אם אין גבינה לבנה, קנו גבינת שמנת ב-17 שקל: שוב מחסור בקוטג' וגבינה לבנה והצרכנים משלמים ביוקר. קשה מאוד למצוא בימים אלה מכלי 250 גרם של גבינת סקי 5% של שטראוס, גבינה לבנה טרה וגבינה לבנה 5% ו-9% שומן של תנובה.

מי שמגיע לסופר בערב, ימצא מדפים ריקים במקררים. בבוקר אפשר להשיג קוטג', אבל קשה מאוד למצוא גבינה לבנה, למעט מכלי 500 גרם שצצים לפרקים. זה מחסור זמני שאמור להסתיים תוך שבוע אבל בינתיים הצרכנים מתוסכלים.





בענף טוענים שסיבת המחסור היא שכל המחלבות איבדו ימי ייצור בכיפור שהשתלב עם שישי שבת. כל הפסקת ייצור מצריכה הפעלה מחדש של המכונות: תהליך של כמה שעות. קוטג' וגבינה לבנה הם שני מוצרים שדורשים מספר שעות כדי לחדש רצף ייצור. מועצת החלב אף הוציאה הודעה לפני החגים לפיה "סמיכות ראש השנה ויום הכיפורים לשבתות ייצור רצף ימים ללא ייצור ועלול להביא למחסורים נקודתיים".

מחסור בגבינה לבנה. ארכיון ( צילום: מירב קריסטל )





קונים גבינת שמנת ומשלמים פי 3

אז מה צרכנים עושים? אחד מהם סיפר ל-ynet שכתחליף לגבינה לבנה, ביקש לקנות גבינת נפוליאון 9% שומן של תנובה. המחיר הכעיס אותו מאוד: 16.90 שקל ל-225 גרם.

בעוד שגבינה לבנה היא מוצר שהמדינה מפקחת על המחיר שלו ואסור לקמעונאים למכור אותו ביותר מ-5.87 שקלים, גבינת שמנת כמו נפוליאון, אפילו בגרסתה דלת השומן, אינה מפוקחת ואפשר להשתולל עם המחיר. הפער ל-100 גרם לפי המחיר אותו מצא הלקוח במחסני השוק: 220%. כלומר על נפוליאון תשלמו יותר מפי 3.

בדקנו כמה עולה הגבינה ברשתות אחרות ומצאנו גם מחירים גבוהים יותר: 17.90 שקל ואפילו 18.90 שקל. אבל יש גם מבצעים: 9.90 שקלים במקום 17.90 שקלים לחברי מועדון ויקטורי בויקטורי סיטי, 10 שקלים במקום 15.90 שקל בסלאח דבאח ו-12 שקל בסופר יודה ופרש מרקט במקום 18.90 שקל. בסניף יוחננוף בירושלים היא נמכרת ללא מבצע ב-13.90 שקל ובסניפי רמי לוי ב-14.60 שקל.

"גם 11 או 12 שקל במבצע זה גזל לגבינת נפוליאון", טוען הלקוח. "את המחירים האלה קובעות המחלבות והרשתות מעמיסות על זה עוד רווח, לא החקלאים. וזה עוד בזמן שיש מחסורים בגבינות בפיקוח, מה שלא פעם מכריח לקוחות לקנות ביוקר מוצרים דומים למוצר המפוקח, כמו זה".

סימפוניה זולה יותר

בדקנו כמה עולה גבינת סימפוניה 5% 200 גרם של שטראוס, המתחרה הישירה של נפוליאון בסגמנט גבינות השמנת הרזות. מצאנו אותה ב-13.90-7.70 שקל, כ-3.85 עד 6.95 שקלים ל-100 גרם, לעומת נפוליאון שנמכרת ב-18.90-9.90 שקלים (225 גרם). בטווח הנמוך ההבדל מינורי, בטווח הגבוה יש פער משמעותי בין הגבינות, כך שנפוליאון יקרה יותר ב-20% ל-100 גרם.

ניתן להסביר זאת בכך שבסימפוניה 5% יש פחות שומן מנפוליאון 9% ושומן זה רכיב יקר, אבל בתנובה טוענים שדווקא הפחתת השומן בגבינות שמנת היא הליך יקר, אז לא ברור הפער.

גם לטרה יש גבינת שמנת 5% שנמכרת ב-16.90-10 שקל, מעט יקרה מסימפוניה וגם למחלבות גד יש גבינת שמנת 5%, ניו יורק, שנמכרת ב-18.90-11 שקל והיא כרגע היקרה ביותר מבין הישראליות. גבינות הייבוא לא זולות יותר. ארלה נמכרת ב-19.90-9.90 שקל ל-200 גרם ואריזת פילדלפיה לייט 13% שומן נמכרת ב-18.90-11 שקל ל-150 גרם בלבד.