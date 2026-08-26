השכר הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים. כך עולה מדוח השכר לעובדי ‏מערכת הביטחון לשנים 2024-2023 שפרסם היום אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. יצוין שרבים מנתוני הדוח מתייחסים לתקופה ‏שלפני 7 באוקטובר ומיד לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל ‏–‏ אולם הדוח עדיין משקף חלק מהשפעות המלחמה על הסכמי ‏השכר הייעודיים והשינויים המבניים בכוח האדם בגופי הביטחון.‏
מהנתונים עולה כי השכר הראשוני הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים ועמד ‏על 13,845 שקל, לעומת 11,786 שקל ב-2022.‏
חיילי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים באימוןחיילי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים באימון
חיילי סדיר מחטיבת הצנחנים
(צילום: יואב זיתון)
בראש טבלת השכר הברוטו הממוצע בגופי הביטחון השונים עומדים העובדים ביחידות הסמך כמו הוועדה ‏לאנרגיה אטומית, שהשתכרו בממוצע 34,315 שקל. עובדי הגופים החשאיים (מוסד ושב"כ) השתכרו ברוטו ‏‏32,225 שקל, ובמכון למחקר ביולוגי (ממב"י) השתכרו בממוצע 31,932 שקל.‏
אזרחים עובדי צה"ל הביאו הביתה 22,926 שקל. הממוצע הכולל של השכר בצה"ל ב-2024 הגיע ל-18,756 ‏שקל.‏
במשטרת ישראל היה השכר הממוצע 20,562 שקל. בשירות בתי הסוהר (שב"ס) הגיע השכר הממוצע לסכום ‏ברוטו של 18,889 שקל.‏
יצוין כי החל מאמצע 2024 ניתנו תוספות שכר משמעותיות במשטרה ובשב"ס, והן צפויות להשתקף בדוח ‏השכר במערכת הביטחון לשנת 2025.‏

פערי השכר בין גברים לנשים התרחבו

עוד עולה מהדוח כי מספר האזרחים עובדי צה"ל גדל משמעותית במהלך מלחמת חרבות ברזל ועלה בשלוש ‏שנים מכ-6,600 ל-8,000 ב-2024. הגידול היה בעיקר בתחומי המודיעין, הסייבר והטכנולוגיה, והוביל גם ‏לירידה בגיל הממוצע מ-50 (ב-2021) ל-44 (ב-2024). העלייה המשמעותית בשכר האזרחים עובדי צה"ל ‏–‏ ‏מ-21,800 (ב-2021) ל-25,700 (ב-2024) — נובעת גם מהסכם השכר שנחתם ב-2024 ומגידול בשיעור ‏העבודה הנוספת במהלך המלחמה.‏
שווי קצבת הפנסיה התקציבית לקציני צה"ל עומד על 9 מיליון שקל בממוצע, עם גיל פרישה ממוצע של 45 ‏וקצבה חודשית ממוצעת של 20,019 שקל. עוד עולה מנתוני הדוח כי יש חשש לגבי התכנסות הגמלה ‏הממוצעת לפורשים ליעד חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות) לקראת 2025.‏
שיעור הנשים המשיך לעלות – כשליש מכלל משרתי הקבע בצה"ל ו-41.2% בממב"י, אך פערי השכר התרחבו ‏קלות ב-2024, בעיקר בשל תוספות רמת פעילות ולחימה, תשלומים הניתנים לתפקידי שטח שבהם יש רוב ‏גברי מובהק.‏
מהדוח עולה כי אלוף בצה"ל השתכר ב-2024 ברוטו 73,099 שקל, ניצב במשטרה השתכר 66,084 שקל ברוטו ‏בחודש, וגונדר בשירות בתי הסוהר השתכר 62,946 שקל.‏