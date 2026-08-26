בשבוע הבא חוזרים ללימודים והמחירים יורדים: בימים אלה יש הנחות בכל הרשתות על מלאי התיקים והקלמרים שנשאר בחנויות. בחלק מהרשתות הורידו גם מחירי ציוד משרדי. המבצעים יימשכו עד ה-31 באוגוסט.

ברשתות הסטוק בדרך כלל אין מבצעים, אבל נותר מלאי מוזל וחלקן כמו הסטוק, הורידו מחירים עבור חברי מועדון. למי שחיכה לרגע האחרון: במקס סטוק עדיין מוכרים תיקי גן ב-10.90 שקלים ותיקי א-ב ב-59.90 שקל.

גלריה המארז של קל גב. הוזל בקרביץ ב-100 שקל ( צילום: מירב קריסטל )

בקרביץ' "המארז המושלם" של קל גב שכולל תיק לכיתות א'-ב', תיק אוכל, קלמר ובקבוק שתייה, הוזל ב-100 שקל מ-399 שקל ל-299 שקל, הנחה של 25%. הנחה בשיעור זהה ניתנת בקרביץ בימים אלה גם על תיקי איסטפק, שנמכרים בדרך כלל ב-299.90-199.90 שקל ברשת.

תיקי קאנקן (Kånken Classic) הוזלו בקרביץ ב-50% מ-399 שקל ל-199 שקל. אם קונים תיק אדידס (שנמכרים ב-250-80 שקל), מקבלים קלמר במתנה באופיס דיפו ובקרביץ (קלמר שנמכר בנפרד ב-59.90 שקל).

קלמרים ממותגים הוזלו בקרביץ ב-40% מ-49.90 שקל ל-29.90 שקל ויש הנחה של 20% על יומנים שמחיריהם ברשת לפני הנחה: 54.90-24.90 שקל ועל מותג התיקים Livio, שנמכר לפני הנחה ב-250-200 שקל.

לפי קרביץ, הלהיטים הגדולים ביותר של השנה הם תיקים, קלמרים ויומנים של סטיץ' וקיי פופ. חלק מהדגמים כבר אזלו מהמלאי אבל יש לא מעט דגמים שעדיין נמכרים ובהנחה. יש כרגע הנחות של 30% תיקי סטיץ', שמחיריהם לפני הנחה היו 299-49 שקל ועל תיקי קיי פופ שנמכרו לפני הנחה ב-329-269 שקל. חלק מהמלאי כבר אזל.

לא מצאנו בקרביץ הנחה על תיקים של המותג הטרנדי אך היקר, ספרייגראונד, שנמכר ברשת בכ-500 שקל, על תיקי מרשמלו וגם לא על ציוד כמו מחברות, דפדפות, מחקים, עטים, סרגלים, מחדדים ועפרונות. לעומת זאת, שעון קידי ווטש נמכר במבצע כבר חודש: 49.90 שקל במקום 149 שקל.

עידן 2000: 25% הנחה על כל ציוד החזרה ללימודים

גם ברשת חנויות עידן 2000 כל תיקי וקלמרי K-Pop נמכרים ב-30% הנחה, כולל כפל מבצעים. הרשת מציעה מבצעים באפליקציה, למשל תיקי קלגב X-Fix ב-179.90 שקל במקום 239.90 שקל, באמצעות קופון, מוגבל ליחידה ללקוח.

תיקים במבצע בעידן 2000. "רשתות הסטוק הן תחרות" ( צילום: מירב קריסטל )

חנויות עידן 2000 וכפר השעשועים מופעלות על-ידי זכיינים וכל אחד מציע מבצעים משלו אבל רוב חנויות הרשת נמצאות כרגע בהנחה גורפת על ציוד בי"ס. למשל בחנות עידן 2000 בפ"ת, כל מחלקת חזרה לבית הספר נמצאת כרגע ב-25% הנחה עד 31 באוגוסט. 6 מחברות קמפוס ב-25.40 שקל במקום ב-29.90 שקל ותיקי ספרייגראונד ב-519.90-509.90 במקום ב-599.90 שקל. אפשר למצוא בחנויות גם מבצעי חיסול תיקי גן ב-24.90 שקל.

בחנויות האלה אפשר למצוא גם את מארז תיק ביה"ס של קלגב משנים קודמות ב-290 שקל. "המארז המושלם" של קל גב של השנה, כולל טרולי, נמכר בחנות שבדקנו ב-350 שקל במקום 430 שקל.

קיי פופ איכזב בתיקים

האם הורדות המחירים האלה שגרתיות לסוף הקיץ או לחץ בעקבות צמיחה והשתכללות של רשתות הסטוק בתחום החזרה ללימודים? לפי נועה אבו, מנכ"לית עידן 2000 וכפר השעשועים, "רשתות הסטוק הן תחרות אבל בדיוק כמו קרביץ והפנינג. אנחנו יודעים לתת חוויית שירות, אמא שמגיעה לחנות שלנו עם רשימה, יכולה להסתובב בה חצי שעה עם מוכר שמסייע לה, עובר איתה פריט פריט וגם לקבל מחירים טובים. יש לנו גם את כל המגוון כולל הרבה פריטים לא ממותגים. אנחנו גם יושבים בפריים לוקיישנים, כך שאתה מגיע לחנות ויושב גם במסעדה ליד וקונה גם חולצות בי"ס".

לגבי להיטים שנשאר מהם מלאי היא מציינת את קיי פופ, "שהיה הצלחה בציוד, פחות התיקים. סטיץ' היה להיט ענק לפני כמה שנים והיום הוא כבר מותג קבוע כמו מיקי מאוס".

תיקי איסטפאק ב-25% הנחה בקרביץ ( צילום: מירב קריסטל )

רשת אופיס דיפו יצאה בהנחה של 15% על כל התיקים באתר האינטרנט שלה ויש גם קודי הנחה בגובה 20% (ללא כפל מבצעים והנחות, לא כולל אילת) על פריטים נוספים. לא חל על בקבוקים וקופסאות אוכל. המימוש הוא באמצעות קוד קופון משפיענים למשל: 4720061 בסניפים ומימוש באתר באמצעות קוד קופון CHEN20. שימו לב שההזמנה צריכה להגיע בזמן.

תיקי מודן נמכרים באופס דיפו אונליין ב-297.42 שקל למארז במקום 349.90 שקל ומי שקונה רק תיק וקלמר, משלם 212.24 שקל.

תיקי ג'אנספורט גדולים נמכרים באתר אופיס דיפו ב-246.42 שקל, במקום ב-289.90 שקל, או ב-186.92 שקל במקום 219.90 שקל. תיק גב של נייקי נמכר כעת במקום 219.90 שקל, ב-186.92 שקל, תיק צ'מפיון נמכר כעת ב-144.42 שקל, במקום 169.90 שקל. מבצעים גם על תיקים קטנים לטיולים וחוגים: תיק ואנס ב-67.92 שקל במקום 79.90 שקל. תיק אאוטדור קטן ב-49.90 שקל. אגב אונליין, באתר קל גב מוכרים תיקי אאוטדור ב-99 שקל פלוס קלמר מתנה ובמשלוח חינם.

יולו: חיכיתם? הרווחתם

בחנויות ואתר יולו (YOLO) יש הנחות של 20%-50% על קלמרים, עפרונות ותיקים. ילקוטי פרו ב-209.52 שקל במקום ב-299.90 שקל או ב-143.94 שקל, ילקוטי 2 ב-1 ב-143.94 שקל במקום ב-239.90 שקל וב-119.95 שקל, קלמר כדורגל ב-22.95 שקל במקום ב-49.90 שקל וקלמרים נוספים ב-19.95 שקל, תיקי אוכל בכ-50 שקל במקום 90-80 שקל. ברשת הזאת יש גם מבצעים מקומיים למשל בסניפים בקניוני עזריאלי תוכלו לעיתים להוריד קופון הנחה ליולו.

ברשת "הסטוק" יש מארז תיק, קלמר, בקבוק וקופסת אוכל ב-299.90 שקל, דבק סטיק UHU שמונה גרם נמכר ב-2.90 ו-21 גרם נמכר ב-6.90 שקלים לחברי מועדון, אליו נרשמים ללא עלות. הרבה מהציוד שנמכר בסטוק מוצע במחירים לחברי מועדון וחלקם מחירים נמוכים ממש: מחברת חכמה כל הסוגים 4 ב-10.90 שקלים, עיפרון חודים פיילוט ב-4.90 שקלים, עט ג'ל פיילו ב-6.90 שקלים, שמיניית מחברות סיכה פסטל ב-5.90 שקלים ומארז 3 מחברות ספירלה נמכר שם רק ב-7.90 שקלים, אבל שימו לב: נייר 56 גרם כשמוצר איכותי בדרך כלל מכיל 70 גרם ולעיתים 80 גרם.

גם ברשתות אופנה הורידו מחירים

אפשר גם למצוא מוצרי חזרה ללימודים במקומות פחות צפויים, כמו פוקס אונליין. באתר פוקס המחיר של המארז המושלם של קל גב ירד קלות מ-499.90 שקל ל-479.90 שקל אבל אפשר להוזיל אותו עוד יותר אם צברתם נקודות כחברי מועדון דרים קארד. יש באתר פוקס עדיין הרבה מוצרי סטיץ' (חלקם דגמים בלעדיים בפוקס), כמו קופסת אוכל סטיץ' שהוזלה מ-29.90 שקל ל-19.90 שקל, תיק גן סטיץ' שהוזל מ-49.90 שקל ל-29.90 שקל ויש כמובן הוזלות דומות על מוצרים נטולי סטיץ' כמו מארז קלגב פורטנייט ותיק גן כדורגל. חלק מהדגמים אזלו, אבל יש עדיין מבחר כמו מארז של פורטנייט, תיק גן כדורגל ועוד.

מארזי חזרה ללימודים בדלתא ( צילום: מירב קריסטל )

גם בדלתא ליד הקופות יש מוצרי חזרה ללימודים כמו בקבוקים וקלמרים מארז עם מחברת וכלי כתיבה של סטיץ' נמכר כעת ב-39.90 שקל. יש גם כל מיני בגדי חזרה ללימודים ב-29.90-19.90 שקל. ברשת מינסו עדיין נותרו קלמרים, עטים ותיקים קטנים במחירים של עד 49.80 שקל.

עוד מקומות לא צפויים שאפשר למצוא שם מוצרי חזרה ללימודים: זארה. מצאנו שם תיקי גב ב-200 שקל, עם קלמרים משלימים. זה לא מבצע אבל נחמד למי שרוצה לגוון. לרשת סוהו יש קטגוריית אאוטלט באתר האינטרנט שלה שכדאי לחפור בה אם אתם מחפשים בקבוקי שתייה פרימיום לא ממותגים.

גם ברשתות אופנה, למשל פוט לוקר, יש מבצעים, תיק גב CrossTown Plus של ג'אנספורט נמכר ב-136.46 במקום ב-194.90. דגם נוסף של ג'אנספורט, Right Back, נמכר שם ב-213.40 שקל במקום ב-304.90 שקל.

אפילו במשביר מוכרים תיקי חזרה ללימודים, למשל סט של מרשמלו ב-239.90 שקל במקום ב-399.90 שקל. תיק גב של אדידס ב-181.90 שקל במקום 259.90 שקל ותיקי גו של zoolittle ב-49.90 במקום 99.90 שקל.