בשיתוף FLY CARD

תקופת החגים היא אחת התקופות היקרות בשנה למשקי בית בישראל. אירוח, מתנות, קניות לבית, נסיעות משפחתיות, בילויים עם הילדים ולעיתים גם חופשה, יוצרים עומס הוצאות שמגיע מיד אחרי חודשי הקיץ.

הדרך להתמודד עם התקופה הזו אינה בהכרח לוותר על הכול, אלא להבין מראש לאן הכסף צפוי ללכת, איפה בדרך כלל נוצרת חריגה, ואילו הוצאות יכולות לייצר גם הטבות וערך נוסף בהמשך.





טיפ ראשון: הכל מתחיל בתכנון

לפני שמתחילים לקנות, כדאי למפות את כל קטגוריות ההוצאה של תקופת החגים: אירוח, מתנות, בגדים, נסיעות, בילויים, חופשה והשלמות של הרגע האחרון. הרבה משפחות מגלות שהחריגה לא מגיעה מהוצאה אחת גדולה, אלא מרצף של תוספות קטנות שלא נכנסו לתכנון המקורי.

אחרי שמבינים את התמונה המלאה, אפשר להגדיר סדרי עדיפויות: על מה לא רוצים לוותר, איפה אפשר להתגמש, ומה ניתן לדחות לאחרי החגים. כך התקציב הופך מכלי תאורטי לכלי שמכוון החלטות בפועל.

גלריה גל ההוצאות של החגים מוציא אתכם משליטה? כך תוכלו לעבור את תקופת החגים בשלום, וגם לקצר את הדרך לחופשה הבאה ( צילום: שאטרסטוק )





טיפ שני: ניהול התקציב באמצעות כלים חכמים

בתקופת החגים יש הרבה מבצעים, מארזים והנחות נקודתיות, אבל לא כל מבצע באמת מוזיל את סל הקנייה. כדאי לבדוק את המחיר הסופי של הסל, את הכמות שבאמת צריך, ואת העלות הכוללת כולל משלוח, נסיעות או השלמות נוספות. כדי שהתכנון לא יישאר רק בתיאוריה, מומלץ להיעזר בכלים דיגיטליים וחינמיים.

בניית תקציב: ארגונים חברתיים הפועלים ללא כוונות רווח מספקים באתרים שלהם מדריך להכנת תקציב, שיכול לשמש אתכם גם ביום יום. גליון ההכנה לניהול תקציב סייע לאלפי משפחות להבין כיצד להתנהל בצורה כלכלית אחראית ונכונה יותר.

השוואת מחירים: אפליקציות רבות מאפשרות לנו לבצע השוואת מחירים, שתקל עלינו למצוא הנחות משתלמות. בישראל פועלות מספר אפליקציות חינמיות המציעות השוואה מיידית ונוחה של מחירים לכל מוצר שתרצו. מזינים את השם של האזור או הרחוב שלכם, ולאחר מכן את שם המוצר, וככה אפשר לדעת מה הכי משתלם לרכוש ואיפה.





טיפ שלישי: הופכים הוצאות קיימות לטיסה הבאה

אחת הדרכים לשלוט בתקציב החג היא לרכז את ההוצאות במקום אחד. בנוסף, חלק מההוצאות הבלתי נמנעות שאנחנו כבר מבצעים יכולות לייצר לנו ערך חזרה. כרטיס FLY CARD של אל על עם ישראכרט, למשל, מאפשר לצבור נקודות במועדון הנוסע המתמיד על כל רכישה. את הנקודות ניתן להמיר לכרטיסי טיסה, שדרוגי מושב והטבות בלעדיות נוספות באל על. כך הקניות של החג מקרבות אתכם באופן ישיר לחופשה הבאה. בנוסף, במהלך חודש ספטמבר מוצעת למצטרפים חדשים ולקוחות קיימים שעוברים לפלייקארד של אל על עם ישראכרט הטבה מיוחדת של 200 דולר להזמנת כרטיס טיסה באל על.

200 דולר להזמנת כרטיס טיסה ( צילום: שי פרנקו )





טיפ רביעי: ניצול מועדוני הטבות לפלטפורמות מוזלות

אל תשלמו מחיר מלא על אטרקציות ובילויים בחג לפני שבדקתם את אפשרויות החיסכון.

קניות מוזלות במחיר עלות: מיזמים חברתיים שונים מציעים רכישה של מוצרי מזווה וצריכה בסיסיים של יצרנים וספקים קטנים או פחות מוכרים. המודל העסקי עוקף את רשתות השיווק הגדולות ואת פערי התיווך, ובכך מאפשר לצרכנים לרכוש מוצרי יסוד ומוצרי חג במחירים שקרובים למחירי עלות (לעתים עד 50% הנחה בהשוואה לרשתות השיווק).

הכל מתחיל בתכנון ( צילום: shutterstock )

בחנות ההטבות FLY STORE של FLY CARD, תוכלו למצוא עד 50% הנחה בנקודות על מגוון אטרקציות יומיות (כמו "אייס בוקס" ו-Balloon Wonderland), הצגות ילדים לחגים ("תיבת נוח", "אנני"), הופעות במועדונים המובילים (זאפה, אמפי תל אביב, גריי) ועד למוצרי חשמל, גאדג'טים לבית ומחשבים. בנוסף, מחזיקי הכרטיס נהנים מהטבת יום הולדת ייחודית המעניקה 50% הנחה בנקודות לזוג כרטיסי טיסה (בתוספת מיסים).





בשורה התחתונה

כשהתכנון המוקדם פוגש ניצול נכון של הטבות האשראי, צבירת נקודות מואצת ושימוש חכם במועדוני הצרכנות – ההוצאות השוטפות של החג לא רק נשארות בשליטה, אלא הופכות לערך אמיתי ולכרטיס הטיסה לחופשה הבאה שלכם.





בשיתוף FLY CARD