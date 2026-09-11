האינפלציה בארה"ב בחודש אוגוסט ללא שינוי על 3.4%, ובהתאם לתחזיות. בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 0.4% באוגוסט. אינפלציית הליבה (ללא מזון ואנרגיה) עלתה בקצב שנתי של 2.4%.

בחודש יולי, האינפלציה בארה"ב עמדה על 3.4%, בהתאם לתחזיות. קצב האינפלציה השנתי האט מעט, לאחר שביוני עמד הנתון על 3.5%. בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-0.1%. אינפלציית הליבה השנתית - שאינה כוללת אנרגיה ומזון, עמדה על 2.5% - גם כאן לא היו הפתעות - לעומת קריאה של 2.6% ביוני.

קווין וורש ודונלד טראמפ ( צילום: AP Photo/Manuel Balce Ceneta )

ביום רביעי הבא החלטת הריבית, כשהסיכוי להעלאה גבוה, בעיקר לאחר דוח התעסוקה החזק והמפתיע של אוגוסט, כמו גם העימותים מול איראן בהורמוז שגורמים לעלייה במחירי האנרגיה. מסחר בחוזים עתידיים על ריבית הפד מראה הסתברות של כ-71% להעלאת ריבית.

לפני שבוע פורסם כי למשק האמריקאי נוספו 162 אלף משרות באוגוסט - הרבה מעל הצפי. מספר המשרות החדשות היה גבוה פי שלושה מהתחזיות, שעמדו על 53 אלף בלבד. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי על 4.1%, בהתאם לצפי.

בסוף חודש יולי הפד הותיר את הריבית בפעם ה-5 ברצף, על 3.75%, כשיו"ר הפד וורש אמר כי במידת הצורך - לא נהסס לפעול". לדבריו, ועדת השוק הפתוח "אינה מתעלמת" מזעזועים כלכליים משמעותיים שפגעו בכלכלת ארה"ב, והבנק המרכזי שואף להשתלט על האינפלציה. עוד אמר, "ביקשתי קרב משפחתי טוב, וקיבלתי אחד", לאחר שההחלטה התקבלה ברוב של 9 מול 3 שהצביעו בעד העלאה.

תוצאת דו"ח ה-CPI תהיה המפתח בשאלה האם הפד ישמור על הריבית ללא שינוי או יעלה אותה בשבוע הבא, אמר כריסטופר הודג', הכלכלן הראשי של ארה"ב ב-Natixis CIB Americas. "קריאה התואמת את תחזית הקונצנזוס תייצג את החודש הרביעי ברציפות של נתוני אינפלציה מעודדים ותקל על הלחץ להעלאת ריבית על ידי הפד בספטמבר", אמר. "אם האינפלציה תגיע גבוהה מתחזית הקונצנזוס, אנו צופים העלאת ריבית בישיבה בשבוע הבא".