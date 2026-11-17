הדלפה ענקית מטלטלת את אחד הבנקים הגדולים באירופה: חושפי שחיתויות הדליפו יותר מ-15 מיליון מסמכים פנימיים של דויטשה בנק. לפי "פייננשל טיימס" המסמכים חושפים התנהלות פסולה, כשלים מערכתיים, חוסר מקצועיות, הבטחות לרפורמה שלא קוימו, וגם סודות של כמה מלקוחות הבנק המיליארדרים והאוליגרכים, וביניהם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וג'פרי אפשטיין.

בין המסמכים יש מיילים, חקירות פנימיות, פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון, תיקי ציות (Compliance - המחלקה שאחראית לוודא שהבנק פועל לפי החוק והרגולציה) ושיחות צ'אט של עובדים. הם שופכים אור חדש על הקריירה של המנכ"ל כריסטיאן זוינג, שנכנס לתפקיד ב-2018. לזוינג מיוחס בדרך כלל החילוץ של הבנק, שנקלע לשערוריות רבות, מסף התהום ועד לרווחי שיא.

גלריה מטה דויטשה בנק בפרנקפורט ( צילום: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP )

לפי המסמכים, האיש שהבטיח לשים סוף לשרשרת השערוריות דחף בפועל, הרחק מעיני הציבור, ללקיחת סיכונים גדולה יותר, התקומם נגד מחלקת הציות והסתיר חלק מהבעיות של הבנק מבעלי המניות.

התחקיר, שנקרא Inside Deutsche Bank, חושף גם תעלולים חשבונאיים ודיווחים כספיים הגובלים בהטעיה. הוא מוסיף פרטים שלא היו ידועים על הקשר של הבנק עם טראמפ ואפשטיין.

הממצאים העיקריים שפורסמו היום: תחת זוינג תכנן הבנק להרחיב את פעילותו הידועה לשמצה ברוסיה. הוא דחה את חששות מחלקת הציות מלקוחות הקשורים לקרמלין, ודווקא כשענני הסערה הגיאופוליטיים כבר התקבצו.

עוד נחשף כי הבנק הדליף בטעות את הצהרות המס של טראמפ בקדנציה הראשונה שלו והסתיר את הטעות מהבית הלבן. זוינג תודרך על הטיפול במשבר.

דויטשה בנק גם העביר תשלומים חשודים הקשורים לאפשטיין בהיקף של כמעט 600 מיליון דולר, הרבה יותר ממה שהיה ידוע עד כה.

המסמכים מתעדים שרשרת של ליקויי ציות, חולשות בממשל התאגידי, חוסר מקצועיות וכשלים טכנולוגיים. ביניהם הודאה בפני הרגולטורים שהבנק פעל למעשה "מחוץ לחוק ולסדר".

פייננשל טיימס בחן את המסמכים יחד עם יותר מ-200 עיתונאים מעשרות כלי תקשורת ברחבי העולם, בהם "דר שפיגל", "לה מונד", "ניו יורק טיימס", סוכנות הידיעות היפנית קיודו, "אל יוניברסל" ו"דראג'". את התחקיר ריכז ארגון ללא מטרות רווח מדרום אפריקה בשם ברקודה מדיה בתמיכה טכנית של מרכז הנתונים והמחקר DARC בגרמניה.

מה שהניע את שני חושפי השחיתויות להעתיק את המסמכים היה בעיקר הקשר של הבנק לאוליגרכים ולכסף רוסי. הם העבירו את החומר לעיתונאי ההודי ג'וסי ג'וזף ולעיתונאית הדרום אפריקנית חדיג'ה שריף. בהצהרה אמרו שפעלו "למען האינטרס הציבורי", כדי לחשוף את התנהלות הבנק, כולל "נושאים כמו חשבונות של אוליגרכים רוסים". אחד מהם הוסיף כי "הבנק זקוק לשינוי מוחלט בהנהלה ובתרבות".

מנכ"ל דויטשה בנק, כריסטיאן זוינג ( צילום: Michael Probst / AP )

דויטשה בנק נמצא מאז 2021 תחת הסדר דחיית העמדה לדין עם משרד המשפטים האמריקני, כלומר הסכם שלפיו התביעה מוותרת על כתב אישום בתנאי שהבנק מקיים התחייבויות לתיקון. השנה לבדה פשטו עליו הרשויות בגרמניה שלוש פעמים.

מאז 2012 שילם הבנק 18.6 מיליארד אירו כדי לסגור טענות להפרות ותביעות בשורת שערוריות, בהן מניפולציות בשוק, הלבנת כספים רוסיים, בקרות חלשות, מכירה מטעה של מוצרים והצגת מצגי שווא.

דויטשה בנק מסר כי הנושאים שעלו בהדלפה "מתייחסים לאירועים מלפני שנים רבות, ובחלק מהמקרים לפני עשרים שנה. במקרים הרלוונטיים הם נבדקו בזמנו ונדונו עם הרגולטורים. אנחנו בנק אחר היום. תחת הנהגתו של כריסטיאן זוינג, דויטשה בנק עבר שינוי יסודי", נמסר.

הבנק הוסיף שהשקיע 7 מיליארד אירו בשיפור הבקרות בין 2019 ל-2025, וכי ההתקדמות שלו "זכתה להכרה מצד השוק, רגולטורים מרכזיים ורשויות פיקוח, וגם מצד לקוחות ובעלי עניין אחרים".