כשד"ר איל שנהב מדבר על הקריירה שלו, הוא מגדיר אותה במידה רבה כזכות שנפלה בחלקו: ללוות מקרוב את הזינוק המטאורי של ההיי-טק הישראלי, שהפך לקטר הכלכלי והתדמיתי של מדינת ישראל בעולם. אך לצד ההובלה העסקית והייעוץ לקרנות הון סיכון, סטארטאפים ויזמים, פועם אצלו תמיד דחף עמוק של מעורבות חברתית ועשייה ציבורית.

ד"ר שנהב נכנס לתפקיד החדש כיו"ר אגודת הידידים של טכנודע חדרה - המוזיאון הישראלי לרפואה ומדע, עם הרבה אנרגיות ותחושת שליחות גדולה. מי שגייסו אותו למשימה היו חברו האישי, רו"ח אילן בירנפלד, יו"ר Deloitte ישראל המשמש כיו"ר עמותת טכנודע ופרופסור יורם דנציגר, לשעבר שופט בית המשפט העליון שמכיר את שנהב שנים רבות.

בירנפלד הציג בפניו את המנכ"ל הוותיק, ד"ר גדי מדור, המנהל את המרכז מזה כ-35 שנה. ד"ר שנהב, שמורגל בבחינת עובדות ונתונים בשטח, לא הסתפק בשיחות טלפוניות או בזום. "אמרתי לגדי: ‘אני מאמין בלהיות נוכח בשטח במקום דיבורים, אני אבקר במקום ואתרשם בעצמי’", הוא משחזר. "הגעתי לחדרה הצצתי ונפעמתי. ראיתי מקום מרהיב, שבמרכזו עשייה טכנולוגית מדעית ברמה גבוהה לצד פעילות חברתית ענפה, מוצגים מדהימים ואווירה יוצאת דופן של עשייה. מעבר לתכנים, נוצר חיבור אישי מיידי עם גדי - שנינו אוהבים כדורסל ויש לנו הרבה מכרים משותפים. החלטתי להגיד כן ולהתחיל לפעול".

ד"ר איל שנהב ( צילום: אופיר אייב )





מסע אקדמי בינלאומי

סיפורו המקצועי של ד"ר שנהב (62) שזור בתחנות המרכזיות של עולם המיסוי והמשפט המסחרי בישראל ובעולם. הוא גדל בתל-אביב, בירושלים ובארה"ב, למד בתיכון אליאנס בתל-אביב ושירת כקצין בחיל התותחנים. את לימודי המשפטים סיים בהצטיינות באוניברסיטת תל-אביב, לאחר תום תקופת ההתמחות המשיך לארה"ב, שם השלים תואר שני ((LL.M במיסים באוניברסיטת ניו-יורק NYU)) - ממוסדות הלימוד המובילים בעולם בתחום - ובהמשך השלים שם דוקטורט J.S.D)) במיסוי בין-לאומי. במהלך שהותו בניו-יורק עבד כעורך דין מן המניין בפירמת הענק האמריקאית Davis Polk. רעייתו, עו"ד טל דנון-שנהב, פיתחה אף היא קריירה משפטית מרשימה, וכיום היא שותפה וראש מחלקת משפט מנהלי, מכרזים ותשתיות במשרד גולדפרב גרוס זליגמן.

עם סיום לימודי הדוקטורט, החליטו איל וטל רעייתו, שהגיעה השעה לחזור לישראל. טרם חזרתו ארצה, הוא קיבל פנייה מפתיעה מפרופ’ אוריאל רייכמן להצטרף כחבר סגל באוניברסיטת רייכמן (אז המרכז הבינתחומי הרצליה) שהיה אז מוסד צעיר בשנתו השנייה. במשך שלוש שנים שימש כחבר סגל וכסגן דיקן בית הספר למשפטים - זיקה אקדמית שהוא משמר באהבה עד היום. שנהב מייצג את אוניברסיטת רייכמן בהקמת קרנות הון סיכון לצד הוראה וכן מרצה גם באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 1999 פנתה לשנהב קרן ההון סיכון הבין-לאומית סקויה קפיטל (Sequoia Capital) וביקשה ממנו ללוות אותה בצעדיה הראשונים בישראל. אירוע זה הביא את שנהב לפרוש מהמסלול האקדמי ולהתמקד בעריכת דין.

בשנת 2008 הקים את משרד הבוטיק שנהב ושות’ שהיה משרד מוביל ומוכר בתחום ההיי-טק, המיסים ופרוייקטי תשתית לאומיים. כעשור לאחר מכן, ב-2018, התמזג המשרד עם פירמת גרוס ושות’ - מה שהיה עבורו סגירת מעגל מרגשת, שכן עבד בגרוס עוד כסטודנט. לאחר המיזוג הפך שנהב לשותף-מנהל וראש מחלקת ההיי-טק במשרד גרוס. בשנת 2023 היה שנהב גורם משמעותי במיזוג נוסף הפעם עם משרד גולדפרב זליגמן, ליצירת פירמת "גולדפרב גרוס זליגמן ושות’" - מהפירמות הגדולות והמובילות בישראל. שנהב משמש כיום כיו"ר המשרד וכראש מחלקת בינלאומי והיי-טק, המונה כ-100 עובדים.

משלב חינוך טכנולוגי מדעי וצמצום פערים חברתיים

לצד השעות הארוכות בעולם התאגידי, העשייה החברתית מלווה את שנהב לאורך כל הדרך. הוא כיהן במשך 6 שנים כחבר דירקטוריון של בית הספר אליאנס בתל-אביב (שבו למד), מלווה עמותות פרו-בונו, ובין היתר פעיל בעמותת "יוניסטרים" לקידום יזמות בקרב נוער בפריפריה.

כעת, בטכנודע חדרה הוא מזהה הזדמנות לשלב בין שלושה תחומים הקרובים לליבו: חינוך, צמצום פערים חברתיים ומצוינות.

טכנודע, המוזיאון הישראלי לרפואה ומדע, הינו מרכז חווייתי וחדשני המוביל את תחום החינוך לרפואה, מדע וטכנולוגיה בישראל. מאז הקמתו לפני כארבעה עשורים, מהווה הטכנודע מקור ידע, השראה וסקרנות לכ־300,000 מבקרים מדי שנה – ילדים, בני נוער ומבוגרים, לצד אנשי חינוך, תעשייה ואקדמיה מכל רחבי הארץ. הקמפוס כולל מתחמים פורצי דרך: פארק מדע אינטראקטיבי, פלנטריום מתקדם, מצפה כוכבים, מעבדות מחקר, יחידה לסימולציה רפואית ("בית חולים ללא חולים"), ומוזיאון הרפואה היחיד מסוגו לילדים בישראל.

לצד המצוינות המדעית והחשיפה לתחומי הפיזיקה, הכימיה, האסטרונומיה והרפואה, שמורה לטכנודע שליחות חברתית עמוקה - המרכז פועל בלב שכונת גבעת אולגה, המתמודדת עם אתגרים סוציו-אקונומיים וגלי עלייה, ומשמש כבית חם ומעצים למאות ילדים מדי יום - כולל הזנה, עזרה בלימודים והעשרה מדעית. המוסד מחבר בין אוכלוסיות מגוונות: דתיים וחילונים, ילדי ערים וקיבוצים, יהודים, ערבים, חרדים ועולים חדשים.

"התחברתי לטכנודע משתי סיבות מרכזיות", מסביר ד"ר שנהב. "ראשית, כידוע החינוך הטכנולוגי מדעי בישראל נמצא בירידה בשנים האחרונות. חסרים מורים לפיזיקה - לא רק בפריפריה, אלא גם בתל-אביב - וילדים שרוצים להעמיק וללמוד פיזיקה ברמת חמש יחידות נאלצים לצאת מבית הספר למרכזים חיצוניים, וכל זה קורה כשהמדע והטכנולוגיה הם העתיד שלנו. שנית, הפעילות החברתית במקום, אשר מנגישה מדע ברמה הגבוהה ביותר לאוכלוסיות מוחלשות - חרדים, ערבים, עולים חדשים, היא בעיניי מעשה ציוני וחברתי ממדרגה ראשונה. חשוב שכל ילד/ה או מתבגר/ת מאוכלוסיות מוחלשות שרוצים ללמוד מדעים - הטכנודע ינגיש להם את האפשרות הזו".

פעילות בעלת חשיבות לאומית

אגודת הידידים של טכנודע הוקמה לפני כ-25 שנה וריכזה סביבה דמויות מופת מרכזיות בחברה הישראלית, ובהם מפקד חיל האוויר לשעבר, עמוס לפידות ז"ל, חתן פרס נובל, פרופ’ אהרן צ’חנובר, איש העסקים נתן חץ, עוזייה ז"ל ואלה גליל ואנשי אקדמיה ועסקים מובילים במשק הישראלי.

"אני מצדיע לכל מי שבנה וטיפח את האגודה לאורך השנים", אומר ד"ר שנהב, "כעת הגיע הזמן להרחיב את שורותיה, להרחיב את הפעילות, ולהעלות את המודעות הציבורית. הטכנודע מקיים פעילות בעלת חשיבות לאומית שיכולה להשפיע על עתיד החברה הישראלית כולה וזה מתחיל בהשקעה בדור ההמשך, בילדים של כולנו".

המטרה המרכזית של שנהב בתפקידו החדש היא לחבר את רשת הקשרים הענפה שלו בעולם ההיי-טק וההון סיכון לטובת המוסד. "אני לא מומחה בגיוס כספים", הוא מודה, "וזה גם לא תחום שבא לי באופן טבעי, אבל החיבור העמוק למקום מצד אחד, וההיכרות המעמיקה שלי עם תעשיית ההיי-טק מצד השני, יוצרים שילוב מבטיח. יש כיום בחברה הישראלית מודעות גבוהה יותר לצורך בחיזוק החינוך הטכנולוגי מדעי ויש גם יותר משאבים. האתגר הוא לשכנע את השחקנים המרכזיים להצטרף למפעל החינוכי הזה".

טכנודע חדרה ואגודת הידידים כבר החלו לסמן יעדים לשנים הקרובות: מעבר לחיזוק תחומי הפעילות הקיימים בעולמות הרפואה, הפיזיקה והכימיה, הם שואפים להכניס לטכנודע תוכניות חדשניות בעולמות הבינה המלאכותית AI)) והטכנולוגיה המתקדמת. "אני מאמין שכל אזרח במדינה צריך לתרום, בהתאם ליכולתו, בחזרה לחברה ולקהילה", הוא מסכם באופטימיות. "הנגשת חינוך טכנולוגי מדעי מתקדם ככלי לצמצום פערים בפריפריה היא בעיניי שליחות לאומית. אנחנו רק בראשית הדרך, ואני מאמין שיחד נוכל להוביל את טכנודע לשיאים חדשים".