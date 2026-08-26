השכר הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים. כך עולה מדוח השכר לעובדי מערכת הביטחון לשנים 2024-2023 שפרסם היום אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. יצוין שרבים מנתוני הדוח מתייחסים לתקופה שלפני 7 באוקטובר ומיד לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל – אולם הדוח עדיין משקף חלק מהשפעות המלחמה על הסכמי השכר הייעודיים והשינויים המבניים בכוח האדם בגופי הביטחון.
מהנתונים עולה כי השכר הראשוני הממוצע של המשרתים הצעירים בצה"ל עלה ב-17% בתוך שנתיים ועמד על 13,845 שקל, לעומת 11,786 שקל ב-2022.
בראש טבלת השכר הברוטו הממוצע בגופי הביטחון השונים עומדים העובדים ביחידות הסמך כמו הוועדה לאנרגיה אטומית, שהשתכרו בממוצע 34,315 שקל. עובדי הגופים החשאיים (מוסד ושב"כ) השתכרו ברוטו 32,225 שקל, ובמכון למחקר ביולוגי (ממב"י) השתכרו בממוצע 31,932 שקל.
אזרחים עובדי צה"ל הביאו הביתה 22,926 שקל. הממוצע הכולל של השכר בצה"ל ב-2024 הגיע ל-18,756 שקל.
במשטרת ישראל היה השכר הממוצע 20,562 שקל. בשירות בתי הסוהר (שב"ס) הגיע השכר הממוצע לסכום ברוטו של 18,889 שקל.
יצוין כי החל מאמצע 2024 ניתנו תוספות שכר משמעותיות במשטרה ובשב"ס, והן צפויות להשתקף בדוח השכר במערכת הביטחון לשנת 2025.
פערי השכר בין גברים לנשים התרחבו
עוד עולה מהדוח כי מספר האזרחים עובדי צה"ל גדל משמעותית במהלך מלחמת חרבות ברזל ועלה בשלוש שנים מכ-6,600 ל-8,000 ב-2024. הגידול היה בעיקר בתחומי המודיעין, הסייבר והטכנולוגיה, והוביל גם לירידה בגיל הממוצע מ-50 (ב-2021) ל-44 (ב-2024). העלייה המשמעותית בשכר האזרחים עובדי צה"ל – מ-21,800 (ב-2021) ל-25,700 (ב-2024) — נובעת גם מהסכם השכר שנחתם ב-2024 ומגידול בשיעור העבודה הנוספת במהלך המלחמה.
שווי קצבת הפנסיה התקציבית לקציני צה"ל עומד על 9 מיליון שקל בממוצע, עם גיל פרישה ממוצע של 45 וקצבה חודשית ממוצעת של 20,019 שקל. עוד עולה מנתוני הדוח כי יש חשש לגבי התכנסות הגמלה הממוצעת לפורשים ליעד חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות) לקראת 2025.
שיעור הנשים המשיך לעלות – כשליש מכלל משרתי הקבע בצה"ל ו-41.2% בממב"י, אך פערי השכר התרחבו קלות ב-2024, בעיקר בשל תוספות רמת פעילות ולחימה, תשלומים הניתנים לתפקידי שטח שבהם יש רוב גברי מובהק.
מהדוח עולה כי אלוף בצה"ל השתכר ב-2024 ברוטו 73,099 שקל, ניצב במשטרה השתכר 66,084 שקל ברוטו בחודש, וגונדר בשירות בתי הסוהר השתכר 62,946 שקל.