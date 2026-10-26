אינטל תרכוש את חברת הסטארטאפ הישראלית קלאסיק (Classiq), כחלק מהמאמץ שלה לבסס את מעמדה בתחום המחשוב הקוונטי. ענקית השבבים לא חשפה כמה תשלם על החברה, שבין לקוחותיה נמנות ב.מ.וו (BMW) ו-AT&T, אך לפי הערכות מדובר בסכום של כ-2.3 מיליארד דולר שתקבל החברה במניות ובמזומן. ההודעה מגיעה ימים ספורים לפני שאינטל תפרסם ביום חמישי את דוחות הרבעון השלישי שלה.

קלאסיק פיתחה טכנולוגיה שבעזרתה לקוחות כותבים קוד שאפשר לבדוק ולהריץ על כל סוג של חומרה קוונטית. כך הם יכולים לבחון אם הטכנולוגיה, שעשויה לחולל מהפכה, יכולה לסייע לעסק שלהם. הרכישה תחזק את פיתוח החומרה הקוונטית של אינטל, ותקל על שילוב המוצרים שלה במחשבים קוונטיים.

מייסדי קלאסיק. מימין: ניר מינרבי, אמיר נווה וד"ר יהודה נווה ( צילום: Eyal Toueg )

"החבירה לקלאסיק הופכת את קבוצת המחשוב הקוונטי של אינטל לעסק מחשוב קוונטי מלא, מהחומרה ועד התוכנה", אמר מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן.

אינטל, שהייתה בעבר יצרנית השבבים הגדולה בעולם, רוצה לוודא שלא תחמיץ שוק חדש שעשוי להיות גדול מאוד עבור תעשיית השבבים. בהובלתו של טאן ייצבה החברה את מצבה הכספי, שהיה במתיחות, ועכשיו היא מנסה לסגור את הפער מול המתחרות שעקפו אותה בתחום המחשוב לבינה מלאכותית.

קלאסיק מעניקה ללקוחותיה גישה לכלי בינה מלאכותית שפותחו במיוחד, ושעוזרים להם לבדוק אם מחשוב קוונטי מועיל לעסק שלהם. החברה גייסה עד היום יותר מ-200 מיליון דולר ומעסיקה כ-130 עובדים. גם אחרי הרכישה היא תמשיך לעזור ללקוחות לפתח קוד שרץ על כמה סוגים של חומרה קוונטית, גם כשהחומרה מגיעה מהמתחרות של אינטל.

מחשוב קוונטי מבוסס על שליטה בחלקיקים תת-אטומיים, כדי להאיץ עיבוד נתונים. התחום עדיין בחיתוליו, אבל הוא מושך עניין מצד חברות טכנולוגיה גדולות שמחפשות יתרון על פני מחשוב רגיל. המורכבות העצומה של החומרה הקוונטית מקשה עדיין על פריסתה בהיקף גדול.