעיה בזיהוי (התקיפות), בגילוי וגם ביירוט. חוקרים עכשיו למה הפשלה הזאת התרחשה".

מוחמד בן סלמאן, יורש העצר של סעודיה ( צילום: Nathan Howard/Pool via AP )

ד"ר גוז'נסקי הוסיף: "ערב המלחמה הכלכלה הסעודית הייתה במצב טוב. אבל המלחמה, מפברואר מול איראן ועד היום, לא עשתה טוב לסעודיה". לדבריו, הדימוי של הממלכה נפגע כמי שיכולה לשמור על יציבות. "גם ככה הרבה מאד מהדברים של חזון 2030 בוטלו, חלקם היו מגלומניים ומלכתחילה בעייתיים ביישום", אמר, "עכשיו מתחילים להישמע קולות ששמים בסימן שאלה אפילו את המשך היציבות הסעודית (של המשטר). זה אחד המשברים הכי חמורים שסעודיה ידעה מעודה. לפחות ב-35 השנים האחרונות אני לא זוכר איום כזה במקביל, שיורים (לעבר סעודיה) גם מעיראק, גם מתימן, וגם יכולה להיות התחדשות של המלחמה באיראן בכל רגע. מצר הורמוז משובש, מצר באב אל-מנדב משובש". עוד הוסיף: "ככל שמחיר המלחמה עולה, הדימוי נפגע, הכלכלה נפגעת, כל הדברים האלה נפגעים, והתסכול יכול לגדול לא רק בקרב האזרחים, אלא בתוך משפחת המלוכה. ואנשים שהוא (יורש העצר) נישל ודחק החוצה יכולים להגיד 'דיי', ועל רקע המלחמה והלחצים הגוברים לעשות מעשה. זה עדיין לא קורה אבל העובדה שהוא השליט הריכוזי ביותר שהיה בתולדות הממלכה הסעודית, מצד אחד זה דבר יעיל, אבל זה גם אומר שאם משהו קורה לו, כל הסיפור הזה קורס.