50%-60% פחות ממחיר קוקה קולה: זה מה שמבטיח מותג חדש של משקאות דמויי קולה, קינלי וספרייט, כולל גרסאות זירו, שיחל להימכר בזול ברשתות השיווק, שהראשונה מהן תהיה ככל הנראה רמי לוי.

למותג קוראים ColamaX וטעמו דומה מאוד לטעם קוקה קולה. נטען שמחירו לצרכן יהיה 1.5 שקל לפחית, כשהגדלים הם 150 ו-200 מ"ל במארזי 12 ו-24 פחיות. בפיצוציות המחיר לפחית יהיה 2.5 שקל. בקרוב יימכרו גם פחיות בנפח 330 מ"ל שיעלו 2.5 שקל לפחית במארז ו-4.5-4 שקלים לפחית שתימכר בפיצוציות.

ColamaX ( צילום: מירב קריסטל )

היבואן לישראל הוא טובין לוגיסטיק בע"מ, שבבעלות אבי טובין. הייצור נעשה במפעל משקאות באל-מפרק שבירדן. היצרן הוא S.L.F, חברה לייצור משקאות קלים שממוקמת באל-מפרק, ירדן.

"אנחנו מייצרים גם באירופה ובארה"ב", אמר טובין ל-ynet. "אני הייתי מהראשונים שהביאו קוקה קולה מאוקראינה וגיאורגיה. ייבאתי קוקה קולה גם מירדן. ואז נוצרו המון קשיים בגלל המלחמות לכן העדפתי לייצר מותג שבבעלותי שיהיה בשליטה שלי. כמובן שדאגנו לאיכות הכי טובה, זה מיוצר בפס ייצור ענק, עם אישורים אמריקניים ואירופיים ו-FDA".

ומצב ביטחוני מתוח לא יכול לפגוע ביבוא מירדן? "כיוון שירדן זו הובלה יבשתית אז לא. המעבר לא נסגר אף פעם. יש יבוא ירקות ומכוניות מירדן. זה כמו נסיעה מאילת".

אם ההובלה יבשתית, תמכרו גם בקבוקים? "כרגע לא נשווק בקבוקים, כי המחיר של בקבוק הוא 8-7 שקלים, במחיר הזה צרכן יכול להביא לכל המשפחה פחיות באותו מחיר".

המותג הוא בבעלותך? "כן. רשמתי אותו בארץ ובארה"ב. גם בניגוד ליבוא המקביל, שם כל הפחיות מגיעות עם תוויות בעברית מודבקות, פה אנחנו דאגנו שהפחיות יהיו בעיקר בעברית, כשהכל מודפס ולא מודבק".

אתה חושש מהמתחרה הגדול? "השקענו בזה הרבה מאוד כסף ואנחנו לא מתחרים בקוקה קולה. זה פשוט עוד מותג חדש במחיר ששווה לכל כיס, אין לנו עניין להתחרות באף אחד. מי שאוהב סוג מסוים של קולה, ימשיך לקנות את הקולה לא משנה באיזה מחיר. אנחנו גם מייבאים מים מינרליים מיוון ומטורקיה".

יש עדיין יבוא מגיאורגיה

המשקה החדש כולל מים, סוכר, פחמן דו-חמצני, קרמל, מווסת חומציות וחומצת לימון. הוא כשר פרווה בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת (בעלז) ובאישור הרבנות הראשית לישראל.

קשה מאוד להתחרות במותג קוקה קולה בישראל. מותגים פרטיים כשלו, ושני המותגים המתחרים מצליחים פה הרבה פחות. רק היבוא המקביל מצליח באמצעות שימוש באותו מותג ומכירת פחיות בגדלים שונים.

למרות זאת, היבוא המקביל של פחיות קוקה קולה מגיאורגיה נמשך. "יש יבוא, אנחנו מייבאים בשוטף ומוכרים ברשתות רבות", אמר ל-ynet היבואן המקביל יאיר מלמד, הבעלים של חברת היבוא סי סקיי. "אנחנו זולים בעד 70% מהחברה המרכזית למשקאות קלים, מקוקה קולה ישראל. אנחנו מוכרים גדלי פחיות של 150 מ"ל ו-330 מ"ל ב-24.90-12.90 שקל".