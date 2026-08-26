השכר הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים. כך עולה מדוח השכר לעובדי ‏מערכת הביטחון לשנים 2024-2023 שפרסם היום אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. יצוין שרבים מנתוני הדוח מתייחסים לתקופה ‏שלפני 7 באוקטובר ומיד לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל ‏–‏ אולם הדוח עדיין משקף חלק מהשפעות המלחמה על הסכמי ‏השכר הייעודיים והשינויים המבניים בכוח האדם בגופי הביטחון.‏

השכר הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים. כך עולה מדוח השכר לעובדי ‏מערכת הביטחון לשנים 2024-2023 שפרסם היום אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. יצוין שרבים מנתוני הדוח מתייחסים לתקופה ‏שלפני 7 באוקטובר ומיד לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל ‏–‏ אולם הדוח עדיין משקף חלק מהשפעות המלחמה על הסכמי ‏השכר הייעודיים והשינויים המבניים בכוח האדם בגופי הביטחון.‏

השכר הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים. כך עולה מדוח השכר לעובדי ‏מערכת הביטחון לשנים 2024-2023 שפרסם היום אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. יצוין שרבים מנתוני הדוח מתייחסים לתקופה ‏שלפני 7 באוקטובר ומיד לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל ‏–‏ אולם הדוח עדיין משקף חלק מהשפעות המלחמה על הסכמי ‏השכר הייעודיים והשינויים המבניים בכוח האדם בגופי הביטחון.‏

מהנתונים עולה כי השכר הראשוני הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים ועמד ‏על 13,845 שקל, לעומת 11,786 שקל ב-2022.‏

מהנתונים עולה כי השכר הראשוני הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים ועמד ‏על 13,845 שקל, לעומת 11,786 שקל ב-2022.‏

מהנתונים עולה כי השכר הראשוני הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים ועמד ‏על 13,845 שקל, לעומת 11,786 שקל ב-2022.‏

במשטרת ישראל היה השכר הממוצע 20,562 שקל. בשירות בתי הסוהר (שב"ס) הגיע השכר הממוצע לסכום ‏ברוטו של 18,889 שקל.‏

במשטרת ישראל היה השכר הממוצע 20,562 שקל. בשירות בתי הסוהר (שב"ס) הגיע השכר הממוצע לסכום ‏ברוטו של 18,889 שקל.‏

במשטרת ישראל היה השכר הממוצע 20,562 שקל. בשירות בתי הסוהר (שב"ס) הגיע השכר הממוצע לסכום ‏ברוטו של 18,889 שקל.‏

עוד עולה מהדוח כי מספר האזרחים עובדי צה"ל גדל משמעותית במהלך מלחמת חרבות ברזל ועלה בשלוש ‏שנים מכ-6,600 ל-8,000 ב-2024. הגידול היה בעיקר בתחומי המודיעין, הסייבר והטכנולוגיה, והוביל גם ‏לירידה בגיל הממוצע מ-50 (ב-2021) ל-44 (ב-2024). העלייה המשמעותית בשכר האזרחים עובדי צה"ל ‏–‏ ‏מ-21,800 (ב-2021) ל-25,700 (ב-2024) — נובעת גם מהסכם השכר שנחתם ב-2024 ומגידול בשיעור ‏העבודה הנוספת במהלך המלחמה.‏

עוד עולה מהדוח כי מספר האזרחים עובדי צה"ל גדל משמעותית במהלך מלחמת חרבות ברזל ועלה בשלוש ‏שנים מכ-6,600 ל-8,000 ב-2024. הגידול היה בעיקר בתחומי המודיעין, הסייבר והטכנולוגיה, והוביל גם ‏לירידה בגיל הממוצע מ-50 (ב-2021) ל-44 (ב-2024). העלייה המשמעותית בשכר האזרחים עובדי צה"ל ‏–‏ ‏מ-21,800 (ב-2021) ל-25,700 (ב-2024) — נובעת גם מהסכם השכר שנחתם ב-2024 ומגידול בשיעור ‏העבודה הנוספת במהלך המלחמה.‏

עוד עולה מהדוח כי מספר האזרחים עובדי צה"ל גדל משמעותית במהלך מלחמת חרבות ברזל ועלה בשלוש ‏שנים מכ-6,600 ל-8,000 ב-2024. הגידול היה בעיקר בתחומי המודיעין, הסייבר והטכנולוגיה, והוביל גם ‏לירידה בגיל הממוצע מ-50 (ב-2021) ל-44 (ב-2024). העלייה המשמעותית בשכר האזרחים עובדי צה"ל ‏–‏ ‏מ-21,800 (ב-2021) ל-25,700 (ב-2024) — נובעת גם מהסכם השכר שנחתם ב-2024 ומגידול בשיעור ‏העבודה הנוספת במהלך המלחמה.‏