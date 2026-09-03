זוג סיני שגילה כי המנות שהוגשו בחתונתו אינן אלה שהזמין ושילם עליהן – ניצח בקרב המשפטי: בית המשפט בווהו, שבמחוז אנהווי, אישר פסק דין שמחייב את המלון להשיב לזוג כ-1,500 דולר, בגין הפרשי המחיר, ולשלם כ-417 דולר נוספים, כפיצוי על עוגמת נפש.

הזוג הזמין לקבלת החתונה את חבילת "A" של המלון, החבילה היקרה יותר, ושילם את מלוא הסכום מראש. רק לאחר האירוע התברר שהמלון סיפק בפועל את חבילת "B", הזולה יותר, בשל טעויות של הצוות. בני משפחה וחברים היו הראשונים לשים לב לכך והתריעו בפני החתן והכלה בתום הסעודה שכמה מהמנות אינן תואמות את הסטנדרט שסוכם.

אילוסטרציה ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

בבדיקה שערכו לאחר מכן גילו השניים כי 10 מתוך 17 המנות העיקריות הוחלפו. כך, למשל, "סלמון בשמן בצל ירוק בסגנון קנטוני" הוחלף ב"טורבוט מאודה", ו"אוזן ים מאודה עם שום ואטריות ורמיצ'לי" הוחלפה ב"צדפות מסרק מאודות עם שום".

לאחר שהמשא ומתן מול המלון כשל, הגיש הזוג תביעה ובה דרש החזר של 3,750 דולר בגין הפרשי המחיר, השבה כפולה של הפיקדון, ופיצוי של 417 דולר על מצוקה רגשית. המלון מצדו הודה בטעויות ותלה אותן ברשלנות הצוות, אך טען שלא הייתה כל כוונה להונות, שהאירוע עצמו התנהל כשורה, שמדובר בסכסוך שירות חוזי ולא בתביעת נזיקין, ושהדרישה לפיצוי בגין נזק נפשי חסרת בסיס עובדתי ומשפטי.

בית המשפט דחה את הטענות. השופטים קבעו כי המלון הוריד באופן חד-צדדי את רמת המנות בסעודה בלי לקבל את הסכמת הלקוחות, וכי לא מילא את התחייבויותיו החוזיות במלואן, כך שמדובר בהפרת חוזה ברורה המצדיקה סעד כספי.