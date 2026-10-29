חברת "סמארט-סרוויס קי אנד קי", שמפעילה 12 סניפים של רשת KFC בישראל, ולה 100 עובדים, הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה דחופה למתן סעדים זמניים ולמינוי נאמן זמני. במסגרת הבקשה, שהוגשה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מבקשת החברה צו הקפאת הליכים, איסור על ביצוע דיספוזיציה בנכסיה ועיכוב הליכים נגדה, במטרה להמשיך להפעיל את הרשת כ"עסק חי".

על פי הבקשה, התחייבויות החברה עומדות על כ-37 מיליון שקל הלוואות בעלים, כ-9.5 מיליון שקל חובות בדין רגיל, כ-1.9 מיליון שקל חובות לעובדים וכ-1.2 מיליון שקל לרשויות. בחברה מנמקים את המצוקה התזרימית בשלל גורמים, ובהם אירועי 7 באוקטובר, ההסלמה הביטחונית ועוד. החברה מפעילה 12 סניפים בישראל, בין היתר בתל אביב, גבעתיים, ראשון לציון, כפר סבא, נתניה, אשדוד, חיפה (שלושה סניפים) וקריית עקרון.

KFC ( צילום: יח"צ )

השופט יעקב פרסקי קבע דיון ל-2 בנובמבר, ובשלב זה הוציא צו האוסר על החברה המפעילה את הרשת לבצע כל פירעון של חובות עבר, וכן ניתן צו האוסר פעילות בנכסי החברה.

במסגרת הבקשה נטען כי בעבר פעלה הרשת באמצעות זכיינים שונים, אולם בשנת 2012 הופסקה פעילות הרשת בישראל. עוד נטען כי עם חזרתו של המותג הבינלאומי KFC לפעילות בישראל העניקה בעלת הזיכיון, רשת KFC העולמית, זיכיונות לשני גורמים נפרדים: חברת מפקו, שלפי הבקשה הינו הזכיין הראשון שהחזיר את פעילות KFC לישראל ופתחה את הסניף הראשון שלה בנצרת בשנת 2019, כשהיא התמקדה בעיקר במגזר הערבי. בשיא פעילותה הפעילה 12 סניפים. אולם בבקשה כתוב כי ככל הידוע בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמשבר הכלכלי "החליטה על סגירת מלוא פעילותה בשנת 2025".

עוד נטען כי חברת סמארט סרוויס, שהגישה את הבקשה, הוקמה בשנת 2020 על מנת להקים ולפתח רשת סניפים נפרדת ועצמאית ללא קשר לחברת מקפו. הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד אביתר קרמר שותף וראש מחלקת חדלות פירעון במשרד וקסלר ברגמן. חלק מהעובדים מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן.

המותג הגלובלי אסר על פעילות פרסומית במלחמה

במסגרת הבקשה נטען כי הגורמים שהובילו לקשיי הרשת כוללים מספר אירועים: פרוץ המלחמה וההשלכות הכלכליות. נטען כי החל מאירועי 7 באוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל, חלה ירידה חדה ברווחיות, בין היתר, כתוצאה ממחסור בלקוחות, פגיעה קשה בתיירות והאטה צרכנית כללית אל מול גידול בהוצאות החברה לנוכח המשך תהליך הקמת ופתיחת סניפי הרשת. כל זאת, באופן שהביא להכבדה בנטל התפעולי של החברה.

כמו כן, נטען כי הנחיות מותג YUM הגלובלי אסרו על פעילות פרסומית בתקופת הלחימה, דבר שהוביל לצניחה נוספת בהיקף העסקאות. בנוסף נטען כי גלי הלחימה והסלמות חוזרות בחודשים אפריל ואוקטובר 2024, יוני 2025 (מבצע עם כלביא) ופברואר 2026 (מבצע שאגת הארי), גרמו כולם לאובדן עסקאות מתמשך.

כמו כן, על אף שחלק מהמסעדות שהופעלו על ידי סניפי הרשת היו סגורות או עבדו בהיקפים נמוכים משמעותית ביחס לתקופות מקבילות, תשלומי השכירות וההוצאות הקבועות נמשכו כסדרם, באופן שיצר פער תזרימי שהקשה על פעילות החברה.

לבסוף, נטען כי בשים לב לכך שבעלי המניות של החברה הינם תושבי רוסיה, בעת האחרונה נמנעה מהם האפשרות לפעול להזרמת כספים נוספים לחברה, לאור סנקציות שהוטלו על מוסדות פיננסיים ברוסיה, אשר מנעו העברת כספים נוספים מרוסיה לישראל.