האם רמי לוי יהפוך לסוכנות רכב? לפני כחצי שנה החברה החלה למכור דגמים של מותג הרכב הסיני BAIC באמצעות "רמי לוי סטוק". היום אמר לוי בכנס קמעונאות המזון של קבוצת שטיר שנערך באקספו ת"א שהוא נמצא במו"מ להיכנס לשוק הרכב.

לוי ובתו יפית אטיאס מנכ"לית משותפת של רמי לוי שיווק השקמה, דיברו על במת הכנס על תוכניות הרשת לעתיד, בין היתר על התרחבות לארה"ב ועל הרישיון המורחב שהחברה קיבלה מרשות שוק ההון למתן אשראי חוץ-בנקאי.

רמי לוי ( צילום: אבי מועלם )

לדברי אטיאס מהלך מכירת הרכב ברשת הבת רמי לוי סטוק מצליח והם רואים בכך פתיחת שוק חדש שצפוי להתרחב: "זה נמכר וזה עובד יחסית יפה. חושבת שאנחנו פתחנו את השוק הזה ואנחנו עוד נתקדם בזה, אנחנו עובדים על זה, שבסופו של דבר אנחנו נהיה משווקים", אמרה.

רמי לוי אמר: "אנו מנהלים משא ומתן כדי שאנחנו נהיה גם היבואנים של הדבר הזה. ואז, לאורך כל הדרך, נוכל להמשיך לתת את השירותים שלנו לאותם אנשים שקונים רכבים". לפי לוי הוא לא יהיה יבואן רכב אלא ייכנס לשיתוף פעולה עם יבואן. "אנחנו רוצים להגיע תמיד לידיים ראשונות, כדי שנצליח להוריד את המחיר לצרכן", הסביר.

לשאלה האם תהיה סוכנות רכב רמי לוי, רמז שלשם הוא מכוון, אבל שבמכירת רכב צריך לתת מעטפת שלמה: "אנחנו נעשה את הכל שבסופו של דבר הצרכן יקבל את המחיר הטוב ביותר וכן גם את השירותים, הרי בסוף צריך גם לתת שירות למוסכים. מכירה של רכב זה לא רק קנייה וזהו. "לכן אני חייב לעשות פה שת"פ עם מי שיש לו את השירותים האלה ואנחנו במשא ומתן ואני מאמין שנגיע לאיזשהו הסדר בנושא הזה".

לפי אטיאס, רמי לוי סטוק נולד מרצון להגדיל את הנאן פוד ברצפת המכירה וזה מה שפתח את האפשרות להיכנס לענף הרכב: "הסניפים שלנו הם בגודל ממוצע של 2,500-3,000 מטר, אי אפשר לעשות את זה. ברמי לוי סטוק אנחנו יכולים לתת הכל אם זה מוצרים לבית, לילדים, מכוניות. אנחנו מגשימים את זה דרך רמי לוי סטוק וזה כל הזמן משתכלל ומתחדש ואנחנו פותחים ענפים חדשים, אז אני מאמינה שזה יתרחב עוד".

לפי לוי, הפיכת המותג לבנק רזה בעתיד, בעקבות האישור למתן הלוואות, יאפשר לו לתת הלוואות ומימון גם לרכישת רכב: "אנחנו נלווה לכל מי שרוצה, אבל ברגע שקיבלנו אישור למתן הלוואות, יהיה לנו יותר קל לדבר עם הצרכן ולתת לו הנגשה להלוואות שקשה לו לקבל במקומות אחרים", אמר. עוד אמר: "אנחנו נוכל לקבל גם הלוואות מבנק ישראל כמו שהבנקים לוקחים, בפחות מ-20.5%, אנחנו נוכל גם להתחרות בבנקים ולתת מוצר יותר זול גם מהבנקים".